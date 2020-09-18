«Я и есть UFC!» Чимаев подружился с Даной, но рассорился с кучей бойцов

19 сентября Хамзат Чимаев проведёт свой третий поединок в главном промоушене мира. Соперником чечено-шведского бойца на UFC Fight Night 178 будет Джеральд Мёршерт – опытный 32-летний спортсмен, в последние годы дерущийся с переменным успехом. Безусловным фаворитом считается Чимаев, начавший карьеру в организации с двух блестящих побед. Однако Мёршерт очень недоволен тем, что его списывают со счетов задолго до боя. Даже президент UFC в него не верит: Чимаев уже получил от Даны Уайта контракт на следующий бой с Демианом Майей, что является редчайшим исключением.

Молниеносный апперкот навстречу. Российский боец упал от удара, которого не видел Главное открытие июля в UFC Хамзат Чимаев дольше двух раундов не дрался никогда.

Мёршерт справедливо назвал эту ситуацию неуважением со стороны организации, хотя сам Уайт так не считает. Отношения Джеральда с Чимаевым уже накалены до предела: недавно бойцы повздорили в Лас-Вегасе, о чём рассказал чеченский боец: «Я сказал ему, что он слишком часто обо мне говорит, слишком много. Спросил у него что-то вроде — любишь много поговорить, он ответил утвердительно. Тогда я назвал его цыплёнком и пообещал размазать его, ничего больше». Мёршерт язвительно отреагировал на поведение оппонента: «Не знаю, в чём его проблема, но легко наезжать, когда вокруг тебя полно друзей. Меня сопровождал один парень, а с ним была толпа. Это было совсем не круто».



На заключительной пресс-конференции Мершерт и Чимаев вновь вступили в перепалку. Чеченский боец поиздевался над бойцовским рекордом соперника (31-13), сравнивая его с Артёмом Лобовым (13-15). Чимаев также выразил сомнения в борцовских навыках Мёршерта, имеющего чёрный пояс по джиу-джитсу. Американец пообещал отдать свой пояс и даже завершить карьеру, если Хамзат сумеет поймать его на удушающий приём. В свою очередь, Мёршерт планирует забрать трофеи Чимаева, если сумеет повалить того захватом обеих ног.

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Чимаев успел разругаться и с бойцом Кевином Холландом: «Я просто думал, что он работает в отеле, уборщик номеров. Я сказал ему убрать номер, он отказался, и я просто разозлился». Успокаивать агрессивных мужчин пришлось корифею UFC Дональду Серроне, осудившему такую вспыльчивость. Хамзат старательно копирует лидеров треш-тока, вроде Конора Макгрегора, что многих начинает раздражать.



Спортсмен по прозвищу Борз слишком часто обещает всех «размазать», делая громкие заявления практически каждый день: «Если мне удастся победить следующего соперника — Дана Уайт, пожалуйста, я могу сразиться с Майей, Нейтом Диасом и Ником Диасом в один и тот же вечер или хотя бы каждую неделю. Простейшие деньги в этом дивизионе».



Чимаев выбрал максимально агрессивную стратегию для продвижения, чем отчасти и влюбил в себя руководство UFC. На днях он провёл продолжительную встречу с Даной Уайтом, после которой ещё с большим воодушевлением принялся по поводу и без напоминать всем о том, что провёл два победных боя за 10 дней. Даже несмотря на то что после последнего из них прошло более 50 суток. И следующий его соперник, самый опытный из всех, с кем Хамзату доводилось драться.



Теперь многие будут смотреть его бои с надеждой увидеть первое поражение Борза. Список бойцов, с которыми «закусился» Чимаев, растёт с каждым днём. Хамзат успел вызвать на поединок даже знаменитого Макгрегора, который ответил ему условным согласием, хотя официально уже закончил карьеру. Однако такая тактика не добавляет Чимаеву друзей. Всё чаще в его адрес звучат колкие обвинения в излишней самоуверенности и пиаре.

«Версия Хабиба 2.0». Чимаев установил рекорд и привёл в восторг звёзд UFC Хамзат перемолотил соперника и одержал вторую победу за 10 дней.

Бойцом недовольны даже в родной Чечне. Основатель промоушена АСА Майрбек Хасиев осудил поведение земляка: «Нет, поведение Чимаева не устраивает. Как есть говорю. То, что сейчас делает Чимаев, меня абсолютно не устраивает. Как боец он интересен, но то, как он себя позиционирует и ведёт, я с этим не согласен. А так — пусть ведёт себя как хочет. Это его дело. За неделю и за две — два боя в UFC выиграл. Неплохие были бои. Вперёд! Но надо быть чуть-чуть скромнее. Кто бы ни был — Чимаев или Хасиев, не важно».



Безусловно, Чимаев имеет право вести себя так, как считает нужным. Его продвигают не только бойцовские умения, но и жёсткие выпады в социальных сетях. Но чем агрессивнее Хамзат забирается на вершину, тем больнее ему будет оттуда падать. Поддержки он может не дождаться: слишком много недругов нажито. Впрочем, Чимаев даже не думает о возможной неудаче: «Я и есть UFC. И намерен уничтожить всех! Я хочу взять титул чемпиона UFC. И как можно скорее».