Русского Гудини воткнули в канвас. Игорь быстро летел и долго приходил в себя. Видео

На заре существования UFС российских бойцов промоушена можно было пересчитать по пальцам одной руки. Кроме знаменитого Олега Тактарова, красиво победившего на турнире UFC 6, других имён на ум не приходит. Однако спортсмены из России и стран СНГ тогда периодически пробовали силы в непривычном формате смешанных единоборств. Одним из таких смельчаков стал Игорь Зиновьев, который даже подрался с грозным Фрэнком Шемроком за звание чемпиона UFC полутяжёлого веса.

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Уроженец Санкт-Петербурга Зиновьев рос болезненным и слабым ребёнком, начавшим ходить только в пять лет. Всё изменил приход в спортивную школу: помимо плавания, мальчику пришлись по душе занятия различными единоборствами. Потом была служба в армии и работа в милиции, где Зиновьев отвечал за тренировки по боксу, борьбе и рукопашному бою. Абсолютно случайно Игорь получил приглашение в Америку, но там его никто не встретил. Россиянин сам нашёл себе зал для тренировок, где впервые близко познакомился с джиу-джитсу.

Зиновьев начал регулярно принимать участие в подпольных боях, похожих на современное ММА. Его заметили и позвали в организацию Extreme Fighting, где россиянин быстро завоевал чемпионское звание и получил прозвище Гудини. В шести поединках он одержал четыре победы при двух ничьих, после чего оказался в UFC. Руководство промоушена, учитывая заслуги Зиновьева, сразу предоставило новичку возможность подраться за пояс полутяжёлого веса. 13 марта 1998 года соперником Гудини стал Фрэнк Шемрок по прозвищу Легенда – сводный брат великого Кена Шемрока.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Как рассказывал в нескольких интервью сам претендент, он был полностью уверен в успехе и даже представлял, как можно победить максимально зрелищно. Однако Шемрок-младший был совсем другого мнения. Уже на 20-й секунде американец ловко схватил атакующего соперника, поднял и провёл классный бросок. Зиновьев воткнулся в канвас с огромной скоростью, оказавшись в глубоком нокауте. Шемрок «для порядка» нанёс добивающий удар, но шансов подняться у Игоря не было. Его ещё долго приводила в чувство группа врачей.

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31-летний Зиновьев получил в бою серьёзные повреждения, которые ему пришлось залечивать за собственный счёт: никаких страховок тогда в UFC не было. Хотя россиянин в итоге полностью восстановился, он решил завершить карьеру в ММА, побоявшись остаться инвалидом. Игорь ещё несколько лет дрался по правилам тайского бокса, проводил тренировки и работал телохранителем. Сейчас он живёт в Америке, имеет паспорт США, но не считает себя американцем и старается регулярно приезжать в Россию.