Конор, что ты натворил? Макгрегор лишил мир последнего шанса на реванш с Хабибом!

За последний год UFC здорово изменилась. В лиге зажигаются новые яркие звёздочки, принимают новые правила игры и бойцы, давно обосновавшиеся на вершине. Все признают необходимость продвижения себя через соцсети, активно работать с фанатами и осваивать треш-ток. Но первопроходцем во всех этих шумных самопрезентациях был Конор Макгрегор. Он не просто продвигал себя победами в октагоне, но и эпатажным поведением, громкими заявлениями и публичными ссорами с оппонентами.

Ирландец исключительно своими собственными усилиями (Дана Уайт с наслаждением наблюдал, как работу его пиар-отдела успешно выполняет Макгрегор) раскрутил до космического уровня интерес к его бою с Хабибом. Даже Орёл, до этого славившийся своим олимпийским спокойствием, несколько раз откровенно вспылил, чем довёл уровень интереса фанатов до исторического максимума. И бой этот превзошёл все ожидания. Здесь великолепно было всё: от потасовок в отеле с разбитым Конором стеклом автобуса, в котором находился Хабиб, до прыжка Орла из октагона в зрительный зал.

Пойдёт ли Дана против шейхов? В ОАЭ сделали новый заход на реванш Хабиб — Макгрегор Почему бы Нурмагомедову не завершить карьеру денежным поединком?

Ну как не грезить о том, чтобы это шоу не повторилось? По всем законам жанра мы имеем право рассчитывать на продолжение этого шикарного банкета. Разговоры о том, что Конор уже не тот и завязал со спортом (ирландец провёл после того памятного поединка лишь один бой), вызывают удивление. Послушайте, Хабиб подрался тоже всего один раз. И нет ничего более эпичного, чем реванш с Макгрегором в качестве финального боя в карьере дагестанской легенды. Так считал Дана, не говорил нет сам Хабиб. Но всё испортил Макгрегор.

Что готовил нам Дана

Президент UFC признался, что готовил для всех поклонников ММА шоу, которое обещало стать легендарным. Предприимчивый Уайт, помимо основных турниров лиги, проводит турнир контендеров (претендентов на попадание в основную обойму) и реалити-шоу The Ultimate Fighter. Там также разыгрывается место в основе UFC, но только с помпой и раскруткой бойцов. По сути, задачи одинаковы, просто реализация принципиально разная. В первом случае менеджмент отбирает пары бойцов, победитель подписывает с лигой контракт новичка. В TUF идёт полноценная раскрутка участников, конфликт наставников и всё, что соответствует жанру реалити.

Одним из ярчайших и успешных примеров был сезон, в котором наставниками были Ти Джей Дилашоу и Коби Гардбрант. В том сезоне великолепно было всё: от превосходного состава отобранных бойцов до личной истории дружбы и предательства Ти Джея и Коби. Суть шоу заключается в том, что наставники набирают себе команды из представленных им организаторами бойцов, после чего проводят с ними полноценный тренировочный лагерь. Раз в неделю противоборствующие команды проводят турнир на вылет.

Хабиб, Чимаев или боксёр Пакьяо. Кто заработает большие деньги на Макгрегоре? Если Конор вернётся в спорт, отбоя от предложений не будет.

В итоге на одном из номерных турниров UFC проходит финальный бой лучших из двух команд, а главным событием вечера становится битва наставников. Вы можете себе представить, какие рейтинги были бы у этого события? Хабиб и Конор находились бы в одном помещении, их команды занимали бы соседние раздевался, а раз в неделю они сталкивались бы как секунданты у октагона. Да о таком шоу можно было бы только мечтать!

Шоу не будет, во всём виноват «пьяный твиттер» Конора

По словам Даны, он вёл тяжёлые, но не бесперспективные переговоры с Хабибом, который «собирался сделать это, пока Конор не сделал это ***». Чуть ранее Уайт опубликовал интригующий твит, в котором объявил, что лига «готовит для Макгрегора кое-что весёлое на 2021-й. Все эти грандиозные планы разрушил один далеко не чудесный для поклонников ММА вечер. В минувшее воскресенье Конор устроил традиционный выход в свет, точнее, в Сеть. И закатил такое шоу, что у многих поклонников перед глазами встали ящики с фирменным вискарём ирландца, который в изобилии демонстрируется Макгрегором почти на каждом его фото.

Макгрегора обвиняют в попытке изнасилования. А ведь Конор в свадебном путешествии Ирландец приехал во Францию с семьёй и готовился к марафону с принцессой Монако.

Кстати, версию про алкоголь высказал в публичном пространстве промоутер Пакьяо неделей ранее. Шон Гиббонс так отреагировал на очередное твиттер-шоу ирландца, в котором он анонсировал бой с Мэнни по правилам бокса: «Конор выпил виски раньше обычного. Но Конор остаётся Конором, бой с Пакьяо может произойти».

Так вот, в минувший уик-энд Макгрегор, помимо анонса боя с Паккьяо, решил поведать миру историю более чем полугодичной давности, когда он вёл переговоры с Даной Уайтом. В подтверждение своей позиции, ирландец выложил в общий доступ… скриншоты личной переписки с президентом UFC.

Уайт ответил не сразу. Очевидно, что глава ведущего промоушена мира, занятый организацией грандиозных событий на «Бойцовском острове», был в шоке. «Это грязно, один из самых грязных поступков, который только может быть», — написал Дана в «Твиттере».

Отреагировал на события и Хабиб. «Он больше не будет драться. Сейчас он твиттер-боец. Больше никакого ММА. Как думаете, «Твиттер» заплатит ему?»

Окончательный и отрицательный вердикт планам Даны вынес менеджер Орла Али Абдель-Азиз. «Дана Уайт позвонил мне и сказал: Али, что ты думаешь насчёт того, чтобы Хабиб, если он победит [Джастина Гэтжи], и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN? Но Хабиб отказался. Он сказал: этот человек [Макгрегор] — человеческий мусор».

«Макгрегор – десерт для меня». Дерзкий Чимаев слишком торопится заменить Хабиба? Вызов на бой Конора Макгрегора – отличный пиар-ход.

Что дальше?

29-й сезон TUF в том виде, который изначально планировал Дана, не состоится. Хабиба можно было привлечь возможностью так или иначе пиарить новую лигу ММА, в создании которой Орёл принимал самое непосредственное участие. Но после постыдной выходки Конора, принципиальный Нурмагомедов этот вопрос даже не будет больше обсуждать. Вы представляете, сколько во всём этом было бы символизма!? 29-й сезон самого крутого бойцовского реалити-шоу, 29 побед (мы верим в Хабиба) при нуле в графе поражения у Орла и свой последний, 30-й бой в профессиональной карьере Нурмагомедов провёл бы против злейшего своего врага. Эпично! Но, увы…

И если Уайт ещё попытается хоть какие-то дивиденды выжать из ирландца (здесь всё просто так, кроме денег (с) Брат 2), то за Хабибом помимо правды стоит ещё огромная армия бойцов, которым он должен показывать правильный пример. Хабиб проведёт бой с Гэтжи, а затем лига будет ломать голову над тем, какой поединок станет наиболее эпичным в сложившейся ситуации, чтобы завершить великую карьеру российского чемпиона. Макгрегор же продолжает объявлять прожекты. Накануне он опубликовал постер боя с Порье, в котором нет указания на UFC. Порье свой окончательный ответ ещё не дал, да и контракт у Дастина с Уайтом.

Макгрегор проведёт поединок с Порье 12 декабря. На постере боя нет упоминаний UFC

Самопиар, которому многие бойцы учились у Макгрегора, хорош в меру. Легко можно перегнуть палку и превратиться в посмешище. Отличный урок для всех. Правда, сообществу ММА этот урок обошёлся слишком дорого. Лишиться такого зрелища! Спасибо тебе, Конор. Продолжай воевать в социальных сетях.