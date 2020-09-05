Тычок в лицо перед боем — мелочь. Вся карьера Имадаева в UFC — это сплошной скандал. Видео

До начала турнира UFC Fight Night 176 осталось меньше суток и страсти разгораются нешуточные. Российский боец Зелим Имадаев на заключительной дуэли взглядов ткнул ладонью в лицо своего бразильского оппонента Мичеля Перейру. Драки удалось избежать: вряд ли бойцы рискнули бы устроить потасовку перед ногами «великого и всемогущего» Даны Уайта. Уроженец Чечни своей выходкой поднял интерес к поединку, но вряд ли у него был именно такой план. Просто вся карьера Имадаева в UFC пока похожа на один большой скандал.

Имадаев приходил в главный промоушен мира с рекордом 8-0, не скрывая намерений быстро добраться до пояса. Боец закончил нокаутом все свои поединки, но уровень его оппозиции был довольно средним. Ещё не успев дебютировать в промоушене, Имадаев угодил в первый скандал — спортсмена попросили покинуть известный тренировочный зал Xtreme Couture. По одной версии, Зелим проводил слишком жёсткие спарринги в облегчённых перчатках, по другой – пытался подраться с членом Зала славы UFC Форрестом Гриффином. Как бы то ни было, через некоторое время Имадаеву разрешили вернуться в зал.

Локтем с разворота – точно в челюсть. Яркий нокаут от скандального бойца Имадаева. Видео Юрий Изотов хотел избежать работы в стойке, но его сопернику хватило одного удара.

Перед поединком с Максом Гриффином чеченский боец вновь отметился со знаком «минус». Имадаев всячески донимал противника и пытался подраться с ним в ресторане, из-за чего американцу даже пришлось вызывать полицию. В бою россиянин между раундами зачем-то показал Гриффину неприличный жест, что не спасло его от поражения. Впрочем, сам Зелим не согласился с обвинениями: «Если бы у меня с ним были какие-то проблемы, я бы его побил прямо там же в ресторане. То, что Гриффин говорил – это вообще не правда. Я подошёл к нему и сказал: «Давай сейчас скажи мне то, что ты в интернете пишешь». Потом он начал паниковать и рассказывать какую-то ерунду, что я на его семью напал. Такого не было».

Если Гриффину чеченский спортсмен проиграл спорным судейским решением, то Дэнни Робертс отправил Зелима в жёсткий нокаут. Поведение Имадаева неодобрительно воспринимают многие и Робертс не скрывал, что хотел наказать оппонента: «Я знал, кто такой Имадаев, и надеялся преподать ему урок. Я слышал, что раньше он пытался конфликтовать с соперниками вне клетки, в гостинице. Там, где я рос, я привык к подобным вещам. Но я не планирую ввязываться в такое и хочу оставаться профессионалом, потому что уважаю этот спорт».

Несмотря на скандальный шлейф и два поражения в UFC, Имадаев действительно хороший боец. Его ударная техника на отличном уровне, удары с обеих рук – весьма тяжёлые. Зелим предпочитает не отсиживаться в обороне, с удовольствием «зарубаясь» с любыми соперниками. Достойно выглядит и его работа в партере, позволяющая неплохо защищаться от противников с борцовской базой. Большинство нокаутов в исполнении Имадаева – весьма красивые. Чего стоит только бой с опытным Иваном Глухаком, продлившийся всего 13 секунд.

Права на видео принадлежат промоушену Fight Nights Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале Fight Night Global в YouTube

Для Имадаева подобное скандальное поведение не часть имиджа, он действительно отчаянный боец, готовый биться до последнего: «Я начинал с улицы, у меня там было много боёв. Бывало, что мне приходилось драться на улице по два раза за день. Мой стиль – это всё или ничего. Я очень много тренируюсь и оставляю всего себя в зале, и буду оставлять. Всё, что будет в клетке, уже предписано и произойдёт по воле Аллаха. Но я буду драться до конца». Зелиму нужно поработать над своим поведением и одержать победу над Перейрой. В случае неудачи UFC может указать российскому бойцу на дверь.