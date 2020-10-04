Принцесса даже не поняла, что случилось. Победа редчайшим приёмом Хруст Скорпиона. Видео

Моника Чочликова в дебютном бою удивила не только Джейд Джоранд, но даже Большого Джона Маккарти.

На турнире Bellator 247 состоялось немало ярких поединков, но самую необычную победу зрители увидели уже в предварительном карде. Уникальную схватку провели уроженка Словакии Моника Чочликова и француженка Джейд Джоранд по прозвищу Принцесса. Для обеих девушек бой был дебютным в профессиональном ММА, ранее они выступали только в качестве любителей. У 24-летней Чочликовой основная «база» – карате и муай-тай, её 19-летняя соперница тоже пришла из ударных видов единоборств.

Девушка-боец требовала себя ударить. Холм нокаутировала её ногой в голову. Видео Бет Коррейя поплатилась за дерзкие жесты и опущенные руки.

Чочликова с первых минут захватила инициативу, демонстрируя преимущество при работе в стойке. Словачка спокойно перебивала свою юную противницу за счёт большего опыта и постоянных быстрых ударов. Вскоре Джоранд едва не упала в нокаут, не успев уклониться от великолепного хай-кика Чочликовой.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide. Посмотреть ролик можно в аккаунте Моники Чочликовой в «Инстаграме».

Во втором раунде Принцесса решила переломить ход поединка и попробовать добиться успеха в партере. Француженке даже удалось оказаться в доминирующей позиции, но тут она попалась на необычный болевой приём Чочликовой. Спортсменка из Словакии обхватила соперницу ногами и подняла их вверх, подключив руки для осуществления «замка». Таким образом, рёбра Джоранд оказались под жёстким давлением, из-за боли француженке пришлось почти мгновенно сдаться. Голова Принцессы тоже была расположена крайне неудачно, что могло повлиять на скорость сдачи.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте Bellator в YouTube.

Таким образом, Чочликова сумела удивить мир смешанных единоборств, применив редчайший приём из джиу-джитсу и грэпплинга под названием Хруст скорпиона. Комментирующий бой знаменитый судья Джон Маккарти заявил, что никогда не видел ничего подобного в ММА за все 26 лет работы. За Чочликовой теперь стоит следить внимательнее: возможно, в бойцовском арсенале девушки есть ещё что-то уникальное. Её карьера только начинается.