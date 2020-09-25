Кусает соперников, не любит Ломаченко, спорит про Крым. Чем знаменит боксёр Редкач

34-летний украинский боксёр Иван Редкач в последнее время всё чаще становится героем новостей. Дело не в спортивных достижениях: последний бой Редкач провёл три месяца назад, безоговорочно проиграв Дэнни Гарсии. Зато уроженец Сумщины не стесняется говорить всё, что придёт в голову. Особенно известна горячая «любовь» Редкача к знаменитому соотечественнику Василию Ломаченко, про которого он вспоминает с завидной регулярностью.

«Надеюсь, что Лопес нокаутирует Ломаченко. Ломаченко – маленький старик, у него нет голода. Лопес лучше мотивирован.

Ломаченко просто не готов к критике. Он не любит, когда его критикуют. Чему мне завидовать? У меня есть всё, что мне нужно в жизни – семья, дом, родители здоровые. Для чего мне завидовать Ломаченко? Просто донесите до него, чтобы был спокоен к критике. Сейчас под сомнением, кому его победы – России или Украине? Если он выходит под украинским флагом – молодец.

Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как к человеку симпатия к нему такая же, как к президенту России.

Придя с семьёй в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, оттолкнул меня двумя руками и ещё попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть что мне предъявить. Вася, ты просто Вася!».

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На самом деле Редкач – талантливый боксёр с великолепной любительской школой. Достижений того же Ломаченко украинец не добился, но в профессионалы переходил как мастеровитый и умелый спортсмен. Иван решился на отчаянный шаг, переехав в Америку практически без цента и первое время с трудом выживал в новой стране. Карьера в профи началась успешно: Редкач побеждал одного соперника за другим, отправляя их в тяжёлые нокауты. После трёх лет боксёр решил сменить менеджера и угодил в первый крупный скандал, получив от бывшего коллеги стулом по голове.

Рука об руку с победами шёл поток шумных происшествий. Помимо безобидного перекрашивания волос в красный и салатовый цвет Редкач отмечался странными высказываниями. Украинец долго выходил на бои в цветах Мексики и фотографировался с мексиканским паспортом, неудачно разыгрывая соотечественников. Редкач шумно расставался с девушками, ссорился с коллегами в «Инстаграме» и активно высказывался на политическую тему.

Политика вообще любимая тема Редкача. «Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите – мост построите, а потом мы снова… Не волнуйтесь. Крым – это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, – это временно. Я там всё своё детство провёл, а русские приезжали к нам на курорты. Мы дали вам в ренту, как в Америке квартиры и дома дают».

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На ринге Редкач продолжал доминировать, добившись рекорда 19-0. Впервые украинец проиграл Деяну Златичанину в бою за статус официального претендента на пояс WBC, внезапно оказавшись в нокауте в четвёртом раунде. Следом началась неудачная полоса, откуда Иван вскоре выбрался, начав новую победную серию. В числе его жертв оказался даже знаменитый Девон Александер, продержавшийся только шесть раундов. 25 января 2020 года украинец встретился с Дэнни Гарсией, поединок с которым стал для Редкача самым скандальным.

Украинец не смог навязать американцу достойную конкуренцию, проиграв единогласным решением судей (111-117, 111-117, 110-118). Однако после боя все обсуждали не результат, а восьмой раунд, где Редкач умудрился укусить своего соперника в область шеи. Чтобы не было сомнений, с кем он себя ассоциирует, украинец после укуса ещё и произнёс имя Майка Тайсона. Гарсия был шокирован, но спокойно довёл поединок до конца, а Редкача оштрафовали на $ 10 тыс. Сейчас же Иван отдыхает между боями и не прекращает очень много говорить. Имеет право.