«Пауло Коста – настоящий читер». Бразильский средневес между боями весит 100 килограмм

До статусного турнира UFC 253 остаётся всего несколько дней. Болельщиков ждёт немало интересных поединков, главным боем вечера станет битва за пояс между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой. 31-летний Адесанья – действующий чемпион среднего веса с рекордом 19-0 и опаснейший нокаутёр. Его соперник Пауло Коста по прозвищу Борракинья – тоже непобеждённый спортсмен (13-0), умеющий бить не хуже. Однозначного фаворита во встрече нет, хотя принято считать, что Адесанья более разносторонний и техничный боец. Однако у Косты наверняка будет «скрытое» преимущество – в весе.

Ромеро 25 минут гонял по клетке молодого чемпиона, но выиграть не смог. Зал гудел Адесанье Йоэль так и не выиграл пояс, но остался народным чемпионом. Также на UFC 248 состоялся «лучший бой в истории женских MMA».

Адесанья недавно сообщил, что практически достиг необходимой планки в 83,9 килограмма. Несмотря на высокий рост (193 сантиметра), нигерийцу легко даётся весогонка благодаря природной конституции. Адесанья достаточно худощав по сравнению с оппонентами, что не мешает ему наносить нокаутирующие удары. Совсем другая ситуация у Косты, который ниже Адесаньи (185 сантиметров) и отстаёт в размахе рук на 20 сантиметров. Борракинья – настоящий крепыш, чей вес между боями переваливает за сотню килограммов. Весогонка всегда становится для бразильца тяжелейшим испытанием, однако он стабильно делает нужные цифры на контрольном взвешивании.

За пять недель до поединка с Адесаньей вес Косты составлял 99,7 килограмма, но боец абсолютно не беспокоился. Он продолжал изматывающие тренировки, где сгонка веса была только косвенной задачей. Согласно информации нескольких источников, за две недели Коста до поединка всё ещё весил солидные 95 килограмм. Бразилец утверждает, что проводит весогонку стандартными методами: употребление огромного количества воды, исключение «тяжёлых» продуктов из рациона, на последних этапах – термо-костюм и сауна. Однако Косту раз за разом обвиняют в употреблении фармакологической помощи: тот же Адесанья называет соперника «грязным читером и любителем препаратов».

Не пойман – не вор, тем более, что Борракинья спокойно проходит все тесты USADA. Скорее всего, он снова успешно сделает весогонку и получит определённое преимущество в октагоне. С момента взвешивания и до начала боя Коста успевает «вернуть» больше десятка килограммов. В поединке с Йоэлем Ромером бразилец так и вовсе весил 97,5 килограмм, по сути запрыгнув на две категории выше. Тот бой Коста выиграл единогласным решением судей, хотя и его соперник весил за 90 килограмм.

Бессмертного тоже можно нокаутировать. Нога Ковбоя угодила ему точно в нос. Видео Опытный Мэтт Браун не уследил за коронным ударом Дональда Серроне.

Адесанья, вес которого в чемпионском поединке вряд ли будет сильно превышать цифры на взвешивании, недоволен нынешними правилами.



«Это всё неправильно, полная чушь. Все эти парни с огромным перевесом, вроде Косты и Ромеро – настоящие читеры. Я, например, делаю вес с запасом, никаких проблем. Мне говорят: иди в полусреднюю категорию, ты будешь бить там всех за счёт габаритов и длинных рычагов. Но я не клоун и не читер, почему я должен так гонять вес и гробить себя, обманывая спорт? Я сражаюсь в среднем весе и буду бить равных мне».

У такой изнурительной весогонки, какую делает Коста, немало минусов. Зачастую бойцы, сбросившие полтора-два десятка килограммов, попросту не успевают физически восстановиться. В октагон они выходят в качестве бледной тени, не имея сил и выносливости.



Знаменитый Энтони Джонсон долго пытался остаться в полусреднем и среднем весах, где после весогонки едва волочил ноги и быстро проигрывал. Но до боя можно вовсе не добраться. Ренан Барао однажды потерял сознание в ванной и получил травму. Уже упомянутого Ромеро приходилось уносить с весов, Хабиба Нурмагомедова отвозили в больницу из-за болей в печени. Будем надеяться, что Коста спокойно справится с задачей и мы увидим фантастический бой за пояс.