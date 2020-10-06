Боец UFC две минуты терпел болевой приём. Встал и свалил соперника той же рукой. Видео

Юри Алькантара делал всё правильно, но так и не вынудил сдаться Кори Сэндхагена.

В ночь на 11 октября на «Бойцовском острове» состоится турнир UFC Fight Island 5. В главном поединке вечера сойдутся бойцы легчайшего веса Марлон Мораес и Кори Сэндхаген, занимающие первую и четвёртую строчку рейтинга соответственно. 32-летний Мораес – опытнейший спортсмен, на счету которого больше трёх десятков боёв. Бразилец побеждал таких именитых противников как Алджамейн Стерлинг, Джон Додсон и Жозе Альдо. Сейчас Мораес считается одним из претендентов на встречу с Петром Яном, но сначала ему нужно победить Сэндхагена.

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28-летний Сэндхаген выступает в UFC третий год. Американский боец начал карьеру в промоушене идеально: пять побед подряд, три – досрочных. Сэндхаген заговорил про титульный бой, но в июне попался на удушающий приём Стерлинга. Впрочем, Пётр Ян изначально подвергал сомнению навыки Кори: «У Сэндхагена хорошие удары, но он дерётся как любитель. Он попал по Линекеру сотню раз, но не нанёс урона. У него проблемы с борьбой и партером, так что я легко победил бы его».

Несмотря на критику Яна, американский боец представляет собой достаточно серьёзную силу. У него неплохая ударная техника, позволившая четыре раза победить нокаутами. На месте и борцовские умения – три победы самбишенами. К тому же Кори достаточно вынослив и обладает настоящим бойцовским характером. Особенно ярко американец продемонстрировал морально-волевые качества 25 августа 2018 года, когда встречался с бразильцем Юри Алькантарой.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

38-летний Алькантара был сложным оппонентом: в его активе почти 50 боёв в профессиональном ММА и 29 досрочных побед. Ветеран с первых секунд бросился на Сэндхагена, нанёс пару точных ударов и провёл качественный тейкдаун. Бразилец мгновенно начал проводить жёсткий болевой приём: рука Сэндхагена приняла неестественный угол, но Кори упорно терпел боль. Параллельно Алькантара безуспешно пытался поймать американца на удушающий приём и обстреливал его голову ударами.

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Через две минуты давления Сэндхаген, чьи суставы показали завидную эластичность, сумел вырваться и оказался в доминирующей позиции. Кори засаживал в соперника жёсткие удары локтями и кулаками: теперь «выживать» приходилось уже бразильцу. До конца первого раунда Алькантара дотерпел, но после перерыва продержался всего минуту. В стартовом размене он попытался пробить локтем в прыжке и нарвался на жёсткий удар левой рукой, той самой, которую он так долго «выкручивал». Сэндхаген чётко добивал упавшего на канвас бразильца, прежде чем судья решился остановить поединок. Больше Алькантара в октагон не выходил, решив завершить карьеру.