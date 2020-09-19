Вудли подерётся с любимчиком Трампа, Чимаев — за чёрный пояс по джиу-джитсу. LIVE!

В ночь на 20 сентября 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 178. В главном поединке встретятся Колби Ковингтон и Тайрон Вудли. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого ивента, в основном карде которого в октагон арены APEX выйдут также Хамзат Чимаев против Джеральда Мёршарта и Дональд Серроне против Нико Прайса.
Этот турнир станет последним на американской земеле, перед массовой миграцией промоушена в Абу-Даби на «Бойцовский остров». В последниюю неделю российский швед Чимаев устроил настоящее трешток шоу, в котором умудрился поссориться не только с соперником, но и рядом других бойцов. Дело дошло до того, что Хамзат поспорил с Джеральдом на чёрный пояс по джиу-джитсу.
Время трансляции турнира, где смотреть
Бои предварительного карда турнира UFC Fight Night 178 стартуют 20 в 00:00 мск, а поединки основного карда намечены на 03:00 по московскому времени.
Все бои турнира можно посмотреть через официальное приложение UFC Fight Pass, а также на первом специаизированном канале UFC ТВ, который доступен на платформе Wink и в сетке телевизионного оператора Ростелеком.
Где состоится турнир UFC 252, видео
Турнир с одним из самых гломких с точки зрения интриги кардов в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет домашняя арена UFC APEX. Зал, в котором установлен октагон, является частью уникального комплекса, который называется Институт развития UFC (UFC Performance Institute). Институт был открыт в 2017 году и является первым в мире центром смешанных боевых искусств для инноваций, исследований и обучения. Там есть абсолютно всё для подготовке к турнирам: тренировочные и тренажёрные залы, корпус для восстановления, медицинский центр, в котором специалисты (физиотерапевты, диетологи, травматологи и т.д.) работают над поддержанием кондиций атлетов в оптимальной форме.
Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.
Именно в этом комплексе проходит (прямо сейчас) турнир, в котором Дана Уайт отсматривает потенциальное пополнение для UFC. И есть один небольшой нюанс: октагон в APEX нестандартных размеров, он чуть меньше. И это подразумевает большую интенсивность боёв.
- 19 сентября 2020
-
13:28
-
12:36
-
11:25
-
10:21
-
09:24
-
07:18
-
03:22
-
00:57
- 18 сентября 2020
-
23:45
-
22:56
-
21:41
-
20:51
-
19:39
-
18:30
-
17:36
-
17:31
-
16:01
-
15:29
-
15:01
-
14:02
-
13:40
-
13:01
-
12:25
-
11:00
-
10:03
-
09:02
-
01:03
-
00:47
- 17 сентября 2020
-
23:17
-
22:39
-
22:24
-
21:13
-
20:31
-
19:55
-
19:13