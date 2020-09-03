Пузатый Шрек не выдержал удара ногой. Лёгкая победа экс-звезды UFC. Видео

2 декабря 2016 года под эгидой азиатского промоушена ONE Championship состоялся поединок за пояс тяжёлого веса. На титул бывшей звезды UFC Брэндона Веры претендовал непобеждённый японец Хидеки Секине по прозвищу Шрек. Ожидания от боя были очень высокими, поскольку оба соперника находились в отличной форме и давно планировали подраться. Встреча могучих тяжеловесов продлилась чуть больше трёх минут, но по итогам календарного года вошла в топ-5 поединков промоушена.

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Брэндон Вера получил приглашение в ONE после своего увольнения из UFC. Громадный американец провёл в организации Даны Уайта семь лет: до пояса дотянуться не удалось, хотя боец провёл множество ярких поединков. В новом промоушене Вера отлично себя показал, легко нокаутировав Игоря Субору и расправившись с Полом Ченгом в чемпионском бою. Послужной список Хидеки Секине был куда скромнее, но пресса делала упор на непобедимости Шрека. Впрочем, опытный Вера доказал, что ноль в графе «поражения» далеко не всегда является показателем высочайшего уровня спортсмена.

Права на видео принадлежат промоушену ONE Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE в YouTube.

На старте поединка в глаза сразу бросилась разница в габаритах. Несмотря на прозвище, японец оказался значительно меньше ростом и удивил солидным животом. Вера же, напротив, выглядел могучим и подтянутым. Американец сразу захватил инициативу, но в первую минуту бойцы практически не наносили ударов, присматриваясь друг к другу. Вскоре Секине пропустил хай-кик и получил несколько попаданий коленом, после чего ему пришлось спасаться бегством. Вера откровенно доминировал и на четвёртой минуте нанёс Шреку мощный удар ногой в живот. Тот согнулся и через несколько шагов упал, позволив Вере легко себя добить. Первая защита титула далась американцу крайне легко.

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После красивой победы над Шреком американский спортсмен за минуту одолел Мауро Черилли и по сей день сохраняет за собой чемпионский пояс ONE в тяжёлом весе. В октябре 2019 года Вера попытался объединить титулы, но оказался нокаутирован чемпионом полутяжёлой категории Аунгом Ла Н Сангом. У Секине карьера не задалась: он потерпел ещё три поражения нокаутом и закончил карьеру в 46-летнем возрасте. На заключительной пресс-конференции японец не сумел сдержать слёз обиды.