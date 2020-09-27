Боец UFC исполнял хаку и кривлялся. Поразил Дану, но улетел в нокаут. Видео

Главными героями дуэли взглядов перед UFC 253 были Исраэль Адесанья и Пауло Коста, но удивить сумели не только они. Новозеландец Шейн Янг на церемонии исполнил ритуальный танец маори под названием хака, куда вошли высунутый язык, вытаращенные глаза и необычные жесты. Самым смешным было выражение лица главы UFC Даны Уайта, удивлённого застывшего с протянутой для приветствия рукой. Янг пропустил рукопожатие со всемогущим функционером, искренне пытаясь напугать кривляниями своего оппонента Людовита Клейна. Впрочем, реакцию словака было сложно отследить из-за медицинской маски.

Смотреть с отметки 1:07.

27-летний Янг – наполовину маори, поэтому хака для него проста и понятна. Прежде чем стать профессиональным спортсменом, Шейн работал строителем и грузчиком. Ему повезло тренироваться вместе с Исраэлем Адесанье и Дэном Хукером, благодаря чему умения новозеландца резко пошли вверх. В UFC он подписывался с рекордом 11-3, в дебютном бою проиграв Александру Волкановски. Следом были две победы и неожиданная затяжная депрессия, из-за чего Шейн на полгода выбыл из тренировочного процесса. Вернувшись, Янг получил встречу с Клейном, которого и решил напугать хакой.

«Тухугов бегал и не хотел драться». Зубайра проиграл, не помогла даже помощь Хабиба Хаким Даводу в третьем раунде негодовал и даже опускал руки, безуспешно призывая россиянина драться.

Несмотря на пугающие ритуалы, Янг начал поединок довольно осторожно. Его соперник, дебютирующий в UFC, тоже никуда не торопился. Бойцы в основном изображали удары, всю первую минуту «протанцевав» возле друг друга. На второй минуте Янг решился на размен, который и стал для него фатальным. Клейн пробил отличную серию, добавил мощный хай-кик и ещё несколько раз попал руками. Новозеландский спортсмен рухнул, после чего рефери остановил поединок. Янг оставался в сознании, но зачем-то схватился за шорты уже отходящего от него бойца.

Клейн красиво дебютировал в UFC, быстро нокаутировав достаточно крепкого соперника. Серия побед словацкого спортсмена достигла семи поединков, вскоре он может получить противника рангом выше. Янг отлично продумал поведение на дуэли взглядов, но в октагоне не сумел показать ничего интересного. Главное для новозеландца – не оказаться в новой депрессии. Шейн достаточно молод, впереди у него немало лет достойной карьеры.