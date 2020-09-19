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Колби Ковингтон — Тайрон Вудли, Чимаев — Мёршарт, Серроне — Прайс: трансляция UFC

Ковингтон — Вудли, Чимаев — Мёршарт, онлайн UFC
Игорь Брагин
Вудли подерётся с любимчиком Трампа, Чимаев — за чёрный пояс по джиу-джитсу. LIVE!
Борз должен подтвердить свои слова делом, Серроне — спасти карьеру, а Вудли — спасти место в UFC. Главное — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 20 сентября 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 178. В главном поединке встретятся Колби Ковингтон и Тайрон Вудли. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого ивента, в основном карде которого в октагон арены APEX выйдут также Хамзат Чимаев против Джеральда Мёршарта и Дональд Серроне против Нико Прайса.

Этот турнир станет последним на американской земеле, перед массовой миграцией промоушена в Абу-Даби на «Бойцовский остров». В последниюю неделю российский швед Чимаев устроил настоящее трешток шоу, в котором умудрился поссориться не только с соперником, но и рядом других бойцов. Дело дошло до того, что Хамзат поспорил с Джеральдом на чёрный пояс по джиу-джитсу.

Время трансляции турнира, где смотреть Где состоится турнир UFC 252, видео
Live Игорь Брагин

Время трансляции турнира, где смотреть

Бои предварительного карда турнира UFC Fight Night 178 стартуют 20 в 00:00 мск, а поединки основного карда намечены на 03:00 по московскому времени.

Все бои турнира можно посмотреть через официальное приложение UFC Fight Pass, а также на первом специаизированном канале UFC ТВ, который доступен на платформе Wink и в сетке телевизионного оператора Ростелеком.

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14:05 Игорь Брагин

Где состоится турнир UFC 252, видео

Турнир с одним из самых гломких с точки зрения интриги кардов в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет домашняя арена UFC APEX. Зал, в котором установлен октагон, является частью уникального комплекса, который называется Институт развития UFC (UFC Performance Institute). Институт был открыт в 2017 году и является первым в мире центром смешанных боевых искусств для инноваций, исследований и обучения. Там есть абсолютно всё для подготовке к турнирам: тренировочные и тренажёрные залы, корпус для восстановления, медицинский центр, в котором специалисты (физиотерапевты, диетологи, травматологи и т.д.) работают над поддержанием кондиций атлетов в оптимальной форме.

Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Именно в этом комплексе проходит (прямо сейчас) турнир, в котором Дана Уайт отсматривает потенциальное пополнение для UFC. И есть один небольшой нюанс: октагон в APEX нестандартных размеров, он чуть меньше. И это подразумевает большую интенсивность боёв.

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