130-килограммовый боец празднует нокауты брейк-дансом. Подарок для шоу «Танцы». Видео

А ещё у Криса Барнетта невероятно зажигательные выходы в октагон. Соперники не могут его ненавидеть.

UAE Warriors – молодой, но достаточно перспективный восточный промоушен. В организации бьётся немало интересных бойцов, включая спортсменов даже из редкого ныне супертяжёлого дивизиона. На турнире UAE Warriors 13, который состоялся 25 сентября, без поединка огромных парней тоже не обошлось. Именитый американец Крис Барнетт, средний боевой вес которого составляет 130 килограмм, встретился со 145-килограммовым британцем Ахмедом Тияни.

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34-летний Барнетт, на чьём счету 25 профессиональных поединков, по своей традиции вышел в октагон ярко. Американец, у которого есть противоречащие друг другу прозвища Монстр и Медвежонок, исполнил по-настоящему зажигательный танец. Несмотря на громадный вес, боец двигался плавно и быстро: казалось, что он мог бы легко пройти кастинг на шоу «Танцы», аналог которого есть и в Америке. Поймавшего кураж спортсмена остановили только секунданты, проверившие его капу и угостившие водой. Противник Барнетта обошёлся без такого эффектного представления, лишь легонько приплясывая под музыку.

Права на видео принадлежат промоушену UAE Warriors. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UAE Warriors в YouTube.

По статусу бойцы были несравнимы. Барнетт, последние несколько лет выступающий в корейском промоушене RoadFC, за карьеру успел подраться с такими опытными бойцами как Уолт Харрис, Кирилл Сидельников и Кенни Гарнер. Тияни напротив, на профессиональном уровне выступал едва ли не впервые, случайно оказавшись на турнире в качестве подменного бойца. Не прошло и минуты, как Медвежонок в размене опрокинул оппонента могучим ударом руки и ловко добил. У Тияни не было ни единого шанса, он выглядел на порядок слабее американца и откровенно его побаивался.

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Медвежонок, несмотря на свои 130 килограмм, сразу после победы бодро исполнил сальто. Следом началось очередное танцевальное представление: теперь Барнетт исполнял брейкданс, который смешивал с другими стилями. Не успевший устать в поединке Крис ещё долго выплясывал по октагону, радуя болельщиков искренней и широкой улыбкой. Барнетт утверждает, что любит танцы больше жизни, что неизменно подтверждает в своём «Инстаграме».

Остаётся только пожалеть, что в UFC сейчас нет супертяжёлого дивизиона. Такой харизматичный боец наверняка пришёлся бы по вкусу Дане Уайту. К тому же драться Барнетт тоже умеет неплохо.