«Где мои $ 200 тыс. и 20 отжиманий?». Фергюсону готовы переплатить за бой с другом Хабиба

Коронавирус рушит планы всем. Не стал исключением и намеченный на 24 октября турнир UFC 254, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи. В основном карте ивента должны были драться Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос. Российский спортсмен давно рассчитывал встретиться с бразильцем, но тест дос Аньоса на коронавирус показал положительный результат. Махачев не хочет простаивать и вызвал на поединок сразу трёх бойцов – Майкла Чендлера, Дэна Хукера и Чарльза Оливейру. Следом уроженец Махачкалы бросил вызов ветерану Дональду Серроне, выразив готовность драться в полусреднем весе.

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Однако Чендлер и Хукер отказались сразу. Звёздный новичок UFC Чендлер выразил недовольство рейтингом Махачева: «Многие фанаты спрашивают про Ислама. Скажу откровенно, безо всякого неуважения, не знаю, кто это такой. Если какой-то боец сдал положительный тест на коронавирус и оставил соперника без боя, это не значит, что я должен выходить в октагон с двенадцатым номером». Хукер выразился даже погрубее, Оливейра и Серроне промолчали. Хабиб Нурмагомедов постарался помочь другу: «UFC, просто дайте ему соперника, вот и всё».



Следом дело в свои руки взял менеджер Махачева – знаменитый Али Абдель-Азиз. Ухватистый Али обратился к Тони Фергюсону, с которым уже пять раз срывался бой другого его клиента – Хабиба: «Что думаешь, Тони? Ближе всех к Хабибу находится Ислам. Дос Аньос вылетел — хотел бы ты выступить вместо него? Дерись с Исламом, и я дам тебе дополнительно $ 100 тыс. к твоему гонорару, даю слово. Вот насколько я тебя уважаю». Фергюсон ответил загадочно: «Дааааа, ок. Где мои $ 200 тыс. и 20 отжиманий?». Таким образом, поединок Махачев – Фергюсон исключать нельзя. От эксцентричного Тони можно ожидать любого решения.

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Если же Фергюсон откажется, то с кем подерётся Махачев – загадка. Бойцу, который больше года не выходил в октагон, ни в коем случае нельзя пропускать поединок. Ислам идёт на серии из шести побед, но остаётся 12-м в рейтинге легковесов UFC – положение нужно срочно исправлять. Увы, именитые спортсмены не хотят встречаться с дагестанцем. Их можно понять, хотя положения Махачева это не облегчает. Идеальным противником, помимо Фергюсона, стал бы Чарльз Оливейра – шестой номер рейтинга, выигравший семь боёв подряд. Однако бразилец, сам недавно пожаловавшийся на отсутствие встреч с топами, вряд ли в этом заинтересован.



Другие соперники, которые наверняка заинтересовали бы Махачева – Пол Фелдер, Диего Феррейра и Эл Яквинта, находящиеся выше него в рейтинге. Готовы ли они, даже при наличии желания, быстро сделать вес и набрать спортивную форму – загадка. Тот же Яквинта не дрался больше года. Сам Махачев больше всего хочет встретиться с Кевином Ли, о чём рассказывал уже давно: «Моя мечта – драться с Кевином Ли. Я уже говорил, что не имеет значения где и когда, я собираюсь бороться с этим парнем».

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Кстати, именно сейчас Ли – отличный вариант для Махачева. Дела знаменитого американского бойца не слишком хороши: три поражения в четырёх боях. Кевин находится в рейтинге рядом с Исламом и не сможет отказать по причине своего «звёздного» статуса. Ли, судя по его «Инстаграму», активно тренируется, включая занятия с чемпионом Исраэлем Адесаньей. Всё зависит от руководства UFC, организаторы продолжают поиск соперника для россиянина. Будем надеяться, что 24 октября Махачев всё-таки подерётся на UFC 254 и обязательно победит. Ведь именно он должен стать главной российской надеждой лёгкого веса UFC после ухода Хабиба из спорта.