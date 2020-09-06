«Мне 40 лет, но я вновь победил». Жёсткие локти Оверима остановили Сакаи. Видео

Турнир UFC Fight Night 176 получился откровенно блеклым. По различным причинам было проведено только семь поединков, из которых серьёзного внимания заслуживали один-два. У болельщиков из России и бывшего СССР поводов для радости тоже не появилось: Александр Романов не подрался из-за коронавируса у соперника, Зелим Имадаев проиграл Мишелю Перейре удушающим приёмом. Зато главный бой вечера не разочаровал – звёздный Алистар Оверим и перспективный Аугусту Сакаи устроили достойное зрелище. =

Удар Оверима согнул гиганта Леснара пополам. Зачем реслеры идут в ММА? В предстоящие выходные Алистар проэкзаменует Аугусто Сакаи.

Голландец Оверим – настоящая легенда смешанных единоборств. Боец по прозвищу Разрушитель дерётся на профессиональном уровне с 1999 года, проведя за карьеру больше шести десятков поединков. Несмотря на 40-летний возраст, Оверим по-прежнему входит в число лучших тяжеловесов UFC и находится в титульной гонке. Его бразильский оппонент Аугусту Сакаи – один из самых перспективных спортсменов дивизиона, дебютировавший в промоушене с четырёх побед подряд. 29-летний боец ни разу не доводил свои поединки до судейского решения и надеялся войти в топ-5 дивизиона благодаря победе над Оверимом.

Несмотря на дерзкие угрозы с обеих сторон, противники начали поединок довольно осторожно. В первом раунде бойцы редко действовали сериями, предпочитая наносить одиночные удары. Чуть точнее работал Сакаи, пару раз неплохо попавший и контролирующий голландца в клинче. Похожая картина была и в следующие пять минут: Сакаи был немного активнее и удачливее. В третьем раунде бразилец ускорился, начав на регулярной основе доставать Оверима неплохими ударами. Разрушитель ответил переводом в партер и могучими попаданиями, открывшими рассечение у Сакаи.

«Это правда тот же парень?» Как радикально преобразился Алистар Оверим Когда карьера бойца зашла в тупик, он превратил себя в здоровенного Разрушителя.

На следующий раунд бразилец вышел заметно уставшим. Сначала он старался повторить свои успехи в стойке, после чего вновь оказался на канвасе. Оверим занял удобную позицию и начал откровенно «расстреливать» локтями Сакаи, лицо которого оказалось сильно повреждено. В одном из эпизодов бразилец вовсе ушёл в пассивную защиту, но всё-таки дотерпел до перерыва. На пятый раунд Сакаи вышел, но дрался недолго: Алистар спокойно перевёл в партер обессилившего оппонента и после новой порции ударов Херб Дин остановил бой.



Во время интервью Оверим не мог сдержать довольной улыбки: «Сакаи – жёсткий парень, восходящая звезда. Я знал, что он держит удар, но был готов ко всему. Я вновь победил, хотя мне 40 лет. План был такой: не форсировать, спокойно работать и ждать возможности нокаута. Я действовал хладнокровно, не напрягался. Теперь я немного передохну, ведь мне уже немало лет, после чего вернусь в октагон. В конце этого года или в начале следующего. Я готов к походу за поясом».