Харитонов критиковал Емельяненко за бой с Кокляевым, а сам побил беспомощного Уильямса

12 сентября на баскетбольной арене «Химки» состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии встретились боец ММА Сергей Харитонов и экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Дэнни Уильямс, побеждавший некогда Майка Тайсона. Казалось, что из этого может получиться что-то интересное, но на деле за громкой вывеской не оказалось ничего.

Что это был за турнир и как победил Харитонов?

В середине июля 2020 года стало известно, что один из самых успешных российских тяжеловесов в смешанных единоборствах Сергей Харитонов принял решение дебютировать в профессиональном боксе. Менеджеры взялись за организацию этого события, намереваясь провести турнир в сентябре. Изначально планировалось, что Харитонов подерётся с последним соперником в карьере Виталия Кличко, экс-претендентом на титул чемпиона мира Мануэлем Чарром. Но почти сразу стало известно, что немецкий сириец не будет драться с Сергеем. Тогда в качестве соперника десантнику подобрали Дэнни Уильямса, прославившегося победой над Майком Тайсоном.

Вы кого нам привезли? Соперник Харитонова даже не сопротивлялся и проиграл нокаутом Фёдор Чудинов красиво защитил свой пояс, а Десантник побил странного пенсионера, который вышел в ринг с персональной табуреткой.

Когда вопрос с мэйн-ивентом решился, был собран и остальной кард шоу. Кроме поединка Харитонова внимание привлекала схватка Фёдора Чудинова с Умаром Садиком (получившаяся, к слову, красивой), ну а в остальных боях участие принимали недавние дебютанты профессионального ринга, так что, по сути, внимание было привлечено лишь к двум встречам. После того, как Чудинов справился с непростым соперником, на ринг вышли гладиаторы супертяжёлого веса. По крайней мере, хотелось верить, что речь идёт о гладиаторах.



Но на деле оказалось, что вся раскрутка этой схватки и громкие слова не стоили и выеденного яйца. Преимущество Харитонова стало очевидно с первых секунд. В стартовом раунде Сергей отправил соперника в нокдаун, и только желание самого россиянина провести в ринге чуть больше времени, спасло Уильямса от больших неприятностей уже в первые три минуты. Впрочем, развязка наступила быстро.



Во втором раунде Сергей дал возможность поработать сопернику. Он даже прижался к канатам, чтобы Дэнни было комфортнее. Бомбардировщик изобразил подобие атаки и тем самым чуть раззадорил Харитонова, который на воспитанных долгие годы рефлексах выполнил двоечку – хук в корпус и апперкот в голову. 47-летний англичанин сильно загрустил и попятился в противоположную сторону ринга, показывая рефери, что больше так не хочет. Последнему ничего не оставалось, как остановить бой.

Сергей был недоволен остановкой. Во-первых, в зале собрались болельщики, которых нужно было порадовать зрелищем, во-вторых, он и сам хотел чуть больше проникнуться боксёрской атмосферой. Но сомнения в готовности Уильямса возникли уже тогда, когда он всю процедуру его представления и представления его соперника провёл на табуреточке, заботливо принесённой его секундантами с собой.



Реакция болельщиков на случившееся была моментальной. Море комментариев в интернете в основном носили критический характер. Всем стало очевидно, что Уильямс приехал в Россию просто за чеком и даже не собирался боксировать. По сути, он даже не выбросил ни одного плотного удара. Остаётся загадкой, как он до сих пор продолжает карьеру.



Что касается Харитонова, то после окончания шоу вспомнилось, как он остро высказывался о поединках Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым и Магомедом Исмаиловым. По сути, шоу в Химках было ничем не лучше, чем бой Емельяненко с Кокляевым и при этом явно проиграло по зрелищности противостоянию Александра с Исмаиловым.

Кто это организовал?

Организацией боя занимался известный промоутер Владимир Хрюнов, который сейчас ведёт дела Харитонова. В принципе, зная это, можно понять, почему мэйн-ивент получился таким противоречивым – с красивой обёрткой, но невкусным содержанием.

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На рубеже двух минувших десятилетий фамилия этого промоутера гремела на рингах России и была популярнее едва ли не половины отечественных боксёров. Владимир умело продавал бои и привозил в страну больших звёзд. Но ещё тогда он злоупотреблял тем, что готовил для боёв красивые вывески, за которыми, по сути, не было ничего. Чего стоят поединки Дениса Лебедева с Роем Джонсом и Джеймсом Тони, а также то, как Владимир вёл карьеру Александра Поветкина.



Многие по сей день считают, что в позднем выходе Поветкина на большие бои виноват именно его прежний промоутер. Формально это не так, ведь схватки с Крисом Бёрдом, Ларри Дональдом и Хасимом Рахманом тоже можно было бы причислить к таковым, но, как и в случае с другими боксёрами, соперники Александра уже давно были не на пике и приглашались на поединки только лишь ради красивых анонсов.



Разница с нулевыми/десятыми годами и нынешним временем лишь в том, что теперь российский зритель стал гораздо более искушённым. В стране за минувшие годы выросло несколько по-настоящему хороших промоутерских компаний, приучивших к качественному продукту. Потому сейчас победа Харитонова над Уильямсом уже не вызывает такого эффекта, как успех того же Лебедева в бою с Тони (хотя критиков хватало и тогда).

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С учётом этого, можно предположить, что со временем спрос на турниры, подобный тому, что состоялся в Химках, будет падать всё больше. Похоже, из сложившейся ситуации у Хрюнова есть лишь один выход – попытаться построить полноценную работу с Харитоновым.

Что ждёт Харитонова?

Кажется, именно это и планирует делать Владимир Хрюнов. По крайней мере, сразу после победы над Уильямсом, 40-летний ветеран спорта заявил, что хочет продолжать развивать карьеру в профессиональном боксе, но не стал называть следующих возможных соперников. Но вот промоутер бойца пообещал резкий рост оппозиции своему клиенту уже в следующей схватке. По словам Хрюнова, Сергея будет ждать поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем.

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И вот здесь уже может быть интересно. Да, это снова громкая вывеска, но на этот раз за ней прячется настоящая интрига. Не будем кривить душой, Хэй – намного более обученный и мастеровитый боксёр чем сам Харитонов и его недавний соперник Уильямс. При этом у Сергея нет преимущества в возрасте (Дэвиду только 39 лет). Единственный плюс для россиянина – постоянная боевая практика, чего не скажешь о британце, завершившем карьеру 2 года назад. Но даже это вряд ли убережёт Харитонова от очень жёсткого сопротивления и вероятного поражения.



Если Хэй сохранил хотя бы 50% всех своих навыков, профессионального бойца ММА он должен проходить. Во-первых, Хэймейкер даже на закате карьеры демонстрировал шикарную скорость и реакцию, а во-вторых, в кулаках Дэвида прячется настоящий динамит и боксёр пока не стар, чтобы говорить, что его мощь ушла. Напомним, что в лучшие годы Хэй едва не свалил на канвас даже такого гиганта как Николай Валуев, так что Харитонову стоило бы задуматься над целесообразностью такой встречи.