Бузову вызвала на бой девушка-боксёрша. Что делать Ольге, чтобы победить

Ангелина Семёнова в августе уже дралась по правилам бокса и была нокаутирована за 9 секунд.

Когда-то закрытый и замкнутые на себя мир единоборств, в последнее время потерял свою камерность. Почувствовав признаки хайпа, в октагон потянулись стройные ряды блогеров. Появились турниры, в которых миллионные просмотры собирали не поединки профессиональных бойцов, а людей, прославившихся в тусовке, которая имеет к миру спорта весьма опосредованное отношение. И выяснилось, что это направление вполне жизнеспособно. В первую очередь, за счёт своей гибкости.

Но как только публике начали надоедать мучающиеся в клетке блогеры, с забавными ужимками пытающиеся сделать друг дружке немного больно, появились более серьёзные ребята. Парни, которые прошли жёсткий отбор в той же легендарной Стрелке. Ребята, которые серьёзно занимаются единоборствами, но по разным причинам не видят себя в профессионалах. И направление это получило вполне нейтральное и устраивающее всех название – поп-ММА. Организации, которые нацелены именно на этот сегмент рынка, множатся буквально с каждым днём. И особой популярности добились кулачные бои. К слову, увлеклись им и реальные профессионалы.

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Достаточно вспомнить Артёма Лобова (близкого друга Конора Макгрегора) и Пейдж Ванзант (по мнению многих одна из самых сексуальных девушек-бойцов). Около месяца назад объявил о переходе в лигу кулачных боёв и Фрэнк Мир, который за 15 лет в UFC сражался с лучшими бойцами планеты, а под эгидой Bellator даже с самим Фёдором Емельяненко.

Нетронутым этой новой волной оставался лишь самый консервативный вид единоборств – Его Величество Бокс. Разовые проекты на ТВ мы в расчёт не берём. Это не было системой, да и закрепиться в эфирной сетке федеральных каналов шоу не удалось. Слишком большие требования к технике, без которой теряется зрелищность. И успокоились поклонники бокса… А зря.

«Вы не знаете, какой у нас гнев». Добряк не сумел наказать бойца, оскорбившего Хабиба Дмитрий Кузнецов оказался сильнее дагестанца Мамедова в бою на голых кулаках.

Но долго так продолжаться не могло. Своё внимание на бокс обратила теледива, певица, ресторатор, дизайнер и вообще во всех сферах преуспевающая Ольга Бузова. Воспитанница Дома 2 провела встречу с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым. Суть свежей идеи Ольги, которую она презентовала Умару Назаровичу, заключается в том, чтобы создать новое реалити-шоу. Принимать участие в нём должны всё те же известные блогеры, которые немного потренировавшись, будут драться с профессиональными боксёрами.

«За что вы так не любите своих коллег?» — спросил её Кремлёв и поинтересовался о готовности Бузовой стать участницей проекта.

«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — ответила она.

Пельмень дрался на голых кулаках. Соперник пытался бежать, прорываясь через болельщиков Соперник прятался от Камоцкого, не в силах противостоять напору 180-килограммового гиганта.

Идея, кстати, абсолютно беспроигрышная. Обратная сторона публичности и успешности — людская неприязнь. Причин может быть масса, от различных точек зрения, до банальной зависти. И посмотреть на то, как мнут бока условному Николаю Соболеву или Юрию Хованскому, соберётся миллионная аудитория. С таким зрелищем никакого хлеба не надо.

Кремлёв, кстати, не оценил рвение Ольги выйти на ринг в качестве бойца, а предложил певице стать ведущей этого шоу. В итоге Бузова согласилась стать и ведущей, и ринг-гёрл, и судьёй шоу. Но мы то с вами знаем Ольгу не первый год и понимаем, что если уж погружаться в процесс, то с головой. Тем более, что фидбэк уже есть. Вызов Ольге бросила российская девушка-боец Ангелина Семёнова.

Ольга Бузова предложила устроить новое реалити-шоу: боксёры против блогеров

Эта привлекательная девушка активно весьма активна в соцсетях. Она и актриса, и общественный деятель, и успешная спортсменка. Если верить Википедии, Ангелина мастерица и в грэпплинге, и в кикбоксинге, и в тайском боксе. На её страничке есть даже упоминание о бронзовой медали чемпионата мира по Панкратиону! А это уже не шутки. В Вики даётся ссылка на сайт Белорусской федерации панкратиона. И там Ангелина, действительно, значится как бронзовый призёр в категории до 74 кг. А вот на сайте российской федерации представлены официальные протоколы, в которых Ангелины нет и в помине. Нет её и на командном фото сборной России, да и сами результаты не бьются с белорусской версией.

А ещё по сети гуляет видео боксёрского поединка, в котором приняла участие Ангелина. И ролик этот ещё больше запутал ситуацию.

ВИДЕО

Соперницей Ангелины стала Анна Краснопёрова, которая на 2,5 килограмма была легче своей соперницы. Но разницу эту заметить не успел никто. Ангелина обозначила пару джебов левой и задумала проверить бдительность Анны, выбросив правую руку. Реакция тренированной соперницы была молниеносна – акцентированный удар левой в область печени и всё закончилось. Краснопёровой хватило 9 секунд, чтобы добыть самую, пожалуй, лёгкую победу в её только начинающейся карьере.

Почему бы и Ольге не попробовать свои силы в поединке против Семёновой? Судить о реальных способностях и достижениях Ангелины мы не можем, слишком противоречивые у нас данные. Но, думается, тренер Анны, да и она сама, с удовольствием помогут теледиве в подготовке к этому бою. Уж одно слабое место они у неё уже нащупали. И вы даже не думайте смеяться, это событие рискует вызвать куда больший интерес, чем ставший уже легендарным поединок Маги Исмаилова и Александра Емельяненко.

Главный совет Бузовой: «Бей в печень, Ольга!».