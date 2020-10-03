«Моё сердце разбито». Уайлдер уволил тренера, сохранившего его здоровье ценой поражения

2 октября 2020 года в мире бокса произошло большое событие, на которое далеко не все обратили внимание. Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, один из самых жёстких панчеров современности Деонтей Уайлдер провёл перестановки в тренерском штабе. От своих обязанностей был освобождён Марк Бреланд, который работал с американцем на протяжении всей его профессиональной карьеры. Именно Бреланд в феврале 2020 года выбросил полотенце в бою своего подопечного с Тайсоном Фьюри и, таким образом, лично поучаствовал в первом поражении Бронзового Бомбардировщика на профессиональном ринге. Видимо, Деонтей так и не простил наставника за простую заботу. Разбираемся в подоплёке произошедшего.

После возобновления Тайсоном Фьюри карьеры в июне 2018 года, мало кто верил, что британец быстро вернёт себе кондиции и сможет биться с топ-соперниками. Но после двух сомнительных по качеству поединков с Сефером Сефери и Франческо Пьянетой, которые больше походили на клоунаду, промоутер Цыганского короля огорошил всех новостью о скорой встрече своего клиента с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Но на самом деле, для обоих этот вариант подходил идеально. Уайлдер в случае победы мог бы занести в послужной список победу над небитым экс-чемпионом мира, а Фьюри даже не обязательно было побеждать. Просто хороший бой с чемпионом мира почти сразу после трёхлетнего простоя должен был доказать, что Тайсона рано списывать со счётов и бои с соперниками уровня Сефери не его удел.

Первая встреча боксёров состоялась 1 декабря 2018 года в «Стейплс Центре», Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Уже после второго раунда стало ясно, что поединок для Уайлдера не станет лёгкой прогулкой. Тайсон явно забирал победу по очкам. Но в последней трети боя в дело вступила пушка американца. В девятом, а затем в двенадцатом раунде он отправил британца в нокдаун. В заключительной трёхминутке Фьюри просто выживал, но сумел достоять до финального гонга. В итоге судьи насчитали ничью. Нет сомнений, что без двух нокдаунов победа бы досталась Цыганскому королю.

Первое поражение в карьере Уайлдера

Во второй раз бойцы встретились в феврале 2020 года. К этому поединку они шли достаточно долго. За 14 месяцев оба провели два поединка. Американец справился с Домиником Бризилом и Луисом Ортисом, а Фьюри размялся на никому неведомом Томе Шварце и неожиданно испытал серьёзные проблемы с Отто Уаллином.

Бой Фьюри с Уаллином, в котором он поначалу проигрывал и получил тяжёлое рассечение, наталкивал на мысли, что у Тайсона во второй схватке с Бронзовым Бомбардировщиком могут возникнуть проблемы.

22 февраля американо-британская дуэль получила продолжение. И она не оправдала ожиданий. Нет, мы не о зрелищности поединка, а о том, что получился он полностью односторонним. Фьюри сделал домашнюю работу на 5+ и извлёк максимум информации из первой дуэли с Уайлдером. Цыганский король с первого раунда захватил преимущество, а вскоре начал попросту доминировать. В третьем раунде Деонтей оказался в нокдауне, уже в четвёртой трёхминутке из уха американца начала сочиться кровь (что нередко указывает на тяжёлые травмы мозга), а в пятом Уайлдер снова оказался в нокдауне.

Подпись: Права на видео принадлежат Top Rank Promotions. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Top Rank Promotions.

Наконец, в седьмой трёхминутке Фьюри снова зажал совсем уж беспомощного соперника у канатов, начав очередную бомбардировку. Здесь-то и не выдержал упомянутый выше Марк Бреланд. Тренер, проработавший с Уайлдером 12 лет, выбросил полотенце, тем самым дав сигнал о сдаче. Таким образом, Бронзовый Бомбардировщик потерпел первое поражение в профессиональной карьере и потерял титул чемпиона мира.

Уайлдер обвинял в поражении свой костюм и обещал не увольнять тренера

Нельзя сказать, что боксёрский мир был шокирован поражением Уайлдера. Всё-таки, большинству было ясно, что кроме мощного удара Деонтею нечего противопоставить гораздо более быстрому и техничному Фьюри. Удивление скорее вызывало то, как проиграл американец. Экс-чемпион мира был деклассирован и буквально не создал ни единой проблемы сопернику.

Сам боксёр нашёл этому удивительное объяснение, заявив, что костюм, надетый им для выхода в ринг, весил 40 кг и серьёзно выбил его из колеи, заставив устать ещё до начала схватки. Уайлдер также высказался и о поступке тренера, остановившего бой.

«Моё сердце было разбито. Если я говорю, что хочу убивать соперников, то должен быть готов, что ко мне будет такое же отношение. Предпочту умереть, чем проиграть из-за выброшенного полотенца. Бреланд прекрасно это знает. Говорю это на протяжении многих лет. Всегда говорил тренерам, что неважно, как всё выглядит на ринге, неважно, как они меня любят. Нельзя принимать эмоциональных решений. Нельзя выбрасывать полотенце, потому что моя гордость – это всё. Понимаю, как всё выглядело со стороны, но, когда у вас есть такая мощь, как у меня, вы никогда не лишены шансов, вы не выключены из боя», — говорил Уайлдер сразу после боя.

Несколько дней спустя американец остыл и сказал, что понимает решение тренера. Деонтей пообещал и дальше работать с тандемом Джои Диаса и Марка Бреланда. Но спустя почти восемь месяцев американец нарушил данное им слово.

Прав ли был Бреланд?

Ну и теперь немного о том, прав ли был Бреланд, останавливая одностороннее избиение подопечного?

Не претендуя на истину в последней инстанции, решимся ответить утвердительно. Во втором бою с Фьюри Уайлдер выглядел по-настоящему беспомощно. Если в первых раундах он ещё пытался что-либо сделать в атаке, то ближе к экватору поединка даже вялые атаки Деонтея испарились.

По сути, он превратился в боксёрскую грушу, на которой Фьюри отрабатывал всевозможные комбинации. Сложно сказать, что происходило с Уайлдером в тот вечер, но он был действительно сам не свой. Уж если далеко не нокаутёр Фьюри отправил его в два нокдауна, значит с экс-чемпионом мира действительно было что-то не так. Кому, как не тренеру это понимать?

В этих условиях Бреланд взял на себя ответственность и сохранил подопечному здоровье, как минимум для реванша. История знает немало примеров, когда тренеры не принимали решения остановить бой вовремя, за что бойцы платили не только здоровьем, но и жизнью. В памяти свежи примеры Магомеда Абдусаламова и Максима Дадашева, так что решение было совершенно обоснованным, тем более, когда речь идёт о схватке тяжеловесов.

Но пока Деонтей хранит в себе обиду. Возможно, Уайлдер ещё не понимает, насколько сложно тренеру, выпестовавшего своего чемпиона, расписаться в поражении. Бреланд ради своего бойца набрался мужества и сделал то, на что способны далеко не все. Есть чувство, что с годами Бронзовый Бомбардировщик поблагодарит своего наставника. Ну а пока амбиции не позволяют признаться себе, что причиной поражения стало не злосчастное полотенце, а полная беспомощность в бою.