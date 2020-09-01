«Закрою подачу кислорода, и он уснёт». Гэтжи может стать самой большой угрозой Хабибу

24 октября 2020 года состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир UFC 254. Это событие обещает включить в себя поединки сразу пяти российских бойцов. Из подтверждённых: Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, а также Ислам Махачев. Есть вариант, что на самом обсуждаемом на данный момент ивенте могут подраться также Александр Волков и Пётр Ян.

Место проведения турнира

На минувшей неделе президент UFC, во время общения с журналистами в очередной раз сообщил, что место проведения турнира в настоящий момент находится в стадии проработки. По словам Даны Уайта, существуют нюансы, связанные с организацией телевизионной трансляции. По предварительной информации, ивент, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, планируется провести на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

UFC 254: Хабиб против Гэтжи на самом ожидаемом турнире 2020 года. LIVE! На «Чемпионате» все главные подробности о подготовке бойцов к UFC 254, который обещает стать самым российским.

Остров Яс уже выручал Дану Уайта, когда летом были серьёзные сложности, связанные с доставкой бойцов в США. В пользу именно такого выбора говорит и участие в ивенте Орла с двумя братьями. Хабиб невероятно популярен в ОАЭ, а в сентябре 2019 года он уже провёл на острове Яс успешную защиту титула.

Кард турнира

На данный момент в достаточной степени официально подтверждены несколько боёв, которые планируется провести в рамках UFC 254. Во-первых, в главном бое ивента Джастин Гэтжи попытается оспорить титул чемпиона в лёгком весе у Хабиба Нурмагомедова. Кроме того, Дана Уайт не стал опровергать информацию о том, что в соглавном поединке сойдутся второй и третий номера рейтинга лёгкого веса Дастин Порье и Тони Фергюсон.

На что способен Джастин Гэтжи

Джастина подписали в UFC в статусе непобеждённого чемпиона WSOF. Дане Уайту этот парень приглянулся из-за стиля ведения боёв. Несмотря на свою борцовскую базу, Гэтжи отчаянно зарубался с оппонентами в стойке. Фирменный яркий стиль и традиционное победное сальто с верхнего борта октагона полностью оправдывали прозвище Highlight (в данной интерпретации – самые яркие моменты). Дебютировал Джастин в лучшей лиге планеты в своём фирменном стиле – зрелищным боем с логическим нокаутом.

После двух поражений нокаутом Гэтжи списали. В 2020-м он может подраться за пояс с Хабибом Но для этого Джастину придётся выжить в «тёмных уголках» неумолимого Тони Фергюсона.

Но уже в двух следующих поединках его ждало разочарование. Порье и Альварес оказались куда более мастеровитыми ударниками, для которых кавалерийские наскоки Джастина стали настоящими подарками. Два нокаута могли похоронить карьеру, но Гэтжи оказался умным парнем и сделал из этих событий правильные выводы. Он стал меньше пропускать, в действиях появился тонкий расчёт. Вика, Барбозу и Серроне он разобрал уже в первом раунде. Без шума и пыли. А затем едва не уничтожил Тони Фергюсона, продемонстрировав феноменального уровня дисциплину и мастерство.

За свою славную карьеру 31-летний Гэтжи 19 побед из 22 одержал нокаутами. Но не следует забывать, что он дважды был чемпионом штата Аризона по вольной борьбе. И пусть в ММА ему эти навыки просто незачем было применять, не нужно забывать, что они у него есть.

Теперь Хабиба точно не существует. Потому что Фергюсон сенсационно уничтожен Тони говорил много, а получилось мало. Гэтжи просто растерзал человека, который считал себя слишком хорошим для боя с Хабибом.

«Если оценивать навыки Джастина исключительно в стойке, то он не отличный ударник, но хороший. Хабиб тренировался в зале с теми, кто был лучше Джастина в ударных навыках, и у него не было проблем. Что по факту будет, никто не знает. Один лоукик или удар рукой может изменить всё. Знаем точно только то, что Джастин заслужил свой шанс. Он отличный боец и дерётся ярко. Бой точно не станет разочарованием», — поделился мнением наставник Хабиба Хавьер Мендес.

Хабиб

Про Хабиба, кажется, мы знаем абсолютно всё. Точно так же думали и наставники оппонентов Орла. Но лишь в одном из поединков у соперника действующего чемпиона в лёгком весе были мысли о том, что схватка прошла на равных. И это было давно. Сейчас Нурмагомедов полностью доминирует в своём дивизионе UFC. В последние годы он здорово прокачал боксёрские умения, что может подтвердить тот же Конор Макгрегор.

Правда, изрядно отмутузив ирландца в стойке, Орёл его в итоге брутально задушил. Хабиб на данный момент является одним из самых универсальных бойцов в лиге, который готов зарубиться в стойке, но если вы окажетесь с ним на канвасе… Пиши пропало. Одной из основных задач Хабиба будет оттеснить соперника к сетке, стянуть его на настил и там уже методично разбираться. Если ты оказался в стальных объятиях Нурмагомедова, шансов на спасение будет немного.

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В чём шансы Гэтжи?

В раскладах на исход этого боя многое будет зависеть от того, где он будет проходить. На данный момент локация ещё не определена. Если удастся провести ивент на «Бойцовском острове», у Гэтжи в октагоне будет больше свободы, нежели на арене APEX, где проводились бои на протяжении всего августа. Дело в том, что в Неваде внутренний объём клетки ощутимо меньше, что сокращает варианты для манёвра. Чуть зазевался, оказался у сетки – попал в когти Орла.

В UFC Хабиб отметился лишь двумя нокаутами, в остальных десяти случаях он хладнокровно, иногда даже цинично, разбирался с противниками. Но множество факторов и прогнозов экспертов говорят о том, что бой против Гэтжи может стать для российского чемпиона самым сложным. Единственное, чего нам точно не нужно ожидать, так это трештока до встречи и ненависти внутри октагона. Парни давно друг друга знают и испытывают взаимное уважение.

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Что говорят сами бойцы?

«Я думаю, что его самая большая слабость заключается в том, что он считает себя безупречным. Я думаю, что, если бы вы сказали ему это или обратили на это его внимание, он очень хорошо объяснил бы вам, почему не верит в это. Мне кажется, что он окружает себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел, как бойцы на самом деле просто окружают себя отрядом, который действительно накачивает их и поднимает вверх. В конце дня он дышит кислородом. Его мозг нуждается в кислороде. Если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он заснёт», — заявил Гэтжи.



«Джастин — отличный человек и хороший соперник для меня. Но когда мы окажемся в закрытом октагоне, он должен быть готов не только к боксёрскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», — заявил Хабиб.