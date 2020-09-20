Хабибу готовят замену? Чендлер дерётся ярче Орла, выдавая классные нокауты. Видео

Экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер подписал контракт c UFC. 34-летнему спортсмену оказали большую честь: он сразу стал резервным бойцом для чемпионского поединка Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи, который должен состояться 24 октября на UFC 254. Боец по прозвищу Железный чрезвычайно рад такому повороту событий: «В восторге от этой возможности. Всегда работаю в зале. Уже через день-два после поединков я снова в зале. Если возможность не представится в октябре, сражусь в ноябре. Как бы то ни было, 24 октября буду готов войти в октагон и побить Хабиба или Гэтжи».

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Таким образом, Дана Уайт обезопасил себя на случай возможного срыва боя со стороны россиянина или американца. Будем честными, такая возможность не исключена: в карьере Хабиба уже были несколько вынужденных отказов от поединков по различным причинам. Гэтжи подрался с Тони Фергюсоном и получил титул временного чемпиона как раз заменив Нурмагомедова, который не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса. Никаких гарантий не может дать и Гэтжи, который проводит очень агрессивные тренировки. В июне американцу даже пришлось наложить швы на рассечённый во время занятия подбородок.

В случае выхода на замену Чендлер вряд ли разочарует болельщиков. Уроженец Миссури выступает на профессиональном уровне уже 11 лет, входят в топ-5 лучших легковесов мира по версии авторитетного сайта Sherdog. В детстве Чендлер успешно занимался футболом, но после травмы мальчик увлёкся вольной борьбой. Благодаря своим достижениям он получил спортивную стипендию Университета Миссури, где возглавил сборную по борьбе. Несколько лет доминируя в любительском спорте, Железный решил перебраться в смешанные единоборства.

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Перед дебютом Чендлер серьёзно поработал над ударной техникой, два первых боя в ММА выиграв нокаутами. Несмотря на потрясающие борцовские навыки, американец предпочитает работать в стойке. К удушающим или болевым приёмам Железный прибегает, только как следует разбив защиту оппонента. Уже в 2011 году Чендлер стал чемпионом Bellator в лёгком весе, справившись со знаменитым Эдди Альваресом в четвёртом раунде. Через два года Альварес взял реванш, нанеся Майклу первое поражение в карьере. На популярность Чендлера неприятность не повлияла: армия поклонников бойца стабильно росла, зрители полюбили его за яркий и открытый стиль.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Закрыв неприятную серию из трёх поражений, Чендлер вновь пошёл за чемпионским титулом. В 2016 году американец подрался за пояс с Патрики Фрейре, устроив фантастическое зрелище. Железному хватило одного тяжёлого удара с правой, чтобы отправить бразильского оппонента в глубочайший нокаут. Чендлер ещё дважды терял титул, вернув пояс один раз. В последних двух поединках Майкл нокаутировал крепких Сидни Аутлоу и Бенсона Хендерсона, после чего решил попробовать силы в UFC, где ранее никогда не выступал.

Для болельщиков, которым не нравится тактика Хабиба, возможная замена Нурмагомедова на уважающего «рубку» Чендлера точно придётся по душе. Хотя Железный мастерски владеет борьбой, его стиль серьёзно отличается от Орла, который стремится как можно скорее затянуть противника в партер. В случае, если Чендлер заменит Гэтжи, Хабиба ждёт противостояние с умелым противником, который как минимум навяжет ему конкуренцию. Ну а если замена не понадобится, Чендлер вскоре начнёт самостоятельное восхождение за титулом, что будет как минимум интересно. Подписав контракт с американским бойцом, Дана Уайт сделал очередной беспроигрышный ход.