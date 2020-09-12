На Конора Макгрегора вешают попытку изнасилования. Что происходит?

Ирландец путешествовал с семьёй, но его забрали на допрос в полицию.

Конор Макгрегор официально завершил карьеру, однако остаётся одним из главных ньюсмейкеров. Эпатажный боец угодил в очередной скандал: сегодня ирландец был арестован на Корсике. Причина — обвинение в попытке сексуального насилия и непристойном поведении, которое выразилось в нахождении голым в баре. Как сообщается, инцидент произошёл ещё 10 сентября: заявление на Макгрегора написала неизвестная девушка. Конора арестовали и доставили во французскую полицию, откуда он был отпущен после допроса.

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Сторона Макгрегора уже опровергла все обвинения в адрес бойца, хотя подтвердила его вызов в полицию. Больше никаких деталей на данный момент неизвестно. Из-за данного инцидента сорвалось участие Конора в разрекламированном 180-километровом туре на морских велосипедах с принцессой Монако. Несколько журналистов сообщили, что полиция уже отказалась от обвинений в адрес ирландца, но подтверждений этому пока не поступило. Сам Печально Известный находится в режиме радиомолчания.

Подобное поведение Макгрегора, если он действительно совершил такой проступок, выглядит очень странным, учитывая его совместное путешествие на яхте с семьёй. Совсем недавно ирландец сделал долгожданное предложение руки и сердца своей девушке Ди Делвин, с которой живёт с 2008 года и воспитывает двоих детей. В карьере Конора ранее уже были обвинения в изнасиловании: тогда ему удалось легко подтвердить свою невиновность. С другой стороны, Макгрегор обладает откровенно скандальной репутацией и солидной историей правонарушений.

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Впервые ирландец был задержан полицейскими в 2018 году, когда вместе с товарищами совершил нападение на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов и ещё несколько бойцов. Конор бросил в окно автобуса тележку, из-за чего часть пассажиров получила травмы. Скандал стал едва ли не самым громким в истории UFC. Также в «активе» Макгрегора есть разбитый телефонназойливого болельщика и избиение пожилого человека в баре. Последний случай тоже стал громким: после удара в голову старику, отказавшемуся пить виски Конора, ирландца осудила вся спортивная общественность.

Будем надеяться, что Макгрегор сумеет в очередной раз выйти сухим из воды. 32-летний спортсмен отлично привлекает внимание и без попадания в криминальные сводки. Лучший вариант – возобновить карьеру, тогда времени на глупые поступки практически не останется. Вновь увидеть Конора в октагоне хотят многие болельщики. Тем более, если это будет реванш с Хабибом Нурмагомедовым.