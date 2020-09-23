Худощавый клоун против перекаченного Рикки Мартина. В UFC ожидается супер-бой

«Бойцовский остров» UFC возвращается. Первое событие, которое нас ждёт, – UFC 253. В схватке за пояс чемпиона в среднем весе сойдутся непобеждённые Исраэль Адесанья, который будет защищать свой титул, и претендент — бразилец Пауло Коста.

У меня на пути передутый воздушный шар

Вокруг подобных схваток всегда много шума, бойцы стараются всеми способами задеть друг друга. Первым словесный удар нанёс бразилец после своего боя с Йоэлем Ромеро на UFC 241.



«Я буду ждать боя Адесаньи, этого худощавого клоуна, против Уиттакера. После этого боя я хочу получить шанс и доказать, что я чемпион», — вбросил могучий бразилец.



Исраэль молчал недолго. После досрочной победы над Робертом Уиттакером на UFC 243 новозеландец жёстко прошёлся по бразильцу.



«У меня на пути этот передутый воздушный шар, перекаченный подражатель Рикки Мартина. Даже не думай сюда заходить, это мой октагон! Когда я закончу с ним, он действительно будет как Рикки Мартин, только побитый», — заявил Адесанья.

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Затем Исраэль нашёл Косту в зрительном зале и обратился к нему прямо из клетки, назвав «куском говна», а также бросив вслед ещё пару ласковых.

«Я разнесу этого ублюдка»

Все эти события происходили осенью 2019 года. Однако бой пришлось отложить, поскольку в конце октября стало известно, что Коста получил травму бицепса и не сможет выйти в октагон. Вместо бразильца отбирать пояс вызвался Йоэль Ромеро. Поединок тот получился невероятно скучным и породил кучу мемов про Исраэля.



Однако даже это не остановило новозеландца от желания подколоть бразильского атлета. В ответ на вопрос Джо Рогана о предстоящем бое Last Stylebender повёл его к толпе и начал сольное выступление:



«Эй, пойдёмте за мной. Он где-то там, в своей естественной среде обитания. А, этот балбес уже убежал. Я думал, что он нагадит себе в руку и бросит в клетку. Ну и пусть валит. Я провёл более 100 боёв за свою карьеру, больше 80 в кикбоксинге. Этот парень будет активно переть на меня и пытаться разнести. Я разнесу этого ублюдка, скоро увидимся, парень».

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«При на меня, и я покажу, чего стою»

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире все мероприятия перешли в онлайн-формат. На данный момент прошли уже две пресс-конференции с участием бойцов. Первая была очной, где Коста и Адесанья обменялись выпадами в адрес друг друга. Вторая же была раздельной. Вот самые яркие моменты.



«Перенесёмся в дату моего боя с Брэдом Таваресом. Коста дрался через день с Юрайей Холлом. Я давал интервью, а Коста не смотрел мне в глаза, он пялился в стену. Видимо, там было что-то более интересное, чем подойти и сказать мне в глаза то дерьмо, которое он нёс. Но теперь ты знаешь, кто я, я чемпион», — заявил Адесанья.



Пауло в свою очередь в очередной раз напомнил Адесанье о его скучном бое против Ромеро. Исраэль показал в камеру свою награду за лучший бой года и ответил, особо не подбирая слова:



«Скучный? Я выдал бой года, ***, не забывай это. Что касается боя с Йоэлем, я признал, что это был самый скучный бой в моей жизни, но в этом нет моей вины. Я настоящий боец, и когда мне дают бой, я бьюсь. При на меня, и я покажу, чего стою».

«Знаете, он же RUNдесанья»

Забавным получилось сравнение Адесаньи с Усэйном Болтом от Пауло.



«Знаете, он же RUNдесанья. Не знаю в курсе ли вы, но Усэйн Болт заболел коронавирусом, желаю ему всего хорошего, но сейчас в связи с этим Адесанья самый быстрый бегун в мире», — если бразилец намекает на навыки Исраэля бегать по октагону, то согласно терминологии, уместнее было сравнить оппонента с кем-то из великих велосипедистов.

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Ну и как тут не вплести в трешток USADA, намекая на выдающиеся физические данные Пауло?



«Думаю, что Коста использует допинг. Вспомним бой Йоэля Ромеро и Юрайи Холла, поединок не состоялся. Сначала я думал, что из-за травмы Йоэля, но никакого анонса не было. Некоторые вещи не поддаются огласке, хотя стоило бы. Меня не особо это беспокоит, даже если Ромеро был на стероидах, я всё равно его побил. Я говорил, что разнесу Косту раньше, чем USADA, и я сделаю это. Какой план у меня? Разнести его».



А вот как комментируют в социальных сетях фанаты бойцов их противостояние.



«Каким бы шар ни был надутым… он всё равно взорвётся».

«Розовым волосам Адесаньи тоже досталось. К слову, их новозеландец уже сбрил».

«План на бой: спросить Косту сколько будет 2+2, дать ему подумать, а затем пнуть по лицу».

«Единственное, что тревожило больше, чем это видео, – твой бой с Ромеро. Кто-нибудь скажите USADA, чтобы проверили его на высокое содержание эстрогена».

«В нашем цирке уже есть клоун (Адесанья), и теперь у нас есть гимнаст».

Перед боем

За неделю до боя появилось видео, где бойцы пересеклись в отеле Абу-Даби.



«Выглядишь худощавым, измученным», — сказал Адесанья. «Никогда не был измученным, я просто поджарый», — ответил Коста.



Видео их встречи опубликовал и тренер Косты Валлид Исмаил, сопроводив его комментарием: «Воины бьются исключительно в клетке. У них могут быть личные претензии друг к другу, но абсолютно все разногласия разрешатся в октагоне».