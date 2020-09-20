Хотел добить лежащего бойца, но получил пяткой в нос. Брутальный нокаут ап-киком. Видео

19 сентября в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 111, где было проведено сразу 14 боёв. В главном поединке вечера Абдул-Азиз Абдулвахабов единогласным решением судей победил Александра Сарнавского, став новым чемпионом промоушена в лёгком весе. Без ярких нокаутов на турнире тоже не обошлось: особенно сумел удивить один из первых боёв основного карда, где Лом-Али Нальгиев победил Иманали Гамзатханова в лёгком весе.

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Нальгиев – довольно известный 29-летний спортсмен из Назрани, чемпион Европы по панкратиону и обладатель многочисленных трофеев по рукопашному бою и кудо. Бойцовский рекорд Нальгиева до вчерашнего дня составлял 15-8, цифры его соперника выглядели немного убедительнее (11-3). 31-летний Гамзатханов в последнем поединке одолел крепкого Раймундо Батисту единогласным судейским решением и хотел продлить полосу побед.

Права на видео принадлежат промоушену Absolute Championship Akhmat. Посмотреть ролик можно на официальном аккаунте ACA в «Инстаграме».

Поединок начался с жёстких ударов Нальгиева в стойке. Гамзатханов спокойно блокировал атаки, вскоре бойцу пришлось взять небольшую паузу после получения случайного удара в пах. Постепенно Иманали, регулярно меняющий стойку, перешёл к активным атакующим действиям. На исходе второй минуты Гамзатханов провёл качественный тейкдаун, оказавшись в удобной позиции, но не сумев ей воспользоваться. Нальгиев достойно отвечал, едва не поймав своего соперника на треугольник.

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После небольшого периода работы в партере, не принёсшего успеха, Иманали решил подняться для новой атаки, чем незамедлительно воспользовался его оппонент. Нальгиев из положения лёжа пробил великолепный удар ногой, угодив точно в нос Гамзатханову. Тот полетел в глубокий нокаут, успев получить ещё один ап-кик до своего падения. Фантастическая победа Нальгиева! Нокаут ап-киком – большая редкость даже за океаном, в России же подобные успешные удары можно посчитать по пальцам одной руки.