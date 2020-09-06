Имадаеву отомстили за дерзость. Россиянин получил пощёчину и попался на приём. Видео

Очередной турнир UFC продолжил недобрую традицию минувших недель. За несколько часов до старта шоу лишилось сразу двух поединков, виной чему стал беспощадный COVID-19. В результате кард сократился до семи боёв. Стало очевидно, что от окончательного провала турнир может спасти лишь зрелищность поединков. Одна из главных надежд возлагалась на схватку бойцов полусреднего веса Зелима Имадаева и Мишеля Перейры.

Помимо того, что оба спортсмена исповедуют яркий и агрессивный стиль, россиянин ещё и повысил градус противостояния с помощью удара на дуэли взглядов. Кажется, что поступок Зелима не оценил никто. По крайней мере, на чеченского бойца вылился поток критики, а симпатии многих перешли на сторону Перейры.

Тычок в лицо перед боем — мелочь. Вся карьера Имадаева в UFC — это сплошной скандал. Видео Ранее чеченского бойца выгоняли с тренировок и критиковали за неприличные жесты.

Возможно, Имадаев просто «горел» перед поединком, понимая, что третье поражение кряду может поставить крест на карьере в UFC. Однако результат встречи был крайне важен и для Перейры, чей контракт с лигой заканчивался боем с Зелимом. Так что оба бойца выходили в клетку, понимая всю важность противостояния. Возможно, именно этим объяснялась скованность, которая была присуща спортсменам на старте поединка. Первые активные действия показал бразилец: сначала попробовав пробить хай-кик, Перейра донёс до цели хороший удар справа и выбросил колено в прыжке.

Зелим смотрелся довольно пассивно. Первая его попытка пойти вперёд обернулась жёсткой контратакой и пропущенным ударом с колена. С середины раунда Перейра поймал кураж. Он начал попадать всё чаще, пробивал, отталкиваясь от сетки, и даже дерзко прятал руки за спиной. От решительности Имадаева не осталось и следа, россиянин никак не мог подобрать ключи к защите соперника. Мишель продолжал бомбардировку: точное попадание справа сбило Зелима с ног, но он успел быстро подняться. С сиреной на перерыв бойцы снова едва не сцепились, как на дуэли взглядов.



В дебюте второго раунда Имадаев пробовал перехватить инициативу, но отличился лишь практически безударным прессингом и несколькими смазанными ударами. Бразилец снова перебивал оппонента и к концу второго раунда Мишель обладал троекратным преимуществом по количеству попаданий. Казалось, что в третьем раунде Имадаев пойдёт ва-банк, но у него не получалось выйти на удобную дистанцию, а в открытую «рубку» он не шёл. Перейра же взрывался эффектными атаками, в том числе, нанося удары с отталкиванием от клетки и в прыжке с колена.

Локтем с разворота – точно в челюсть. Яркий нокаут от скандального бойца Имадаева. Видео Юрий Изотов хотел избежать работы в стойке, но его сопернику хватило одного удара.

Мишель окончательно раскрепостился и начал издевательски грозить противнику пощёчинами и одной из них попал в цель, очевидно, отплатив за инцидент на дуэли взглядов. Казалось, что всё завершится разгромной победой Перейры по очкам. Но у Мишеля были другие планы. На последней минуте он поймал Зелима красивейшим броском, забрал спину соперника и закрыл замок. Рефери вмешался практически сразу, зафиксировав победу бразильца удушающим приёмом.



Таким образом, Перейра добился важного и красивого успеха. Его преимущество было тотальным: 88 попаданий при 23-х у Имадаева и при этом отличная точность — 57%. Таким выступлением бразилец наверняка гарантировал себе новый контракт с промоушеном. А вот Имадаев рискует покинуть лучшую лигу мира. Третье поражение кряду, да ещё и такое разгромное, практически не оставляет ему шансов.