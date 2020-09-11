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Гастон Боланьос нокаутировал Рика Гутьерреса, видео боя

Гастон Боланьос нокаутировал Рика Гутьерреса
Микаил Гусейнов
Двинул локтем, словно ломом. Нокаутированный боец едва не пробил головой канвас. Видео
Гастон Боланьос нокаутировал Рика Гутьерреса, проигравшего все бои за карьеру.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В преддверии турнира Bellator 246, который состоится в ночь на 12 сентября мск, в промоушене решили напомнить, насколько яркие бои лига дарит своему зрителю. Пресс-служба организации опубликовала ролик в YouTube, посвящённый самым жёстким нокаутам в её истории. Каждый из них хорош по-своему, однако особое внимание привлекает бой Гастона Боланьоса с Риком Гутьерресом. Та встреча прошла в промежуточном весе на Bellator 189. Боланьос выходил на третий бой в профессиональной карьере, имея на счету одну победу. 32-летний Гутьеррес проводил свой второй поединок, первый он проиграл досрочно месяцем ранее.

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Встреча началась резво. Гутьеррес, едва коснувшись перчатки соперника в знак приветствия, бросился вперёд с серией достаточно корявых ударов. Боланьос выдержал стартовый натиск и быстро адаптировался к оппоненту. Гутьеррес шёл вперёд «с открытым забралом» и регулярно пропускал жёсткие атаки. Уже через минуту после начала схватки Рик замедлился и тут же произошла развязка. Гутьеррес попробовал пробить тягучий джеб, на что Боланьос мгновенно среагировал. Уклонившись, он рассчитал дистанцию и локтем с разворота попал точно в челюсть оппонента. Гутьеррес полетел головой вниз, едва не проткнув ею покрытие октагона, и долго не мог прийти в себя.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Боланьос следом одержал ещё три досрочные победы и почти добрался до титульного боя, но два поражения подорвали его акции. Гутьеррес, несмотря на жёсткий нокаут и рекорд 0-2, не отказался от мечты быть бойцом. Уже через три месяца он вышел в клетку под флагом малоизвестной лиги Conquest Promotions, но и там его постигла неудача. Уже на 45-й секунде он попался на удушающий приём. Четвёртый бой в карьере Гутьеррес провёл осенью 2018 года и снова быстро проиграл удушающим приёмом, после чего в октагон не выходил. Таким образом, за четыре боя в профессионалах Гутьеррес ни разу не победил, каждый раз оступаясь уже в первом раунде. В общей сложности он провёл в клетке 4 минуты и 37 секунд, чего хватило для четырёх поражений. Случай если и не уникальный, то очень редкий.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: facebook.com/BellatorMMA

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