Убийца с лицом ребёнка – жёсткий нокаутёр. В Азии взошла новая российская звезда. Видео

ONE Champioship – третья по популярности в мире организация смешанных единоборств, имеющая миллионы поклонников в Азии. Однако под крылом промоушена находятся не только бойцы ММА: отдельные турниры проводятся по тайскому боксу и кикбоксингу. Именно в кикбоксинге у России есть свой чемпион ONE: Алаверди Рамазанов – лучший боец организации в легчайшем весе. 6 декабря 2019 года Рамазанов завоевал пояс в поединке с китайским спортсменом Чжаном Ченлоном, взяв верх единогласным решением судей.
Рамазанов – уроженец Республики Дагестан. Вопреки устоявшимся стереотипам, там готовят не только великолепных борцов: в 13 лет юный Алаверди начал заниматься тайским боксом. Как признавался сам спортсмен, в юности он нередко проигрывал, что послужило дополнительной мотивацией. Вскоре пришли первые большие успехи: Алаверди выиграл несколько чемпионатов России и стал лучшим на юниорском первенстве Европы. Немалых достижений Рамазанов добился и в кикбоксинге, после чего решил строить профессиональную карьеру.
В 2015 году спортсмен переехал в Таиланд, где занимается по сей день. Местные жёсткие тренировки подошли Рамазанову, который получил прозвище «Убийца с лицом ребёнка». Уроженец Дагестанца выиграл несколько десятков профессиональных боёв, проиграв только четыре раза. Вскоре он получил приглашение в престижный промоушен ONE, где довольно быстро добрался до чемпионского титула. Эксперты отмечают очень жёсткие для легчайшей весовой категории удары, которыми Алаверди отправляет в нокаут серьёзных оппонентов. Одним из таких «пострадавших» стал шотландец Эндрю Миллер.
Права на видео принадлежат промоушену ONE Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале ONE FC в YouTube.
Миллер начал поединок с россиянином активно, стремясь зажать оппонента у сетки. Рамазанов несколько охладил пыл шотландца, поймав того за ногу и опрокинув на канвас. Поднявшись, британец стал действовать более осторожно, однако вновь оказался в похожей ситуации с падением. Придумать что-то новое Миллер просто не успел: вскоре он оказался в серьёзном нокауте. Рамазанов провёл быструю серию руками, завершив её могучим апперкотом в подбородок оппонента. Шансов подняться у шотландского бойца не было.
Сейчас Рамазанов и его чемпионский пояс – желанная цель для многих бойцов. В рейтинге ONE немало опаснейших спортсменов, один из которых встретится с россиянином в ближайшее время. Сам уроженец Дагестана хотел бы попробовать свои силы в ММА: Алаверди считает, что там легче заработать популярность и бои оплачиваются более достойно.
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