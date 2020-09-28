Невероятный нокаут! «Уснувший» боксёр завис как в «Матрице» и не мог упасть. Видео

Минувшая неделя порадовала поклонников единоборств по обе стороны океана массой увлекательных событий. ММА в лице UFC перебрались в Восточное полушарие, оставив Западному истинную классику – бокс. В ночь на пятницу в Майами случился весьма увлекательный турнир, порадовавший болельщиков целой россыпью ярких нокаутов и неожиданных результатов. Мы расскажем вам об одном из них.

Состоялся вечер бокса в живописном парке Тамайами и проходил под патронажем промоутерской компании M&R Boxing Promotions. В одном из боёв в ринг в рамках легчайшей весовой категории вышли 22-летний боксёр из Никарагуа Мелвин Лопес и Ейсон Варгас. В пассиве 30-летнего колумбийца было пять поражений подряд. Его менее опытный оппонент имел на этот момент рекорд 23-1 при 14 побед нокаутами. Не стал он откладывать дело в долгий ящик и на этот раз.

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Варгас постарался с первых секунд поединка отвоевать у соперника центр ринга, несколько раз выбросив двоечку — левая/правая. Но Мелвин показал отличную работу ног и спокойно присматривался к оппоненту. Лопес контролировал дистанцию джебами, примериваясь и не задействуя свою левую руку. Ейсон начал суетиться, попытался проверить оборону никарагуанца очередной простейшей двоечкой. Лопес уверенно отработал на ногах, а уже в следующем эпизоде никарагуанский левша действовал молниеносно.

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Он выкинул правой рукой короткий фэйковый удар, вложив всю свою мощь в молниеносный и сокрушительный хук слева. По ощущениям, Варгас был отправлен в стоячий нокаут. И несколько мгновений он реально оставался на ногах, тело на каких-то невероятных импульсах удерживало Ейсона в подобии горизонтального положения. Весьма зрелищное получилось слоу-мо, почти как в «Матрице». Но банальная сила тяжести оказалась сильнее магии, и колумбиец рухнул на настил.

Права на видео принадлежат M&R Boxing Promotions. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Internacional Boxing.

Несколько минут потребовалось медицинской бригаде, чтобы привести 30-летнего боксёра в чувства. Настолько глубоким получился нокаут. К счастью, всё для поверженного бойца обошлось. По крайней мере, он смог весьма уверенно, на своих, как говорится, двоих отправиться в раздевалку. И это ещё один пример того, что зрелищные нокауты случаются не только в тяжёлых весовых категориях.

Если ты обладаешь высочайшей скоростью и филигранной техникой удара, то можешь уверенно выключать соперникам свет. Об этом, собственно, и говорит количество побед, которые Лопес одержал досрочно. Ну а если вернуться к его незадачливому сопернику, то следует акцентировать внимание на том, какое у него было выражение лица, когда он сумел-таки прийти в чувства. Удивлению колумбийца не было предела. На повторе он увидит, что всё решило неосторожное движение правой рукой, которым он открыл челюсть.