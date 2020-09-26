Конор Макгрегор подерётся с великим Мэнни Пакьяо. Деньги заработают огромные!

Конор Макгрегор возвращается. Когда ирландский производитель виски мог об этом объявить? Правильно, в пятницу. По состоянию на утро субботы сообщения не удалены, а потому, на эту тему можно говорить серьёзно. Вчерашняя активность Ноториуса в социальных сетях была больше похожа на брифинг. Так ирландец раскрыл подробности переписки с Даной Уайтом, точнее, просто выложил эту переписку в сеть.

Что из этой переписки следует? Во-первых, велась она в начале 2020 года, ещё до ситуации с пандемией. Во-вторых, Конор был готов драться с Джастином Гэтжи в мае. Но Дана вновь показал себя невероятно дальновидным стратегом и придержал Хайлайта. Итог мы все с вами знаем, Джастин готовится к титульному бою с Хабибом на «Бойцовском острове».

Мы все просто не понимаем, насколько велик Мэнни Пакьяо. Пора открыть глаза Батя мирового профи-бокса снова готов показать класс даже в свои 40. И это не единственная причина его величия.

Макгрегор рубился за возможность подраться весной, но Уайт мог гарантировать ему только июльский ивент. По сути, мы ещё раз убедились в том, что Конор вёл себя с деловой точки зрения абсолютно логично, продвигая свои интересы. И тут уже сам ирландец не сумел проявить терпение и дальновидность, в очередной раз бросив громкое заявление об уходе.



За время официального отсутствия его в спорте, ничем позитивным 32-летний экс-чемпион UFC в двух весах не отметился. Разве что стал ещё больше ассоциироваться с виски и прочими безобразиями. Вишенкой на торте почти полугодовых каникул Ноториуса стал арест и обвинения в изнасиловании, которое предъявили ему итальянские полицейские. И это при том, что путешествовал по Аппенинам он с женой и дочерью.

Макгрегора обвиняют в попытке изнасилования. А ведь Конор в свадебном путешествии Ирландец приехал во Францию с семьёй и готовился к марафону с принцессой Монако.

Ещё год-полтора, и сложно представить, какие новости из жизни ирландца начали бы появляться в сети. Но накануне Конор сделал то, чего от него ждали миллионы поклонников. Макгегор объявил, что возвращается в спорт. Но на сей раз не в октагон, а в боксёрский ринг. Соперником Ноториуса станет легендарный Мэнни Пакьяо.



«Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксёрами современности», — написал ирландец в Твиттере. Ранее в Инстаграме Конор выложил видео боя с тенью в ринге. Особый шарм этому ролику придаёт тот факт, что прямо за канатами играет его дочка.

По словам Оди Аттара, главы Paradigm Sports Management, поединок двух легенд может пройти на Ближнем Востоке в начале 2021 года.

Первым величайшим, о котором упоминает Макгрегор, был Флойд «Деньги» Мейвейзер. Тогда 40-летняя легенда нокаутировал ирландского бойца. Пакьяо сейчас 41 год. Руководствуясь опытом, который уже имеет Конор, ссылаться на возраст оппонента не следует. Готовиться придётся основательно и лёгкой прогулки по рингу точно не будет.

Макгрегор после боя с Пакьяо намерен вернуться в UFC

Зато будут невероятные деньги. С маркетинговой точки зрения всё выстроено достаточно грамотно. Из-за пандемии сместились сроки многих знаковых боксёрских событий. Здесь и бой Усика с Чисорой, здесь и Тайсон с Роем Джонсом, которые сдвинули свой ветеранский вечер единоборств на конец ноября, здесь и масса других событий (в том числе, реванш Поветкина с Уайтом). Зрительский интерес будет максимально подогрет.



Поединок Макгрегора с Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасе принес более 450 миллионов фунтов стерлингов благодаря 4,3 миллионам покупок с оплатой за просмотр в Северной Америке. Это второй результат в истории, который уступает только Мэйвезеру и Мэнни Пакьяо, набравшим 4,6 миллиона в 2015 году. Страшно представить, на какую сумму, при грамотной работе всех заинтересованных сторон, могут рассчитывать участники процесса. Вполне может случиться новый рекорд.

Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Как это было Боксёр Флойд Мейвезер-младший досрочно победил бойца ММА чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Менеджер Мэнни Пакьо подтвердил, что переговоры о бое ведутся.



«Подтверждаю, что переговоры между лагерями Пакьяо и Макгрегора начинают продвигаться. Опять же, как говорит Мэнни, все его бои посвящены благополучию и единству всех филиппинцев, в том числе и этого», — заявил Джосон.



Менеджер Пак Мэна также заявил о том, что огромная часть доходов, которые тот получит за предстоящий бой, пойдут на помощь пострадавших от пандемии на Филиппинах. В последний раз Пакьяо (62-7-2, 39 нокаутов) дрался в июле 2019 года, победив раздельным решением судей Кита Турмана и завоевав титул чемпиона WBA в полусреднем весе.



Нам же, поклонникам единоборств, остаётся надеяться, что бой удастся устроить, Мэнни будет в достойной форме и даст Конору новую мотивацию реабилитироваться уже в UFC.