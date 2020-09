Пенья дерётся в барах и снимается на ТВ. Венесуэльская красотка — претендент на титул UFC

В ночь с 3 на 4 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится очередной турнир UFC. После феерии на UFC 253 кажется, что его кард совсем уж неинтересный. Но это не совсем так. В основой части шоу состоятся четыре поединка. Два из них будут женскими. Мэйн-ивентом станет дуэль экс-чемпионки лиги Холли Холм и Ирен Алданы. А в ещё одной схватке девушек сойдутся бывшая чемпионка Жермейн де Рандами и Джулианна Пенья.

Именно о последней на этот раз и пойдёт речь. Американка венесуэльского происхождения привлекает внимания не только яркими поединками и интересной биографией, но и эффектной внешностью. Впрочем, обо всём по порядку.

Пенья начала свою профессиональную карьеру в ММА в уже далёком 2009 году. После четырёх кряду досрочных побед пришло и первое поражение. В малоизвестной лиге Conquest of the Cage 11 Джулианна проиграла будущей коллеге по UFC Саре Морас. Затем случилось поражение от ДеАнны Беннетт. Но две неудачи кряду не сломили волю Пеньи. Более того, она приняла решение пробиться в лучшую лигу мира и стала участницей реалити-шоу The Ultimate Fighter, победитель которого получал эксклюзивный контракт с UFC.

В результате в течение осени 2013 года она провела четыре поединка в рамках шоу и во всех победила. В том числе, взяла реванш у Сары Морас, а также досрочно победила Джину Мазани и Джессику Ракоши. Благодаря этому Пенья и стала бойцом UFC.

После триумфального выступления в реалити-шоу, Пенья должна была дебютировать в лиге в марте 2014 года боем с Джессикой Андраде. Но тренируя грэпплинг, она повредила колено, получив разрыв крестообразных связок и травму мениска. Это оставило Венесуэльскую лисицу вне спорта почти на два года.

В итоге дебют в промоушене состоялся лишь в апреле 2015 года, на турнире UFC Fight Night 63 она нокаутировала россиянку Милану Дудиеву уже в первом раунде и получила бонус UFC за «Выступление вечера». Стало ясно, что лига получила очень перспективную спортсменку. Это подтвердили следующие два боя с классными соперницами в лице Джессики Ай и Кэт Зингано, с которыми Джулианна справилась по очкам.

Такой стремительный прорыв позволил Пенье выйти на поединок-элиминатор с Валентиной Шевченко. Но Пуля оказалась не по зубам американке венесуэльского происхождения и шанс на тайтл-шот был упущен.

После этого в жизни Джулианны случилось важнейшей событие. Она забеременела и объявила о приостановке кареры. Это случилось спустя 9 месяцев после поражения от Шевченко, в октябре 2017 года, когда скрывать интересное положение. Уже в январе 2018 года девушка родила и объявила миру, что «убьёт за свою дочь».

Возвращение в спорт состоялось в июле 2019 года. На турнире в Сакраменто (штат Калифорния, США) Пенья вернулась поединком с экс-чемпионкой лиги Никко Монтаньо, победив её решением судей.

Благодаря такому результативному возвращению она сразу же поднялась на лидирующие места рейтинга UFC легчайшего веса. В марте 2020 года Пенья должна была подраться с Аспен Лэдд, но ещё до приостановки всех турниров снялась с него из-за травмы.

Сейчас Джуллиана занимает четвёртое место в рейтинге UFC и, с учётом того, что дивизион практически зачищен, почти нет сомнений, что в случае победы над Рандами, красавица с венесуэльскими корнями получит свой тайтл-шот.

Ну и пару слов о жизни Пенья вне октагона. Как оказалось, девушка эмоциональна не только в клетке, но и в повседневной жизни. В 2015 году она была арестована за драку в баре. Вскоре она была выпущена. А суд постановил, что в случае отсутствия правонарушений в течение года, дело будет закрыто. Так что, судя по всему, горячая южноамериканская кровь порой создаёт Джуллиане проблемы.

Кроме всего прочего, Джулианна талантлива и на актёрской стезе. Так, она участвовала в телевизионных проектах в роли ведущей и актрисы, признавая, что очень любит эту работу. Скажем откровенно, такая деятельность ей и правда к лицу.

Ну а в преддверии турнира предлагаем взглянуть ещё на несколько эффектных фото Пеньи и, конечно же, пожелаем ей удачи в попытке завоевать титульный бой.