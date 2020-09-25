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Чем знаменит украинский боксёр Иван Редкач, который не любит Ломаченко

Чем знаменит украинский боксёр Иван Редкач
Александр Фролов
Кусает соперников, не любит Ломаченко, спорит про Крым. Чем знаменит боксёр Редкач
Иван – талантливый спортсмен, но слишком много разговаривает.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

34-летний украинский боксёр Иван Редкач в последнее время всё чаще становится героем новостей. Дело не в спортивных достижениях: последний бой Редкач провёл три месяца назад, безоговорочно проиграв Дэнни Гарсии. Зато уроженец Сумщины не стесняется говорить всё, что придёт в голову. Особенно известна горячая «любовь» Редкача к знаменитому соотечественнику Василию Ломаченко, про которого он вспоминает с завидной регулярностью.

«Надеюсь, что Лопес нокаутирует Ломаченко. Ломаченко – маленький старик, у него нет голода. Лопес лучше мотивирован.

Ломаченко просто не готов к критике. Он не любит, когда его критикуют. Чему мне завидовать? У меня есть всё, что мне нужно в жизни – семья, дом, родители здоровые. Для чего мне завидовать Ломаченко? Просто донесите до него, чтобы был спокоен к критике. Сейчас под сомнением, кому его победы – России или Украине? Если он выходит под украинским флагом – молодец.

Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как к человеку симпатия к нему такая же, как к президенту России.

Придя с семьёй в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, оттолкнул меня двумя руками и ещё попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть что мне предъявить. Вася, ты просто Вася!».

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На самом деле Редкач – талантливый боксёр с великолепной любительской школой. Достижений того же Ломаченко украинец не добился, но в профессионалы переходил как мастеровитый и умелый спортсмен. Иван решился на отчаянный шаг, переехав в Америку практически без цента и первое время с трудом выживал в новой стране. Карьера в профи началась успешно: Редкач побеждал одного соперника за другим, отправляя их в тяжёлые нокауты. После трёх лет боксёр решил сменить менеджера и угодил в первый крупный скандал, получив от бывшего коллеги стулом по голове.

Рука об руку с победами шёл поток шумных происшествий. Помимо безобидного перекрашивания волос в красный и салатовый цвет Редкач отмечался странными высказываниями. Украинец долго выходил на бои в цветах Мексики и фотографировался с мексиканским паспортом, неудачно разыгрывая соотечественников. Редкач шумно расставался с девушками, ссорился с коллегами в «Инстаграме» и активно высказывался на политическую тему.

Политика вообще любимая тема Редкача. «Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш. Вы его отстроите – мост построите, а потом мы снова… Не волнуйтесь. Крым – это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, – это временно. Я там всё своё детство провёл, а русские приезжали к нам на курорты. Мы дали вам в ренту, как в Америке квартиры и дома дают».

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На ринге Редкач продолжал доминировать, добившись рекорда 19-0. Впервые украинец проиграл Деяну Златичанину в бою за статус официального претендента на пояс WBC, внезапно оказавшись в нокауте в четвёртом раунде. Следом началась неудачная полоса, откуда Иван вскоре выбрался, начав новую победную серию. В числе его жертв оказался даже знаменитый Девон Александер, продержавшийся только шесть раундов. 25 января 2020 года украинец встретился с Дэнни Гарсией, поединок с которым стал для Редкача самым скандальным.

Украинец не смог навязать американцу достойную конкуренцию, проиграв единогласным решением судей (111-117, 111-117, 110-118). Однако после боя все обсуждали не результат, а восьмой раунд, где Редкач умудрился укусить своего соперника в область шеи. Чтобы не было сомнений, с кем он себя ассоциирует, украинец после укуса ещё и произнёс имя Майка Тайсона. Гарсия был шокирован, но спокойно довёл поединок до конца, а Редкача оштрафовали на $ 10 тыс. Сейчас же Иван отдыхает между боями и не прекращает очень много говорить. Имеет право.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Christian Petersen/Getty Images

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