Уильямс побеждал Майка Тайсона. Теперь с ним подерётся Сергей Харитонов

Вечером 11 сентября в Москве начнётся большой боксёрский вечер. В главном поединке турнира знаменитый российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов встретится с легендарным боксёром Дэнни Уильямсом. 40-летний Харитонов имеет неплохой любительский опыт в боксе, но в качестве профессионала не боксировал никогда. Его 47-летний соперник известен прежде всего победой над великим Майком Тайсоном, хотя за карьеру нокаутировал больше четырёх десятков бойцов.
Встреча Харитонов – Уильямс пройдёт на баскетбольной арене «Химки» и будет длиться шесть раундов по три минуты. Трансляция турнира стартует 11 сентября в 23:00 мск, посмотреть трансляцию можно будет на телеканале «Рен ТВ». Помимо главного боя, запланировано ещё несколько интересных поединков. В частности, российский боксёр Фёдор Чудинов подерётся с британско-нигерийским спортсменом Умаром Садиком. Чудинов идёт на серии из восьми побед, но и его противник обладает солидным опытом любительского и профессионального бокса.
Однако ключевое внимание, конечно, привлекает главный бой. Сергей Харитонов – величина мирового уровня в ММА, теперь пройдут серьёзную проверку его боксёрские навыки. По меркам смешанных единоборств у российского десантника отличные действия руками, но в боксе – совсем другой уровень требований. За Харитонова говорит его любительская база: по «олимпийским» правилам боец дрался достаточно много и однажды едва не отобрался на Олимпийские игры 2004 года. К тому же Сергей – достаточно универсальный спортсмен, успевший построить неплохую карьеру в кикбоксинге. В выносливости россиянин оппоненту тоже не уступит.
Уильямс по прозвищу Брикстонский Бомбардировщик – опаснейший нокаутёр, на чьём счету 83 профессиональных поединка. Ветеран не только побеждал Майка Тайсона, но и имеет опыт встреч с такими знаменитыми спортсменами как Виталий Кличко, Майкл Поттер и Олег Маскаев. Лучшие годы Уильямса позади: 28 поражений на профессиональном ринге – не самая красивая цифра. Однако британец не стал откровенным джорнименом: периодически он сенсационно портит статистику непобеждённым боксёрам. Конечно, возраст берёт своё, зато «динамит» в кулаках Уильямса никуда не делся. Брикстонский бомбардировщик редко выигрывает судейскими решениями, его главная цель – нокаут.
Бой Харитонов – Уильямс не имеет безоговорочного фаворита. За россиянина говорят более молодой возраст, стабильная спортивная практика и неплохие боксёрские навыки. У британца — громадное преимущество в опыте профессионального бокса, могучий нокаутирующий удар и крепкая голова. Поединок обязан получиться интересным, тем более что шесть раундов – оптимальная дистанция для встречи ветеранов. Смотреть – обязательно!
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