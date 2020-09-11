Двинул локтем, словно ломом. Нокаутированный боец едва не пробил головой канвас. Видео

В преддверии турнира Bellator 246, который состоится в ночь на 12 сентября мск, в промоушене решили напомнить, насколько яркие бои лига дарит своему зрителю. Пресс-служба организации опубликовала ролик в YouTube, посвящённый самым жёстким нокаутам в её истории. Каждый из них хорош по-своему, однако особое внимание привлекает бой Гастона Боланьоса с Риком Гутьерресом. Та встреча прошла в промежуточном весе на Bellator 189. Боланьос выходил на третий бой в профессиональной карьере, имея на счету одну победу. 32-летний Гутьеррес проводил свой второй поединок, первый он проиграл досрочно месяцем ранее.

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Встреча началась резво. Гутьеррес, едва коснувшись перчатки соперника в знак приветствия, бросился вперёд с серией достаточно корявых ударов. Боланьос выдержал стартовый натиск и быстро адаптировался к оппоненту. Гутьеррес шёл вперёд «с открытым забралом» и регулярно пропускал жёсткие атаки. Уже через минуту после начала схватки Рик замедлился и тут же произошла развязка. Гутьеррес попробовал пробить тягучий джеб, на что Боланьос мгновенно среагировал. Уклонившись, он рассчитал дистанцию и локтем с разворота попал точно в челюсть оппонента. Гутьеррес полетел головой вниз, едва не проткнув ею покрытие октагона, и долго не мог прийти в себя.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Боланьос следом одержал ещё три досрочные победы и почти добрался до титульного боя, но два поражения подорвали его акции. Гутьеррес, несмотря на жёсткий нокаут и рекорд 0-2, не отказался от мечты быть бойцом. Уже через три месяца он вышел в клетку под флагом малоизвестной лиги Conquest Promotions, но и там его постигла неудача. Уже на 45-й секунде он попался на удушающий приём. Четвёртый бой в карьере Гутьеррес провёл осенью 2018 года и снова быстро проиграл удушающим приёмом, после чего в октагон не выходил. Таким образом, за четыре боя в профессионалах Гутьеррес ни разу не победил, каждый раз оступаясь уже в первом раунде. В общей сложности он провёл в клетке 4 минуты и 37 секунд, чего хватило для четырёх поражений. Случай если и не уникальный, то очень редкий.