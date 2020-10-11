Почти как Чак Норрис. Сэндмен снёс соперника ударом «хвост дракона»

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился очередной турнир UFC. Нельзя сказать, что его кард по составу был неинтересным, но ничего выдающегося он не обещал. К счастью, ожидания не оправдались, и зрители стали свидетелями нескольких ярких поединков. Не подвели и участники главного боя шоу, в котором встретились Кори Сэндхаген и Марлон Мораес – четвёртый и первый номера легчайшего дивизиона соответственно и одни из претендентов на титул, которым владеет Пётр Ян.
Кори выходил в клетку после первого поражения в карьере в UFC. В июне он досрочно проиграл Альджамейну Стерлингу, тем самым уступив тому право встретиться всё с тем же Яном. После досадной осечки он горел желанием реабилитироваться. Что касается 32-летнего Мораеса, ему было что доказывать.
Минувший поединок он провёл в декабре 2019 года, когда победил решением судей Жозе Альдо. Но та встреча получилась скандальной.
Даже Дана Уайт на пресс-конференции после турнира в Лас-Вегасе заявил, что судьи приняли неправильное решение и отдали победу не тому спортсмену. Учитывая то, что до встречи с Альдо (де-факто проигранной) у Мораеса было ещё поражение и от Сехудо, положение его в преддверии схватки с Сэндхагеном было довольно шатким. Тем не менее обычно активный бразилец не начал с первых же минут демонстрировать агрессию. Судя по картине боя, Марлону было очень некомфортно работать с соперником, который превосходил его в росте на 12 см.
Кори умело работал с дистанции, классно подключал лоу-кики, и работал практически по всем этажам. На протяжении первого раунда он не только отбил Мораесу ногу, но и пару раз эффектно приложился по корпусу соперника, не говоря уже о попаданиях в голову. Марлон же выглядел слабо. В конце стартовой пятиминутки ему удалось поймать ногу американца и провести тейкдаун, но времени развить успех не осталось, наступил перерыв.
Во втором раунде картина не менялась. Более того, Сэндхаген и не дал возможности что-то поменять Мораесу, поставив в бою жирную точку. Спустя минуту после начала второго отрезка он пробил эффектную вертушку, зацепив Марлона пяткой в область виска. Тот завалился на канвас. Добивание со стороны Кори было делом техники. Рефери оставалось зафиксировать технический нокаут.
Кори Сэндхаген нокаутировал Марлона Мораеса на UFC Fight Island 5
Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images
Эффектная победа, достигнутая излюбленным ударом легендарного Чака Норриса, стала громкой заявкой на титул. Сам триумфатор был довольно скромен. В октагоне он заявил, что на пути к тайтл-шоту могут стоять Ти Джей Диллашоу, чьё возвращение не за горами, и Фрэнки Эдгар. Таким образом, американец не стал сотрясать воздух, грозя чемпиону лиги Петру Яну.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» UFC.
Но на пресс-конференции Сэндхаген всё же добавил, что в любом случае будет готов выйти на титульный бой, если того потребует ситуация.
«Конечно, я буду готов в случае необходимости. Честно говоря, я живу в таком состоянии пару лет. Когда приходит время большого боя в моём дивизионе, я остаюсь готовым, чтобы в случае чего выйти в клетку. Так что буду готов заменить Яна или Стерлинга, если кто-то из них получит травму. Но мне бы этого не хотелось. Думаю, за пояс должны подраться Пётр и Альджамейн. Я же должен встретиться с Диллашоу или Эдгаром, это единственные парни, у которых остаются аргументы против меня перед титульником», — сказал Сэндхаген на пресс-конференции.
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