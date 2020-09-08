Уильямс побеждал Майка Тайсона. Теперь с ним подерётся Сергей Харитонов

Вечером 11 сентября в Москве начнётся большой боксёрский вечер. В главном поединке турнира знаменитый российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов встретится с легендарным боксёром Дэнни Уильямсом. 40-летний Харитонов имеет неплохой любительский опыт в боксе, но в качестве профессионала не боксировал никогда. Его 47-летний соперник известен прежде всего победой над великим Майком Тайсоном, хотя за карьеру нокаутировал больше четырёх десятков бойцов.

Жёсткий бой бывших друзей. Как Александр Емельяненко нокаутировал Сергея Харитонова. Видео После поединка прошло 14 лет, но знаменитые бойцы не оставляют надежды подраться вновь.

Встреча Харитонов – Уильямс пройдёт на баскетбольной арене «Химки» и будет длиться шесть раундов по три минуты. Трансляция турнира стартует 11 сентября в 23:00 мск, посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Рен ТВ». Помимо главного боя, запланировано ещё несколько интересных поединков. В частности, российский боксёр Фёдор Чудинов подерётся с британско-нигерийским спортсменом Умаром Садиком. Чудинов идёт на серии из восьми побед, но и его противник обладает солидным опытом любительского и профессионального бокса.

Однако ключевое внимание, конечно, привлекает главный бой. Сергей Харитонов – величина мирового уровня в ММА, теперь пройдут серьёзную проверку его боксёрские навыки. По меркам смешанных единоборств у российского десантника отличные действия руками, но в боксе – совсем другой уровень требований. За Харитонова говорит его любительская база: по «олимпийским» правилам боец дрался достаточно много и однажды едва не отобрался на Олимпийские игры 2004 года. К тому же Сергей – достаточно универсальный спортсмен, успевший построить неплохую карьеру в кикбоксинге. В выносливости россиянин оппоненту тоже не уступит.

Уильямс по прозвищу Брикстонский Бомбардировщик – опаснейший нокаутёр, на чьём счету 83 профессиональных поединка. Ветеран не только побеждал Майка Тайсона, но и имеет опыт встреч с такими знаменитыми спортсменами как Виталий Кличко, Майкл Поттер и Олег Маскаев. Лучшие годы Уильямса позади: 28 поражений на профессиональном ринге – не самая красивая цифра. Однако британец не стал откровенным джорнименом: периодически он сенсационно портит статистику непобеждённым боксёрам. Конечно, возраст берёт своё, зато «динамит» в кулаках Уильямса никуда не делся. Брикстонский бомбардировщик редко выигрывает судейскими решениями, его главная цель – нокаут.

Борода не спасла Деревенщину от нокаута. Удары майора ВДВ оказались слишком тяжёлыми Легендарному Сергею Харитонову сегодня исполнилось 40 лет.

Бой Харитонов – Уильямс не имеет безоговорочного фаворита. За россиянина говорят более молодой возраст, стабильная спортивная практика и неплохие боксёрские навыки. У британца — громадное преимущество в опыте профессионального бокса, могучий нокаутирующий удар и крепкая голова. Поединок обязан получиться интересным, тем более что шесть раундов – оптимальная дистанция для встречи ветеранов. Смотреть – обязательно!