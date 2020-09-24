Двойная угроза Хабибу. Кто для Орла опаснее — Хайлайт или Железный человек?

17 сентября стало известно, что бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер подписал контракт с UFC. В тот же день глава промоушена Дана Уайт заявил, что новобранец лиги станет запасным вариантом на случай форс-мажора в главном поединке турнира UFC 254, в котором силами померятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Таким образом, если россиянин или американец не смогут выйти в октагон, то Чендлер в первом же бою в UFC получит шанс сразиться за титул.

Это вызвало бурную реакцию в ММА-сообществе, как в среде бойцов и экспертов, так и среди фанатов. Мы же со своей стороны решили разобраться, кто для Хабиба несёт больше угрозы – временный чемпион лиги Гэтжи или бывший обладатель полноценного пояса в Bellator Чендлер. Пока всё говорит о том, что вариант с Майклом для Нурмагомедова куда предпочтительнее.

Хабиб – Гэтжи. Трамп будет смотреть бой, несмотря на выборы президента США. LIVE На «Чемпионате» все главные подробности о подготовке бойцов к UFC 254, который обещает стать самым российским.

Уровень Bellator и UFC

В первую очередь следует поговорить об уровне двух крупнейших американских промоушенов. Президент Bellator Скотт Кокер сколько угодно может говорить, что его детище конкурирует с UFC, а отдельные дивизионы (полутяжёлый вес) уже даже сильнее. Но думается, что и сам Кокер слабо верит в сказанное.

Если взглянуть на неофициальные рейтинги Bellator в лёгком весе, то вряд ли условный пятый номер организации Брент Примус составит серьёзную конкуренцию 12-му номеру UFC в лёгком весе Исламу Махачеву или тем более пятому номеру Конору Макгрегору. Можно сказать, что подобные сравнения некорректны. Но, во-первых, их не выдержит почти ни один боец Bellator. Во-вторых, достаточно вспомнить недавний переход в UFC из ONE бывшей звезды Bellator Бена Аскрена. Боец, обещавший скрутить Хабиба Нурмагомедова в бараний рог, не без проблем сначала победил ветерана Робби Лоулера, а затем был «съеден» Хорхе Масвидалем и Дэмианом Майей, после чего завершил карьеру.

В целом многие рекруты UFC из числа бойцов Bellator выступали в лучшей лиге посредственно (примеров со знаком «+» можно сосчитать по пальцам одной руки). А вот сбитые лётчики UFC в Bellator почти сразу выходили на титульники, что говорит о многом.

Хабибу готовят замену? Чендлер дерётся ярче Орла, выдавая классные нокауты. Видео Бывший чемпион Bellator готов побить Нурмагомедова и Гэтжи.

Обвинения Чендлера в употреблении допинга и работа UFC с USADA

Руководство лиги Bellator не любит афишировать один факт, но он всё-таки не ускользает от общественности. Промоушен, в отличие от UFC, не сотрудничает с USADA. Это порождает слухи о том, что многие бойцы этой лиги злоупотребляют запрещёнными препаратами. Злые языки поговаривали, что их применял и Чендлер. Кто-то утверждал, что именно по причине жёсткого контроля от USADA Майкл не переходил в UFC.

Сам Чендлер, естественно, открещивался от всех обвинений и в открытую выражал сожаления в связи с тем, что к нему не приходят офицеры USADA. Но другой реакции от него ожидать было бы странно.

Как бы то ни было, резкий уровень падения результатов некоторых бойцов Bellator после перехода в UFC всё же наталкивает на определённые мысли, связанные с допингом. Наиболее яркий пример – доминирующий экс-чемпион Bellator Уилл Брукс, который в том числе бил и Чендлера. После перехода в UFC он проиграл три из четырёх поединков и был бесславно отчислен из промоушена.

После двух поражений нокаутом Гэтжи списали. В 2020-м он может подраться за пояс с Хабибом Но для этого Джастину придётся выжить в «тёмных уголках» неумолимого Тони Фергюсона.

Так что, если Чендлер когда-то и принимал допинг (чего мы, конечно, не хотели бы), с переходом в UFC ему придётся отказаться от них, что неминуемо приведёт к падению уровня выступлений и возможному провалу.

Навыки Гэтжи и Чендлера

Если брать в расчёт исключительно бойцовский аспект, то Гэтжи выглядит гораздо более опасным соперником для Хабиба, чем Майкл.

И Джастин, и Майкл здорово боролись на уровне NCAA. На профессиональном уровне бойцы пошли разными путями. Если Джастин практически полностью переключился на ударную технику, то Чендлер прослыл универсалом, который способен и бороться, и драться в стойке. Как бы то ни было, никто не поспорит с тем, что оба американца уступают в плане борьбы Нурмагомедову.

А вот в компоненте ударной техники Джастин явно превосходит Чендлера. Дело не только в том, что в кулаках Хайлайта заложен динамит, а в том, что арсенал Джастина настолько разнообразен, что может поставить сложные задачи перед самым классно обученным ударником. Бои Гэтжи с Порье и Джонсоном показали, что он готов к самой жёсткой рубке, а схватка с Фергюсоном доказала, что он может переключаться в режим хладнокровного убийцы, просчитывающего каждое действие. Чендлер явно не обладает такими качествами, что снова говорит о том, что именно он станет для Хабиба более простым соперником.

«Закрою подачу кислорода, и он уснёт». Гэтжи может стать самой большой угрозой Хабибу Разбираем возможности Джастина и шансы на победу над Нурмагомедовым.

Уровень оппозиции Гэтжи и Чендлера

Гэтжи пришёл в UFC в 2017 году в статусе экс-чемпиона лиги WSOF, которая вскоре была переформатирована в лигу PFL. На том уровне он бился с не самыми известными соперниками и начинал в UFC с репутацией яркого нокаутёра, но не более.

Тем не менее Джастин не боялся с ходу принимать самые жёсткие вызовы и за три года успел подраться едва ли не с половиной топ-15 лёгкого веса. Даже в проигранных встречах с Эдди Альваресом и Дастином Порье Гэтжи выглядел классно, что уж говорить о схватках с Серроне, Барбозой и, конечно же, Тони Фергюсоном.

Что касается Чендлера, то из 26 боёв в ММА топовыми для него, и то с большой натяжкой, стали 9 – два с уже упомянутым и сомнительным экс-чемпионом Bellator Бруксом, два с давно сбитым лётчиком, экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном, два с Эдди Альварес, ещё два с Патрики Фрейре и один с Патрисио Фрейре. Наверняка большинство из наших уважаемых читателей согласятся, что эти имена и близко не стоят с именами Порье, Фергюсона, Серроне.

Но мало того, 4 из этих 9 поединков (почти 50%) Майкл проиграл. Так что в плане конкуренции на высочайшем уровне он явно проигрывает Гэтжи.

Все эти аргументы указывают лишь на одно – бой с Чендлером должен стать для Хабиба Нурмагомедова по-настоящему проходным. Мы со своей стороны хотим, чтобы Орёл испытывал себя на высочайшем уровне, и желаем как Гэтжи, так и Хабибу дойти до UFC 254 без травм, болезней и проблем с весогонкой, чтобы два лучших легковеса мира определили сильнейшего в очной схватке. Если же говорить о Чендлере, то здесь мы разделяем недовольство множества бойцов по поводу потенциального для него титульника и желаем Майклу заработать право на тайтл-шот в клетке.