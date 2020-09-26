Конор Макгрегор подерётся с великим Мэнни Пакьяо. Деньги заработают огромные!

Конор Макгрегор возвращается. Когда ирландский производитель виски мог об этом объявить? Правильно, в пятницу. По состоянию на утро субботы сообщения не удалены, а потому, на эту тему можно говорить серьёзно. Вчерашняя активность Ноториуса в социальных сетях была больше похожа на брифинг. Так ирландец раскрыл подробности переписки с Даной Уайтом, точнее, просто выложил эту переписку в сеть.
Что из этой переписки следует? Во-первых, велась она в начале 2020 года, ещё до ситуации с пандемией. Во-вторых, Конор был готов драться с Джастином Гэтжи в мае. Но Дана вновь показал себя невероятно дальновидным стратегом и придержал Хайлайта. Итог мы все с вами знаем, Джастин готовится к титульному бою с Хабибом на «Бойцовском острове».
Макгрегор рубился за возможность подраться весной, но Уайт мог гарантировать ему только июльский ивент. По сути, мы ещё раз убедились в том, что Конор вёл себя с деловой точки зрения абсолютно логично, продвигая свои интересы. И тут уже сам ирландец не сумел проявить терпение и дальновидность, в очередной раз бросив громкое заявление об уходе.
За время официального отсутствия его в спорте, ничем позитивным 32-летний экс-чемпион UFC в двух весах не отметился. Разве что стал ещё больше ассоциироваться с виски и прочими безобразиями. Вишенкой на торте почти полугодовых каникул Ноториуса стал арест и обвинения в изнасиловании, которое предъявили ему итальянские полицейские. И это при том, что путешествовал по Аппенинам он с женой и дочерью.
Ещё год-полтора, и сложно представить, какие новости из жизни ирландца начали бы появляться в сети. Но накануне Конор сделал то, чего от него ждали миллионы поклонников. Макгегор объявил, что возвращается в спорт. Но на сей раз не в октагон, а в боксёрский ринг. Соперником Ноториуса станет легендарный Мэнни Пакьяо.
«Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксёрами современности», — написал ирландец в Твиттере. Ранее в Инстаграме Конор выложил видео боя с тенью в ринге. Особый шарм этому ролику придаёт тот факт, что прямо за канатами играет его дочка.
По словам Оди Аттара, главы Paradigm Sports Management, поединок двух легенд может пройти на Ближнем Востоке в начале 2021 года.
Первым величайшим, о котором упоминает Макгрегор, был Флойд «Деньги» Мейвейзер. Тогда 40-летняя легенда нокаутировал ирландского бойца. Пакьяо сейчас 41 год. Руководствуясь опытом, который уже имеет Конор, ссылаться на возраст оппонента не следует. Готовиться придётся основательно и лёгкой прогулки по рингу точно не будет.
Зато будут невероятные деньги. С маркетинговой точки зрения всё выстроено достаточно грамотно. Из-за пандемии сместились сроки многих знаковых боксёрских событий. Здесь и бой Усика с Чисорой, здесь и Тайсон с Роем Джонсом, которые сдвинули свой ветеранский вечер единоборств на конец ноября, здесь и масса других событий (в том числе, реванш Поветкина с Уайтом). Зрительский интерес будет максимально подогрет.
Поединок Макгрегора с Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасе принес более 450 миллионов фунтов стерлингов благодаря 4,3 миллионам покупок с оплатой за просмотр в Северной Америке. Это второй результат в истории, который уступает только Мэйвезеру и Мэнни Пакьяо, набравшим 4,6 миллиона в 2015 году. Страшно представить, на какую сумму, при грамотной работе всех заинтересованных сторон, могут рассчитывать участники процесса. Вполне может случиться новый рекорд.
Менеджер Мэнни Пакьо подтвердил, что переговоры о бое ведутся.
«Подтверждаю, что переговоры между лагерями Пакьяо и Макгрегора начинают продвигаться. Опять же, как говорит Мэнни, все его бои посвящены благополучию и единству всех филиппинцев, в том числе и этого», — заявил Джосон.
Менеджер Пак Мэна также заявил о том, что огромная часть доходов, которые тот получит за предстоящий бой, пойдут на помощь пострадавших от пандемии на Филиппинах. В последний раз Пакьяо (62-7-2, 39 нокаутов) дрался в июле 2019 года, победив раздельным решением судей Кита Турмана и завоевав титул чемпиона WBA в полусреднем весе.
Нам же, поклонникам единоборств, остаётся надеяться, что бой удастся устроить, Мэнни будет в достойной форме и даст Конору новую мотивацию реабилитироваться уже в UFC.
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