Вудли подерётся с любимчиком Трампа, Чимаев — за чёрный пояс по джиу-джитсу. LIVE!

Борз должен подтвердить свои слова делом, Серроне — спасти карьеру, а Вудли — спасти место в UFC. Главное — на «Чемпионате».

В ночь на 20 сентября 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 178. В главном поединке встретятся Колби Ковингтон и Тайрон Вудли. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого ивента, в основном карде которого в октагон арены APEX выйдут также Хамзат Чимаев против Джеральда Мёршарта и Дональд Серроне против Нико Прайса.

Этот турнир станет последним на американской земеле, перед массовой миграцией промоушена в Абу-Даби на «Бойцовский остров». В последниюю неделю российский швед Чимаев устроил настоящее трешток шоу, в котором умудрился поссориться не только с соперником, но и рядом других бойцов. Дело дошло до того, что Хамзат поспорил с Джеральдом на чёрный пояс по джиу-джитсу.