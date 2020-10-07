Британец падал, падал и не встал. Удары россиянина напугали команду соперника. Видео

6 октября в Минск вернулась серия боксёрских турниров KOld Wars, которая должна была запомниться болельщикам по ярким поединкам, проведённым минувшим летом. Первое шоу после двухмесячной паузы также получилось весьма зрелищным. В его карде состоялось пять поединков. Первые два скорее были своеобразным разогревом, в них бились абсолютные дебютанты профессионального ринга, недавние новички, а также боксёры с отрицательным профессиональным рекордом.

7 нокдаунов на двоих. Белорусский боксёр в итоге надломился как тростинка Баранчик и Сепеда устроили знатную перестрелку в бою-элиминаторе.

Далее на ринг вышли бойцы первого полусреднего веса, мастеровитый представитель казахстанской школы бокса Даулет Даукенов и Назри Рахимов из Украины. В поединке двух техничных соперников Даукенов был лучше и завоевал заслуженную победу по очкам, уже восьмую в карьере. Соглавным событием вечера стала встреча Алексея Евченко (19-13-2, 8 КО) из Челябинска и британца Асиньи Байфилда (14-3-1, 6 КО).

Россиянин уже запомнился зрителям по успешному выступлению на KOld Wars летом, тогда он справился с опытнейшим украинцем Виктором Плотниковым. Надеялись в углу россиянина на победу и сейчас, но Байфилд оказался крепким орешком и быстро приноровился к манере противника. Вскоре Асинья также поймал свой ритм работы, после чего поединок начал казаться равным. Того же мнения придерживались и судьи, насчитавшие ничью решением большинства. Лишь один из них увидел чью-то победу со счётом 96:94, но, к сожалению, ринг-анонсер забыл упомянуть, кому же было отдано предпочтение.



Наконец, главным событием шоу стала схватка средневесов. Россиянин Андрей Сироткин (19-1, 7 КО), известный по поединку с Рикардо Майоргой бился с ещё одним гостем с Туманного Альбиона Грантом Деннисом (15-3, 3 КО). Для британца это было первое выступление за пределами Родины и второе в 2020 году. В минувшем бою он победил Джордана Грэннама, в чьём пассиве 72 поражения.

Невероятный нокаут! «Уснувший» боксёр завис, как в «Матрице», и не мог упасть. Видео 22-летний Мелвин Лопес оформил 14 карьерный нокаут. Крутой показатель для легчайшего веса.

Что касается нижегородца, то он дрался уже в третий раз в 2020 году. В феврале, ещё до пандемии, ему удалось справиться с Апти Устархановым. Затем уже в конце июля он дебютировал на KOld Wars, завоевав победу нокаутом в противостоянии с Артёмом Карпецом. Тогда Андрей победил благодарю эффектному удару по корпусу. Ну а теперь ему предстояла схватка с загадочным британцем, который выступал в роли тёмной лошадки.



Уже с началом первого раунда подумалось, что зрители наконец станут свидетелями нокаута. Сироткин начал мощно. Правый боковой сразу же отправил Гранта на канвас. Поднимался он тяжело. Но, невзирая на это, россиянин не бросился сломя голову на добивание. Андрей принялся работать сериями. Вскоре затяжная атака дала желаемый результат – ещё один нокдаун. Но и в этот раз Деннис сумел подняться, «дожив» до конца раунда.

Далее события на ринге немного успокоились. Сироткин уверенно забирал раунды, но время от времени позволял противнику лишнее. Особенно опасно выглядели выстрелы Гранта справа, который, похоже, рассчитывал только на силовые удары (и это невзирая на малый процент побед нокаутом). В таком темпе прошло несколько трёхминуток. Наконец, в шестом отрезке Сироткин немного форсировал события, что сразу же принесло результат. Затяжная атака Андрея привела к тому, что противник попытался спрятаться в клинче. Россиянин не разделял стремлений оппонента и, то ли незаметным тычком, то ли просто давлением корпуса, заставил того тяжело упасть на канвас. Как бы то ни было, рефери открыл счёт и засчитал третий нокдаун. В седьмом раунде стало ясно, что развязка близка. Сироткин, обладая гораздо более мощным арсеналом ударов, постоянно атаковал соперника, ставя перед ним всё новые и новые задачи. В конце трёхминутки он зажал Денниса у канатов, но не успел развить успех.

А уже в следующем отрезке наступил развязка. Для начала нижегородец потряс оппонента правым через руку, отправив того уже в четвёртый нокдаун. На сей раз Деннис не успел восстановиться. Вскоре Андрей провёл эффектную двойку из боковых ударов, после которой британец упал словно подкошенный. Грант попытался встать, но его команда совершенно обоснованно просигнализировала о сдаче.



Таким образом, Сироткин, ранее никогда не славившийся умениями завершать бои досрочно, одержал вторую кряду победу нокаутом. Похоже, в свои 35 лет он раскрывает талант нокаутёра.



После поединка боксёр пребывал в отменном настроении. Так, он назвал Денниса «отличным парнем» и предложил провести тому реванш в Лондоне. Впрочем, вряд ли Грант согласится на подобную экзекуцию ещё раз.