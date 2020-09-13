Рефери ошибочно не засчитал поражение нокаутом, Фитиль совершил камбэк и победил кимурой

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился очередной турнир UFC. Шоу подтвердило, что зрелище создают не громкие имена, а сами бойцы. Пожалуй, лишь ленивый не критиковал кард UFC Fight Night 177, но на деле большинство его боёв оказались отличными. Настоящая «биг драма шоу», выражаясь словами известного чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина, случилась в противостоянии бойцов полутяжёлого веса Эда Хермана и Майка Родригеса.

39-летний ветеран Херман проводил первый поединок в 2020 году. В предыдущих двух он побеждал, а последний раз бился в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве Фитиль в яркой схватке справился с Хадисом Ибрагимовым. Что касается Родригеса, то 31-летний американец проводил второй бой за три недели, не далее, как 22 августа он в первом раунде нокаутировал Марчина Прахно, а теперь надеялся проделать тот же трюк с опытным Херманом.



Первая пятиминутка ушла у бойцов на раскачку, хотя без ярких моментов не обошлось. Эд, никогда не славившийся хорошей защитой, увлёкся атакой и пропустил жесточайший удар локтем. Благо, что и в свои почти 40 лет он умеет держать удар. В целом стартовый отрезок с небольшим преимуществом забрал Родригес.

Хотел забрать концовку – получил в челюсть. Дуду нокаутировали за секунду до гонга. Видео Хуан Арчулета показал Эдуардо Дантасу, как нужно бить с правой.

Во втором раунде бойцы оживились, хотя снова много клинчевали и вели борьбу в этом положении. В одном из эпизодов Родригес, зажав соперника у сетки, провёл несколько ударов коленями, в динамике показалось, что попадания пришлись в голову и корпус. Эд медленно присел, а его соперник уже был готов идти на добивание, но тут в дело вмешался рефери. Третий в октагоне посчитал, что Родригес ударил соперника коленом ниже пояса и дал Херману законные в таком случае пять минут на восстановление.



Эд принял роскошный подарок без зазрения совести. Хотя на повторе было прекрасно видно, что удары Родригеса были вполне легальными и пришлись в цель. Тем не менее, даже после восстановления Херман выглядел измочаленным и, казалось, что до его поражения подать рукой. В концовке пятиминутки Родригес едва не финишировал соперника, но Эда спасла сирена.

В третьем раунде Фитиль выглядел всё так же плохо. Тогда он решил поменять рисунок поединка и провёл тейкдаун, переведя схватку на канвас. Родригес перехватил инициативу и здесь, сумел подняться и начал забивать Хермана локтем, чередуя эти удары по голове и корпусу. Наверное, с учётом принятого Эдом тоннажа ударов, большинство рефери остановило бы бой уже на этой стадии, но Крис Тоньони в этот вечер будто не хотел видеть поражения ветерана ММА. Казалось, что для последнего оно неизбежно в любом случае. Однако Фитиль не дал себя погасить.

Оказавшись на канвасе, он в итоге сумел уйти из-под града атак соперника, забрал его предплечье, и провёл эффектный болевой приём кимура, едва не оторвав Родригесу руку. Несчастный Майк вынужден был постучать.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Очень спорная, но в то же время очень эффектная победа Хермана. Самое интересное, что после встречи Эд, отвечая на вопрос, куда же попал Родригес во втором раунде, решил схитрить.



«Я не знаю, куда он попал. Знаю, что мне было больно», — сказал спортсмен. Опытный боец видимо предполагал, что откровенное признание уже очень скоро может быть использовано против него. Почти сразу после завершения встречи представители Родригеса заявили, что будут подавать протест в Атлетическую комиссию штата Невада. Так что, вполне вероятно, что в скором времени шикарная по накалу страстей схватка будет признана несостоявшейся.