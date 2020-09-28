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Фёдору Емельяненко исполнилось 44 года, главные вехи карьеры Последнего Императора

Фёдору Емельяненко исполнилось 44 года
Александр Фролов
«Черпаю энергию от земли русской». Последнему Императору исполнилось 44 года. Видео
Фёдор Емельяненко продолжает драться и готовит новых чемпионов.
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Сегодня, 28 сентября, великому Фёдору Емельяненко исполнилось 44 года. Несмотря на солидный возраст, Последний Император успешно продолжает спортивную карьеру. В последнем поединке Емельяненко оказался сильнее знаменитого Куинтона Джексона, которого нокаутировал за три минуты. Сейчас россиянин уже не входит в топ мировых тяжеловесов, но его вклад в смешанные единоборства неоценим. Фанаты до сих пор ломают копья в спорах, можно ли считать Емельяненко величайшей фигурой в истории ММА, или же это звание заслуживает кто-то другой.

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Фёдор родился в украинском городе Рубежное, но вскоре вместе с родителями оказался в Старом Осколе. В 10 лет мальчик оказался на тренировках по самбо и дзюдо, которыми очень увлёкся. Фёдор был готов проводить в зале целые сутки, вскоре приведя на занятия своего младшего брата Александра. Емельяненко-старший считался не самым талантливым из занимающихся ребят, зато был самым упорным и трудоспособным. В 1995 году Фёдор отправился в армию, где, по собственному признанию, закалил дух и улучшил физическую форму.

Демобилизовавшись, Емельяненко вернулся в спорт, за короткий срок получив звание мастера спорта по дзюдо и самбо. Спортсмен выиграл несколько престижных турниров и выступал в сборной России, но из-за низких заработков решил перейти в смешанные единоборства, о которых тогда мало кто знал. Дебютный официальный бой по правилам ММА Фёдор провёл 21 мая 2000 года в промоушене Rings, поймав на удушающий приём Мартина Лазарова. В пятом поединке Емельяненко впервые проиграл: Цуёси Косака нанёс россиянину сильное рассечение запрещённым ударом локтя. Через несколько лет Фёдор взял у японца убедительный реванш, выиграв техническим нокаутом.

Боец из Старого Оскола стремительно взлетел на вершину смешанных единоборств, побеждая одного соперника за другим. После боя с Косакой Емельяненко не проигрывал на протяжении почти десяти лет подряд благодаря уникальной базе самбо, великолепной ударной технике и «бесконечной» выносливости. В числе жертв россиянина оказались Антониу Родригу Ногейра, Гари Гудридж, Мирко Филипович и многие другие знаменитые бойцы. Фёдор прочно удерживал чемпионский пояс Pride и побеждал в Гран-при, завоевал титул WAMMA и прочно доминировал в мире.

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Уникальная серия прервалась 26 июня 2010 года, когда Емельяненко неожиданно попался на болевой приём Фабрисиу Вердума. Следом Фёдор проиграл Антониу Силве и Дэну Хендерсону, что нанесло серьёзный удар его репутации «непобедимого». Россиянин выбрался из череды неудач и выиграл три боя кряду, после чего объявил о завершении карьеры в 2012 году. Однако через три года Емельяненко вновь вышел в октагон, нокаутировав Джайдипа Сингха. Фёдор продолжил выступать с переменным успехом, едва не завоевав Гран-при Bellator: Последнего Императора, одолевшего Чела Соннена и Фрэнка Мира, остановил лишь кулак Райана Бейдера в финале.

Емельяненко внёс огромный вклад в развитие ММА. Именно благодаря его успехам в России всерьёз узнали о смешанных единоборствах. Теперь Фёдор продвигает спорт и другим способом: бойцы из его команды Fedor Team выступают в главных промоушенах мира. При этом Последний Император стремится оказывать положительное влияние на молодёжь не только спортивным, но и моральным примером.

«Быть порядочным человеком и помогать близким — это, наверное, самое главное на сегодняшний день.

Я очень рад, что могу как-то влиять на молодёжь. Я призвал бы всех девчонок и мальчишек заниматься спортом, не разменивать свою жизнь, не губить её.

Мне хорошо в России. Черпаю энергию из земли русской, провожу свободное время на природе».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости/gettyimages.com

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