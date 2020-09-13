Кинг-Конг швырял огромного гуамца через спину. Шикарный дебют Романова в UFC. Видео

Турнир UFC Fight Night 177, несмотря на откровенно средний набор бойцов, получился весьма достойным. Россиян представлено не было, но жители бывшего СССР могли переживать за Александра Романова – молдавского спортсмена с российскими корнями. Путь 29-летнего Романова к дебюту в промоушене был непростым: дважды поединки Александра срывались из-за коронавируса у соперников. Вызов на бой с Роке Мартинесом молдавский спортсмен получил всего за три дня до турнира, но отказываться не стал.
Соперник Романова тоже впервые дрался под эгидой UFC. 34-летний Мартинес – уроженец острова Гуам и обладатель солидного опыта. Невысокий обладатель крупного живота за карьеру успел подраться даже с легендарным Мирко Филиповичем, которому уступил техническим нокаутом. Последние годы Мартинес выступал в Rizin, покинув организацию на серии из двух побед. Несмотря на немного заплывшую фигуру, Роке известен могучей физической силой и отличным ударом в обеих рук.
Впрочем, Романова не испугать габаритами: Александр – огромный боец с весом 118 килограмм. Спортсмен по прозвищу Кинг Конг не только никогда не проигрывал, но и ни разу доводил свои поединки до решения судей. Коронка Романова – зрелищные амплитудные броски и он продемонстрировал своё умение уже на первой минуте. Сначала Александр нанёс пару ударов ногами, потом провёл тейкдаун и следом шикарно бросил Мартинеса. Кинг Конг очень силён: его оппонент весит 117 килограмм, швырять такого богатыря очень непросто. Оставшееся время первого раунда бойцы провели в партере, где Романов полностью доминировал.
Пропустивший огромное количество ударов гуамец вышел на второй раунд подуставшим. Романов, несмотря на очень энергичные первые пять минут, был по-прежнему полон сил. Мартинес стремился ввязаться в размен, который в теории мог бы принести ему успех, однако Кинг Конг вновь легко перевёл гуамца в партер. Романов спокойно обрабатывал своего оппонента ударами и откровенно куражился, меняя позицию и отрабатывая различные техники. На последней минуте Александр решил закончить поединок и легко провёл качественный удушающий приём. Великолепный дебют в UFC!
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