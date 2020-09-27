«Я – бог, если вы вдруг забыли». Адесанья нокаутировал Косту и защитил титул чемпиона

Исраэль Адесанья и Пауло Коста мастерски раскрутили свою встречу на UFC 253. Чемпион среднего веса и претендент давно не любили друг друга, что помогло устроить настоящее шоу. Бойцы постоянно обменивались оскорблениями и едва не подрались на взвешивании. Коста дарил чемпиону белый пояс, указывая на «слабое» джиу-джитсу Адесаньи, в ответ Исраэль намекал на использование бразильцем стероидов.

После долгих дней трэш-тока спортсмены наконец оказались в клетке. Коста выглядел значительно крупнее соперника: Адесанья казался бойцом другой весовой категории рядом с раскаченным бразильцем.

«Пауло Коста – настоящий читер». Бразильский средневес между боями весит 100 килограмм Исраэль Адесанья уверен, что его сопернику помогают запрещённые препараты.

Бой начался в ожидаемом ключе: Коста неторопливо надвигался на техничного отступающего Адесанью. Боррачинья действовал смело, но в первом раунде так и не сумел как следует достать ударами действующего чемпиона. Исраэль же обстреливал ноги противника жёсткими лоу-киками, тщательно отслеживая атаки Косты. Периодически Адесанья сам шёл вперёд, неизменно оказываясь точнее и быстрее претендента. Ноги Косты покрылись ссадинами, что несколько притормозило напор Боррачьиньи.

«Тухугов бегал и не хотел драться». Зубайра проиграл, не помогла даже помощь Хабиба Хаким Даводу в третьем раунде негодовал и даже опускал руки, безуспешно призывая россиянина драться.

Во втором раунде Адесанья окончательно перехватил инициативу, раздёргивая защиту бразильца быстрыми и сильными ударами «по этажам». Коста старался сохранять спокойствие, после одного из хай-киков чемпиона даже изобразив с высунутым языком состояние нокдауна. Однако дела Боррачиньи были плохи: он вовсе перестал попадать по Адесанье, зато постоянно принимал жёсткие удары ногами и руками. В одном из разменов Исраэль наконец свалил Косту могучим боковым с левой, после чего жёстко добил претендента с помощью множества ударов.

Поднимаясь с Косты, потерпевшего первое официальное поражение в карьере, Адесанья не отказал себе в удовольствии повторить трюк, который однажды в раздевалке ФК «Зенит» изобразили Дзюба и Азмун. Однако вскоре нигерийский боец всё-таки пожал руку бразильцу, с которым он так долго конфликтовал.

В интервью Адесанья успевал петь и кричать: «Я – бог, если вы вдруг забыли. Хейтеры говорят, что я скучный, но я – коллекционер нокаутов. Кстати считаю, что у бойцов, которые проваливают вес, нужно забирать 90% гонорара. Меня так бесит, когда эти парни дерутся и побеждают. Я сейчас хочу драться с Джаредом Каннонье, если он выиграет у Роберта Уиттакера».