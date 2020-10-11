Редчайшая по исполнению вертушка. Боец сам помог сопернику себя нокаутировать. Видео

Турнир UFC Fight Island 5 получился весьма достойным: интересные бойцы, зрелищные удары и несколько ярких нокаутов. Однако вне конкуренции – бой предварительного карда между Импой Касанганаем и Хоакином Бакли, от которого не было больших ожиданий. Касанганай дрался под эгидой UFC всего второй раз, в дебютном поединке одолев Маки Питоло единогласным решением судей. Бакли дебютировал в промоушене далеко не так удачно — 9 августа 2020 года его нокаутировал Кевин Холланд. Однако встреча двух не самых известных средневесов теперь войдёт в историю UFC.

Снёс соперника коленом и начал его передразнивать. Веном разозлил даже судью. Видео Майкла Пейджа многие недолюбливают из-за скверного характера. Но дерётся MVP отменно.

Соперники отказались от разведки, бросившись в размен уже на первых секундах. Оба бойца демонстрировали отличную ударную технику, максимально вкладываясь в удары. Касанганай, считавшийся безоговорочным фаворитом, пару раз неплохо поймал ногу противника, после чего пробивал встречные удары. Бакли же здорово действовал руками, умело используя свои боксёрские навыки. Первый раунд получился абсолютно равным как по внешнему впечатлению, так и по статистике.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UFC в «Инстаграме».

После перерыва соперники начали двигаться ещё активнее, Касанганаю удалась пара неплохих попаданий в разменах. А на третьей минуте бой внезапно закончился, причём максимально брутальным и, в некоторой степени, курьёзным образом. Касанганай в очередной раз зачем-то схватил ногу соперника, после чего Бакли, воспользовавшись инерцией, которую придал его телу соперник, исполнил акробатический трюк, нанеся удар свободной ногой с разворота.

Попадание пришлось точно в голову Касанганая, одна рука которого была занята — ею он «помогал» Бакли оттолкнуться. Импа зрелищно рухнул на канвас, оказавшись в глубочайшем нокауте – первом за свою профессиональную карьеру. Победитель же был абсолютно счастлив и не скрывал своего удовлетворения.

Не смог встать после удара коленом в прыжке. Дудаева нокаутировали на глазах Кадырова Воин очень хотел подняться, но пропущенный удар был слишком серьёзным.

Разумеется, Бакли получил свой бонус в размере $ 50 тыс. за «Выступление вечера». Но главным оказалось не это: американец стал всего четвёртым бойцом в истории UFC, которому удалось оформить нокаут ударом в голову ногой с разворота. Бакли оказался в такой солидной компании как Ренан Барао, Юрайя Холл и Магомед Мустафаев. Такая победа позволит Хоакину серьёзно поднять свои акции в UFC, его удар — один из главных претендентов на «Нокаут года». Аккаунт UFC в «Инстаграме» замахнулся даже на большее: «Просто невероятно! Это величайший нокаут в истории промоушена?».