Яхта за $ 3 млн, элитный автопарк и ботинки из питона. Куда ещё тратит деньги Макгрегор?

Конор Макгрегор – один из самых богатых спортсменов мира. Именно ирландец устроил финансовую революцию в ММА, став символом больших денег. Вклад Конора признаёт даже знаменитый Даниэль Кормье, у которого сложные отношения с Макгрегором: «Я стал чемпионом UFC в 2015 году. В то время Конор заявил о себе и изменил структуру гонораров UFC. Люди с трудом признают, что это его достижение. Раньше достижением считалось завоевать миллион долларов. Конор разорвал этот шаблон, показав, сколько боец ММА может зарабатывать».

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Бывший двукратный чемпион UFC Макгрегор зарабатывает деньги не только в смешанных единоборствах. Фантастически успешным стал боксёрский поединок с Флойдом Мэйвезером, сейчас в стадии подготовки находится встреча с другим боксёром – Мэнни Пакьяо. Компания Макгрегора по производству виски приносит ирландцу солидные барыши, также боец занимается рекламой и финансовыми вложениями. Конор не хочет быть «Эбенезером Скруджем» и охотно тратит нажитое богатство. Некоторые покупки Макгрегора буквально поражают воображение.

Последнее приобретение ирландца – супер-яхта «Ламборджини», выполненная в стиле гиперкара. Примерная стоимость роскошной лодки — $ 3 млн или около 230 млн рублей. Яхта выпущена небольшой серией из 63 экземпляров, Макгрегор – только 12-й её покупатель. Внутри корабль оформляют согласно пожеланиям Конора: статуэтки, золото, огромные экраны и прочие символы дорогой жизни.

Покупать яхту Макгрегор приехал в красивом костюме. Одежда бойца может стать отдельной темой для модного журнала: недаром Конора одевают сразу несколько известных дизайнеров. Цена костюмов спортсмена может достигать 3-5 млн рублей, обычные футболки для пробежки стоят 25-50 тыс. рублей. Само собой, обувь тоже не из «кожи молодого дерматина»: Конор носит ботинки из питона и крокодила, чья стоимость может достигать 250 тыс. рублей. Разнообразные аксессуары у ирландца тоже в почёте: он может похвастать целым шкафом дорогих сумок Gucci, которые так любимы российскими футболистами.

Разумеется, спортсмен не обходит стороной и дорогие часы. В основном спортсмен использует марку Ролекс: в его коллекции есть образцы стоимостью от 3 до 6 млн рублей. Есть и другие марки с примерно такими же ценами. Сам Конор так сказал об одной из своих моделей: «Эти золотые часы… Да три человека умерло, делая их! Мне нужно убрать людей с моего пути. Я нуждаюсь в больших боях. Иначе очень скоро окажусь в долгах!».

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Яхта для Конора стала уже не первой, а машин у него и вовсе целый автопарк. Кабриолет BMW стоимостью около 10 млн рублей, Кадиллак за 5 млн, Ламборджини за 26 млн – только часть любимых «игрушек» ирландца. Самый дорогой автомобиль Печально Известного – Роллс-Ройс за 89 млн. У Конора нет разве что собственного самолёта, который он пока «только» арендует.

К недвижимости у Макгрегора нет такой любви, но несколькими домами он всё-таки обзавёлся. В Дублине, где спортсмен проводит почти всё свободное время, он имеет двухэтажный дом стоимостью около 150 млн рублей. Чуть дороже его вилла в Испании, куда он прилетает отдыхать – 200 млн рублей. Самая дорогая недвижимость ирландца – особняк в Лас-Вегасе за 250 млн рублей. Его он использует в основном для переговоров и проживания перед боями, поскольку часто дерётся именно в Лас-Вегасе.

Макгрегор уверен, что за мечтой нужно идти: «Человек должен мечтать. Всегда! Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать и стремитесь реализовать свои желания».