«Черпаю энергию от земли русской». Последнему Императору исполнилось 44 года. Видео

Сегодня, 28 сентября, великому Фёдору Емельяненко исполнилось 44 года. Несмотря на солидный возраст, Последний Император успешно продолжает спортивную карьеру. В последнем поединке Емельяненко оказался сильнее знаменитого Куинтона Джексона, которого нокаутировал за три минуты. Сейчас россиянин уже не входит в топ мировых тяжеловесов, но его вклад в смешанные единоборства неоценим. Фанаты до сих пор ломают копья в спорах, можно ли считать Емельяненко величайшей фигурой в истории ММА, или же это звание заслуживает кто-то другой.
Фёдор родился в украинском городе Рубежное, но вскоре вместе с родителями оказался в Старом Осколе. В 10 лет мальчик оказался на тренировках по самбо и дзюдо, которыми очень увлёкся. Фёдор был готов проводить в зале целые сутки, вскоре приведя на занятия своего младшего брата Александра. Емельяненко-старший считался не самым талантливым из занимающихся ребят, зато был самым упорным и трудоспособным. В 1995 году Фёдор отправился в армию, где, по собственному признанию, закалил дух и улучшил физическую форму.
Демобилизовавшись, Емельяненко вернулся в спорт, за короткий срок получив звание мастера спорта по дзюдо и самбо. Спортсмен выиграл несколько престижных турниров и выступал в сборной России, но из-за низких заработков решил перейти в смешанные единоборства, о которых тогда мало кто знал. Дебютный официальный бой по правилам ММА Фёдор провёл 21 мая 2000 года в промоушене Rings, поймав на удушающий приём Мартина Лазарова. В пятом поединке Емельяненко впервые проиграл: Цуёси Косака нанёс россиянину сильное рассечение запрещённым ударом локтя. Через несколько лет Фёдор взял у японца убедительный реванш, выиграв техническим нокаутом.
Боец из Старого Оскола стремительно взлетел на вершину смешанных единоборств, побеждая одного соперника за другим. После боя с Косакой Емельяненко не проигрывал на протяжении почти десяти лет подряд благодаря уникальной базе самбо, великолепной ударной технике и «бесконечной» выносливости. В числе жертв россиянина оказались Антониу Родригу Ногейра, Гари Гудридж, Мирко Филипович и многие другие знаменитые бойцы. Фёдор прочно удерживал чемпионский пояс Pride и побеждал в Гран-при, завоевал титул WAMMA и прочно доминировал в мире.
Уникальная серия прервалась 26 июня 2010 года, когда Емельяненко неожиданно попался на болевой приём Фабрисиу Вердума. Следом Фёдор проиграл Антониу Силве и Дэну Хендерсону, что нанесло серьёзный удар его репутации «непобедимого». Россиянин выбрался из череды неудач и выиграл три боя кряду, после чего объявил о завершении карьеры в 2012 году. Однако через три года Емельяненко вновь вышел в октагон, нокаутировав Джайдипа Сингха. Фёдор продолжил выступать с переменным успехом, едва не завоевав Гран-при Bellator: Последнего Императора, одолевшего Чела Соннена и Фрэнка Мира, остановил лишь кулак Райана Бейдера в финале.
Емельяненко внёс огромный вклад в развитие ММА. Именно благодаря его успехам в России всерьёз узнали о смешанных единоборствах. Теперь Фёдор продвигает спорт и другим способом: бойцы из его команды Fedor Team выступают в главных промоушенах мира. При этом Последний Император стремится оказывать положительное влияние на молодёжь не только спортивным, но и моральным примером.
«Быть порядочным человеком и помогать близким — это, наверное, самое главное на сегодняшний день.
Я очень рад, что могу как-то влиять на молодёжь. Я призвал бы всех девчонок и мальчишек заниматься спортом, не разменивать свою жизнь, не губить её.
Мне хорошо в России. Черпаю энергию из земли русской, провожу свободное время на природе».
- 28 сентября 2020
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57
-
16:58
-
16:41
-
15:13
-
14:34
-
13:26
-
12:41
-
12:29
-
11:51
-
10:46
-
10:24
-
09:59
-
09:18
-
09:04
-
09:01
-
07:53
-
07:17
-
05:53
-
03:31
-
02:35