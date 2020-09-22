Адесанья против Косты. Лютые недруги выяснят отношения в клетке на UFC 253. LIVE!

Пара чемпионских боёв, ещё один шаг к титульнику Тухугова и поединок жизни для Ибрагимова. Главные подробности — на «Чемпионатие».

В ночь на 27 сентября по московскому времени на острове Яс, который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится номерной турнир UFC 253. В главном событии ивента в октагоне сойдутся Исраэль Адесанья и Пауло Коста. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе, которым сейчас владеет новозеландский боец. В соглавном поединке за вакантный пояс временного чемпиона в полутяжёлом весе сойдутся Доминик Рейес и Ян Блахович.

Кроме того, в октагон арены «Флэш Форум» выйдут российские бойцы: Зубайра Тухугов, который в полулёгком весе будет сражаться с Хакимом Даводу, и Хадис Ибрагимов. Для Хадиса поединок будет сверхпринципиальным, он проиграл все три боя в UFC. От исхода боя с Данило Маркесом будет зависеть его будущее в UFC.

Все подробности в нашей онлайн-трансляции.