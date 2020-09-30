Чудо-Мальчик слишком поверил в себя. Томпсона нокаутировали ударом Супермена. Видео

33-летний Энтони Петтис стабильно входит в число самых ярких бойцов UFC. Американец не зря носит прозвище Шоу Тайм: он всегда устраивает великолепное зрелище в октагоне, радующее зрителей. Петтис – противник оборонительного стиля и предпочитает всегда «рубиться» до последнего. Возможно, именно благодаря нежеланию уделять внимание защите спортсмен и потерял свой пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Позже Энтони ещё несколько раз менял весовую категорию, но больше не приближался к титульным боям. Его карьера продолжается: несколько месяцев назад Петтис оказался сильнее Дональда Серроне единогласным решением судей.

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Большинство досрочных побед в исполнении Шоу Тайма представляют собой настоящие произведения спортивного искусства. Не выбивается из общего ряда и последний на сегодняшний день нокаут от Петтиса. 23 марта 2019 года Энтони дебютировал в полусреднем весе, встретившись со знаменитым Стивеном Томпсоном. Боец по прозвищу Чудо-Мальчик дерётся в UFC c 2012 года, заслужив статус одного из самых крепких и неуступчивых соперников. Ранее Томпсон едва не стал чемпионом организации, уступив в титульном бою Тайрону Вудли только раздельным решением судей.



Несмотря на репутацию Петтиса и Томпсона как «рубак», первый раунд прошёл в довольно закрытом стиле. Противники обменивались одиночными ударами, изредка действуя сериями. Значительно точнее был Томпсон, который донёс до головы Шоу Тайма несколько неплохих попаданий. Примерно в том же стиле проходил второй раунд, где Чудо-Мальчик окончательно завладел инициативой. Однако за пять секунд до перерыва Петтис всё-таки подобрал ключ к чуть расслабившемуся сопернику. Энтони провёл знаменитый удар Супермена: после ложного замаха коленом Шоу Тайм с чудовищной силой пробил рукой в прыжке. Томпсон «купился» на финт и не успел закрыть голову. Итог – первый нокаут в карьере Чудо-Мальчика, который долго не мог подняться с канваса.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Позже Томпсон прокомментировал своё поражение, отдав должное Петтису: «80 боёв меня никто не мог нокаутировать, а теперь вырубил маленький парень. Не могу поверить, что он достал меня ударом Супермена. Супермен от клетки. Это было как у ниндзя – я не ожидал. С ума можно сойти. Я проверял его джебом и пытался повредить руки, когда бил ногой с разворота. Наверное, я слишком сосредоточился на этом, был очень уверен в себе. Его удары были слишком медленными, а потом… Я ничего не помню. Дальше я просто лежу на спине и пытаюсь понять, что случилось».