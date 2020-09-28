«Это настоящий позор». Боб Арум недоволен, что его боец победил слишком быстро

26 сентября в Лондоне прошёл вечер профессионального бокса. Его организаторами выступили американская промоутерская компания Боба Арума Top Rank и британская Queensberry Promotions, возглавляемая Фрэнком Уорреном.

Главным событием шоу стала схватка с участием победителя второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF Джоша Тэйлора и официального претендента на пояс IBF, откровенного ноунейма из Таиланда Апинуна Хонгсонга. Встреча стала возможной лишь из-за того, что промоутеры Хонгсонга аккуратно вели его в рейтинге IBF. После 16 боёв на профессиональном ринге у него был идеальный послужной список, благодаря чему он и стал первым номером IBF и соответственно стал претендовать на титул.

Тэйлор и его команда при всём желании не могли избежать встречи с никому не интересным на Туманном Альбионе Хонгсонгом, так как IBF в последние годы прослыла самой принципиальной организацией. В случае отказа защищать титул с претендентами, она просто лишает чемпиона пояса и делает его вакантным. И если этот трюк был проделан с самим Саулем Альваресом, то нет сомнений, что Тэйлора лишили бы титула и подавно. Так что шотландец смиренно готовился к защите звания от посягательств Апинуна.

На ринг он выходил впервые после октябрьской победы в финале Суперсерии над топ-боксёром из США Реджисом Прогрейсом. Хонгсонг же дрался впервые с июля 2019 года, последний раз он бился с Йосмаром Кефи из Индонезии, чей баланс побед-поражений отрицателен (9-13, 8 КО). Уже одного этого сравнения последних соперников было достаточно, чтобы понять, что на ринге болельщиков ожидало одностороннее избиение без какой-либо интриги. Но, наверное, никто не думал, что всё будет настолько плохо.

Первые минуты стартового раунда боксёры потратили на разведку. Хонгсонг периодически пытался атаковать соперника классическими прямыми ударами, но Тэйлор легко уходил от атак. Вскоре Джош пристрелялся и сам, но не форсировал событий. Несколько его попаданий Хонгсонг встретил улыбкой, делая вид, что всё идёт по плану. Но уже в конце раунда гостю из Таиланда было не до бравады. В одном из эпизодов Апинун попробовал выйти из клинча, выбросив левый боковой на отходе. Но одновременно допустил детскую ошибку, отступая по прямой и без смещений. Тэйлор, без особого труда ушедший от того самого бокового, легко догнал противника шикарным левым снизу по печени. Буквально полсекунды Хонгсонг ещё стоял, а затем упал, корчась от острой боли в правом боку. Классический нокаут в печень и эффектная победа шотландца.

Права на видео принадлежат промоушену Top Rank. Посмотреть ролик можно на официальном канале Top Rank в YouTube.

Наверное, после длительного простоя Джошу бы хотелось пробыть на ринге хотя бы немного дольше, но увы, Хонгсонг оказался слишком прост для Тэйлора.

Но самым интересным во всём этом стала реакция промоутера Тэйлора, главы компании Top Rank Боба Арума, который был откровенно зол на IBF за навязывание соперников такого калибра, как Хонгсонг, и призвал боксёрское сообщество противиться действиям организаций, настаивающих на обязательной защите пояса. Аруму не понравилось, что Тэйлор, который вскоре может провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона с опаснейшим Хосе Рамиресом, даже не успел толком продышаться и почувствовать соревновательный ритм.

«Это настоящий позор. Я не стану терпеть и устрою публичную битву. Не позволю разрушить бизнес, в котором работаю уже 50 лет, каким-то организациям. Это не был впечатляющий бой. Через минуту этого бедного парня могли бы просто убить на ринге. Хонгсонг никогда не был боксёром мирового уровня.

Конечно, такой бой никак не подготовит Тэйлора к Рамиресу. Это пустая трата времени и денег. Кто заплатит за такой бой? Я заплатил за организацию, но никто не будет давать за просмотр этого деньги. Какая пустая трата. Я помню и другие дурацкие обязательные защиты, которые нам приходилось делать. Это нехорошо, но вы, ребята, должны писать об этом, чтобы всем этим дешёвым организациям было стыдно», — сказал разгневанный Арум.

Что же, мы со своей стороны прислушались к заветам легендарного промоутера и осветили всю эту странную ситуацию. Понять гнев промоутеров можно легко, ведь мис-матчи действительно отбивают охоту от просмотра.