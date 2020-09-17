Сбежал с ринга, чтобы не драться с Тайсоном. Болельщики кидали в Голоту всем подряд. Видео

В 2000 году Майк Тайсон был далёк от своей идеальной формы, но оставался опаснейшим бойцом. Новое тысячелетие Железный Майк начал с побед над Джулиусом Фрэнсисом и Лу Саварезе, управившись в общей сложности за три раунда. 34-летнего боксёра выручал знаменитый нокаутирующий удар, позволяющий компенсировать потерю в скорости и защитных навыках. Переживший тюрьму и наркотическую зависимость Майк продолжал небрежно относиться к тренировкам, полагаясь на свой уникальный талант. 20 октября 2000 года Тайсон встретился в Мичигане со знаменитым поляком Анджеем Голотой.
Голота – эксцентричный боксёр, которому на момент встречи с Тайсоном было 32 года. Поляк умел устраивать шоу: особенно примечательными стали два боя с Риддиком Боу. В первом поединке Голота нокаутировал оппонента запрещённым ударом в пах, после чего на арене началась массовая драка. Самому Анджею, который охотно принял участие в потасовке, досталось несколько ударов рацией по голове. В реванше поляк переигрывал американского визави, но умудрился в девятом раунде пробить целую серию ниже пояса и вновь проиграл дисквалификацией. Боу после того боя не дрался восемь лет.
Тайсон начал встречу с Голотой в привычном стиле, зажав оппонента у канатов и обрушив на него несколько десятков ударов. Анджею не помогало преимущество в габаритах, Майк легко выбирался на удобную для себя дистанцию. Поляк никак не мог приспособиться к мощи Железного Майка, получал урон и в концовке раунда упал в нокдаун после могучего удара с правой. Во втором раунде Голота вновь выступал в роли боксёрской груши, спасаясь в основном с помощью клинча. Анджей был откровенно обескуражен и после гонга принял самое неожиданное решение из всех возможных.
Голота попросту не вышел на третий раунд и начал спорить с тренером, который против остановки поединка. Поляк раздражённо отмахивался от попыток вставить ему в рот капу, безостановочно шагая по своей стороне ринга. Вскоре боксёр и вовсе перелез через канаты, отправившись в раздевалку под пристальным вниманием камер. Тайсон, которому объявили о досрочной победе, внезапно вышел из себя. Американский спортсмен хотел оформить чистый нокаут, шанс которого был весьма велик. Железного Майка с трудом успокоила его команда, объяснив, что боец всё равно добился цели.
Самой недовольной была лишённая оплаченного зрелища публика, на арене поднялись оглушительные шум и свист. Торопливо уходящего Голоту сначала сопровождали только агрессивные крики, но вскоре болельщики стали кидаться в него всеми подручными предметами. В польского боксёра летели фрукты, монеты и стаканчики из-под напитков: попавшая в Голоту банка с энергетиком окрасила фигуру спортсмена красным цветом. Под нарастающее улюлюканье боксёр под прикрытием охранников наконец спрятался в подсобных помещениях.
Огорчены оказались и представители телеканала Showtime, который выступал организатором поединка. Руководители канала назвали Голоту трусом и объявили, что больше не будут сотрудничать с польским спортсменом. Вскоре Анджей дал интервью, в котором объяснил свой поступок тяжёлой травмой. Над его оправданиями посмеялись, однако медицинское обследование выявило у боксёра серьёзные повреждения: перелом скулы и сотрясение мозга. Также у Голоты обнаружили проблемы с позвоночником, из-за чего он выбыл из спорта почти на три года.
Тайсон так и не получил своей победы: в его крови обнаружили следы марихуаны, результат встречи аннулировали. Следом Железный Майк нокаутировал Брайана Нильсена и проиграл легендарному Ленноксу Льюису в титульном бою. После неудачи Тайсон провёл ещё три официальных поединка, проиграв дважды. Великий боксёр, так и не реализовавший свой потенциал до конца, покинул спорт в 38 лет. Однако совсем скоро 54-летний Тайсон вернётся на ринг и подерётся с Роем Джонсом-младшим.
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