«Его засосала другая жизнь». Трагическая история боксёра Романа Романчука

Ровно четыре года назад из жизни ушёл Роман Романчук – известный российский боксёр, считавшийся одним из самых перспективных в своём поколении. На его счету множество наград, но из-за различных неспортивных причин Роман не добился и пятой части того, на что мог рассчитывать. Спортсмен успел пережить пулевое ранение, отсидел в тюрьме и скончался в 37 лет из-за остановки сердца. К сожалению, подобная трагическая судьба – далеко не единственная в отечественном боксе.

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Романчук – уроженец Львовской области, где и начал заниматься боксом в 11-летнем возрасте. В 1990 году боксёр выиграл чемпионат Украины в своей возрастной категории, параллельно успевая заниматься кикбоксингом. В 2000 году Роман переехал в Москву, где поступил в специализированную школу олимпийского резерва. Через год Романчук выиграл чемпионат мира по кикбоксингу, чуть позже победив и на открытом чемпионате Москвы по боксу в категории до 81 килограмма. Пришлось делать выбор: молодой спортсмен посчитал, что бокс подходит ему больше.



Успехи шли один за другим. После серебряной медали чемпионата России спортсмен, сменивший гражданство, закрепился в составе российской сборной и в 2002 году завоевал бронзу Кубка мира. Высокий левша с длинными руками проигрывал крайне редко, спокойно побеждая большинство соперников. Техника Романчука была на высочайшем уровне: почти на каждом турнире он получал награды, как самый техничный боксёр. Удары уроженца Львовской области были настолько сильны, что соперников не спасали от нокаута даже шлемы. Однако в части психологии было не всё гладко.

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Характер у Романчука был очень сложный. Именно из-за «ершистости» и проблем с дисциплиной спортсмен не попал на Олимпийские игры 2004 года. По всем параметрам Романчук должен был получать путёвку в Афины, но в результате тренеры сделали выбор в пользу Александра Алексеева и Александра Поветкина. Поветкин в результате выиграл золото, а вот Алексеев выбыл уже в первом раунде. Впрочем, Роман не унывал: регулярные загулы не мешали ему добиваться больших успехов. Несмотря на сложности с характером, большинство партнёров и тренеров отмечали, что Романчук был отзывчивым и компанейским парнем.



В 2004 году Роман становится чемпионом России в категории до 91 килограмма, повторив свой успех в 2006 году. Между титулами спортсмен добился золота Кубка мира, проходившего в Москве. Романчук успевал выступать и в супертяжёлой весовой категории, где стал вторым на чемпионате мира-2005. Почти все редкие поражения боксёра были следствием недисциплинированности: он мог полностью игнорировать советы тренеров или выходил на бой уставшим после очередной гулянки.

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Романчук претендовал на участие и в ОИ-2008, но удача ему не сопутствовала. На горизонте тогда взошла звезда Рахима Чахкиева, победившего Романа на отборочном турнире. Противостояние Романчук – Чахкиев стало одним из самых зрелищных в российском любительском боксе. Романчук считался более талантливым, но его оппонент был психологически стабильным и чётко выполнял указания тренеров. По итогу Роман получил только статус спарринг-партнёра Чахкиева, незадолго до Игр отправившись с командой на сборы во Владивосток. Именно там произошла трагедия, поставившая крест на карьере Романчука.



В ночь на 28 июля Роман отправился в очередное путешествие по злачным местам города. Ранним утром изрядно набравшийся боксёр на выходе из ночного клуба вступил в конфликт с местным жителем. Основная версия: в результате потасовки Романчук получил ранение из травматического пистолета, отнял оружие и сам выстрелил в обидчика. Тот скончался, а Роман оказался в больнице, где ему сделали операцию. Первое интервью в больнице спортсмен дал, запинаясь из-за ранения, повредившего нерв: «Я хотел стать великим боксёром, перейти в профессионалы и стать чемпионом мира. С этими надеждами покончено. Мне хотят дать инвалидность».

Фото: РИА Новости

Сложности со здоровьем были только частью беды: Романчук стал фигурантом уголовного дела, будучи обвинённым в превышении пределов необходимой самообороны. Сначала ему грозило около десяти лет тюрьмы, но в результате вмешательства спортивных чиновников и шума в прессе дело был отправлено на пересмотр. В результате спортсмен получил сравнительно мягкие 14 месяцев колонии, откуда он вышел 4 декабря 2009 года. Почти сразу Романчук объявил о возвращении в большой спорт, что выглядело откровенной бравадой.

Перенесённая травма и постоянные головные боли не позволили Роману вернуться на ринг. Он занимался в зале до последних дней жизни, но надежд на профессиональную карьеру не было. Романчук тяжело переносил сложившуюся ситуацию, по информации некоторых источников даже пристрастившись к наркотикам. В то же время боксёр искал себя в тренерском труде и с огоньком в глазах рассказывал о работе с юными спортсменами, в которых неизменно видел будущих олимпийских чемпионов. Увы, полностью реализовать себя в качестве тренера Романчуку было не суждено. 8 сентября 2016 года у него остановилось сердце.



Роман был добрым человеком и фантастически одарённым спортсменом. К сожалению, его сгубил целый букет обстоятельств, связанных с психологическими проблемами и сложным характером. Лучше всего об этом рассказал знаменитый тренер Александр Лебзяк: «Роман был хороший, перспективный спортсмен, в это смысле Бог дал ему всё. Но лентяй. Побеждал на чемпионатах мира и Европы, выигрывал Кубок мира, но потом другая жизнь, дискотеки, его засосала… Жалко, что ушёл».