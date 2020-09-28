«Черпаю энергию от земли русской». Последнему Императору исполнилось 44 года. Видео

Сегодня, 28 сентября, великому Фёдору Емельяненко исполнилось 44 года. Несмотря на солидный возраст, Последний Император успешно продолжает спортивную карьеру. В последнем поединке Емельяненко оказался сильнее знаменитого Куинтона Джексона, которого нокаутировал за три минуты. Сейчас россиянин уже не входит в топ мировых тяжеловесов, но его вклад в смешанные единоборства неоценим. Фанаты до сих пор ломают копья в спорах, можно ли считать Емельяненко величайшей фигурой в истории ММА, или же это звание заслуживает кто-то другой.

Великая победа Фёдора Емельяненко. Последний Император отомстил за брата. Видео Знаменитый нокаутёр Мирко Кро Коп ничего не смог поделать с россиянином.

Фёдор родился в украинском городе Рубежное, но вскоре вместе с родителями оказался в Старом Осколе. В 10 лет мальчик оказался на тренировках по самбо и дзюдо, которыми очень увлёкся. Фёдор был готов проводить в зале целые сутки, вскоре приведя на занятия своего младшего брата Александра. Емельяненко-старший считался не самым талантливым из занимающихся ребят, зато был самым упорным и трудоспособным. В 1995 году Фёдор отправился в армию, где, по собственному признанию, закалил дух и улучшил физическую форму.

Демобилизовавшись, Емельяненко вернулся в спорт, за короткий срок получив звание мастера спорта по дзюдо и самбо. Спортсмен выиграл несколько престижных турниров и выступал в сборной России, но из-за низких заработков решил перейти в смешанные единоборства, о которых тогда мало кто знал. Дебютный официальный бой по правилам ММА Фёдор провёл 21 мая 2000 года в промоушене Rings, поймав на удушающий приём Мартина Лазарова. В пятом поединке Емельяненко впервые проиграл: Цуёси Косака нанёс россиянину сильное рассечение запрещённым ударом локтя. Через несколько лет Фёдор взял у японца убедительный реванш, выиграв техническим нокаутом.

Боец из Старого Оскола стремительно взлетел на вершину смешанных единоборств, побеждая одного соперника за другим. После боя с Косакой Емельяненко не проигрывал на протяжении почти десяти лет подряд благодаря уникальной базе самбо, великолепной ударной технике и «бесконечной» выносливости. В числе жертв россиянина оказались Антониу Родригу Ногейра, Гари Гудридж, Мирко Филипович и многие другие знаменитые бойцы. Фёдор прочно удерживал чемпионский пояс Pride и побеждал в Гран-при, завоевал титул WAMMA и прочно доминировал в мире.

Вердум бросил Фёдору вызов. Конь нанёс самое болезненное поражение Емельяненко Рассказываем, почему этот бой реален и почему Последний Император просто обязан этот вызов принять.

Уникальная серия прервалась 26 июня 2010 года, когда Емельяненко неожиданно попался на болевой приём Фабрисиу Вердума. Следом Фёдор проиграл Антониу Силве и Дэну Хендерсону, что нанесло серьёзный удар его репутации «непобедимого». Россиянин выбрался из череды неудач и выиграл три боя кряду, после чего объявил о завершении карьеры в 2012 году. Однако через три года Емельяненко вновь вышел в октагон, нокаутировав Джайдипа Сингха. Фёдор продолжил выступать с переменным успехом, едва не завоевав Гран-при Bellator: Последнего Императора, одолевшего Чела Соннена и Фрэнка Мира, остановил лишь кулак Райана Бейдера в финале.

Емельяненко внёс огромный вклад в развитие ММА. Именно благодаря его успехам в России всерьёз узнали о смешанных единоборствах. Теперь Фёдор продвигает спорт и другим способом: бойцы из его команды Fedor Team выступают в главных промоушенах мира. При этом Последний Император стремится оказывать положительное влияние на молодёжь не только спортивным, но и моральным примером.

«Быть порядочным человеком и помогать близким — это, наверное, самое главное на сегодняшний день.



Я очень рад, что могу как-то влиять на молодёжь. Я призвал бы всех девчонок и мальчишек заниматься спортом, не разменивать свою жизнь, не губить её.

Мне хорошо в России. Черпаю энергию из земли русской, провожу свободное время на природе».