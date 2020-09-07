Француз слишком широко расставил руки. Мистеру Великолепному хватило одного удара. Видео

12 сентября в Анкасвилле состоится турнир Bellator 245. Главным боем вечера будет встреча американца Фила Дэвиса и японско-бразильского спортсмена Лиото Мачиды. Семь лет назад они уже мерились силами в рамках промоушена UFC: Дэвис тогда победил единогласным решением судей. Теперь у 42-летнего Мачиды есть возможность взять реванш, но осуществить намерение будет трудно. За пять лет в Bellator Дэвис по прозвищу Мистер Великолепный проиграл только дважды – Райану Бейдеру и Вадиму Немкову. Свою карьеру в промоушене Дэвис начал с классного нокаута, жертвой которого стал француз Франсис Кармон.

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Карьера Дэвиса в UFC была долгой и насыщенной, но так и не привела американца к чемпионскому поясу. Мистер Великолепный побеждал Александра Густафссона, Антониу Рожериу Ногейру, Гловера Тейшейру и других именитых бойцов, но ключевые поединки карьеры проиграл. После неудачного боя с Бейдером американец решил попытать счастья в другой организации, подписав контракт с Bellator и сразу получив место в финале Гран-при. В соперниках Дэвиса оказался Франсис Кармон – опытный спортсмен, имеющий за спиной девять боёв в UFC. Кармон добрался до финала Гран-при благодаря победам над Гильерме Вианой и Энтони Руисом.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Поединок начался в осторожном стиле, первую попытку удара пришлось ждать около 20 секунд. Кармон действовал в необычной стойке, делая оригинальные движения руками. Дэвис не торопился и спокойно выжидал, пристально наблюдая за действиями оппонента. Так продолжалось две минуты и болельщики стали понемногу освистывать происходящую схватку. Вскоре Дэвис порадовал публику: американец угодил сопернику в челюсть размашистым ударом с левой. Кармон в этот момент держал блок, но кулак Мистера Великолепного пролетел между его рук. Француз безвольно осел у сетки, где Дэвис спокойно его добил.

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После победы над Кармоном американец одолел Мухаммеда Лаваля и Лиама Макгири, завоевав чемпионский титул в полутяжёлом весе. Вскоре пояс пришлось оставить: Райан Бейдер оказался сильнее раздельным решением судей. Следом Дэвис провёл ещё пять боёв, проиграв только россиянину Вадиму Немкову, недавно ставшему чемпионом Bellator. Кармон после нокаута от Дэвиса дрался ещё дважды, одолев Лукаша Клингера и уступив Линтону Васселу. В ноябре 2016 года француз официально завершил спортивную карьеру.