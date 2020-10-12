«Раньше меня били даже девочки». Корейский Зомби отправил в больницу экс-чемпиона UFC

Фрэнки Эдгар падал, вставал и снова падал. Чэн Сон Джунг попал ему в голову 46 раз.

Главный ММА-промоушен продолжает проводить турниры с завидной регулярностью. На очереди – UFC Fight Night 180, который состоится на «Бойцовском острове» в ночь на 18 октября. Состав участников собран весьма неплохой: в главном бою вечера сразятся полулегковесы Брайан Ортега и Чэн Сон Джунг, больше известный под прозвищем Корейский Зомби. Придумать более интригующее противостояние было бы сложно: бойцы не только эффектно дерутся, но и успели искренне возненавидеть друг друга.

Редчайшая по исполнению вертушка. Боец сам помог сопернику себя нокаутировать. Видео Официальный аккаунт UFC уже предположил, что Хоакин Бакли – автор лучшего нокаута в истории.

Ортега и Джунг известны своим спокойным и даже добродушным характером вне октагона. Но в марте спортсмены устроили потасовку во время турнира UFC 248, где находились в качестве зрителей. По имеющейся информации, Ортега повздорил с переводчиком корейского спортсмена и дал ему пощёчину в отсутствие Джунга. После возвращения Корейского Зомби началась массовая драка, которую быстро пресекла охрана. Удивлён был даже Дана Уайт: «Ортега и Корейский Зомби подрались друг с другом, что совсем на них не похоже. Не хочу, чтобы их арестовали». Теперь бойцы смогут разрешить свой конфликт в октагоне.

Ортегу, который не дрался почти два года, ждёт непростое испытание. Уроженец Пхохана – настоящий «универсальный солдат», умеющий делать в клетке абсолютно всё. Скрывать немногие слабые места южнокорейскому спортсмену помогают несгибаемый характер и агрессия, из-за которых он и получил своё прозвище. Сейчас Джунг идёт на серии из двух побед нокаутами: особенно красивым получился его бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнки Эдгаром.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube

21 декабря 2019 года Корейский Зомби встречал Эдгара на своей территории – в Южной Корее. Фрэнки в последнем бою уступил Максу Холлоуэю решением судей и рассчитывал закрыть поражение. Однако всё пошло не по плану американца. Эдгар начал поединок с активной работы ног, периодически пытаясь идти в аккуратные размены. Джунг действовал в выжидающей манере, присматриваясь к защите соперника. В конце первой минуты Фрэнки пропустил жёсткий удар с левой, после которой его начало «болтать». Эдгар хотел спастись с помощью тейкдауна, но Корейский Зомби спокойно защитился и начал бить руками практически с идеальной точностью. После очередного удара Фрэнки отлетел назад и упал у сетки.

Снёс соперника коленом и начал его передразнивать. Веном разозлил даже судью. Видео Майкла Пейджа многие недолюбливают из-за скверного характера. Но дерётся MVP отменно.

Джунг бросился жёстко добивать своего соперника, который отчаянно сопротивлялся и терпел множество ударов. Вскоре Корейский Зомби попытался провести удушающий приём, однако упрямый Эдгар сумел подняться, чтобы окончательно улететь в нокаут – ещё несколько могучих ударов кулаками стали для него решающими. За три с небольшим минуты боя Корейский Зомби нанёс 46 акцентированных ударов в голову Эдгара, которого позже увезли в больницу. В одном из интервью после победы Джун рассказал, что не всегда был таким опасным бойцом: «В детстве меня били даже девочки, теперь я побеждаю легенд. В меня многие не верили, но я очень хорош».