«Меня убьют сегодня». Русский Танк предсказал свою смерть в далёком Нью-Йорке

Советская школа бокса была одной из сильнейших в мире и подарила миру десятки первоклассных спортсменов. В условиях жесточайшей конкуренции, когда каждая из 15 республик была представлена десятками мастеров спорта, пробиться на ведущие роли в сборную СССР было делом практически невозможным. Но даже среди тех, кому удавалось это сделать, были те, кому катастрофически не везло, невзирая на все таланты. Одним из таких бойцов стал Олег Коротаев, которого многие называют самым одарённым боксёром советской эпохи. Рассказываем о его истории.

Восхождение. Победы в США и подарки от Фиделя

Олег Коротаев родился 4 сентября 1949 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Семья мальчика не шиковала, вскоре из неё ушёл отец. Из-за этого Коротаев уже с ранних лет знал, что такое ответственность, и как с нею справляться. Будучи подростком, в возрасте 14 лет, он занялся боксом. Вскоре он перевёлся в вечернюю школу и, кроме тренировок и учёбы, находил время и на работу.



Но боксёрские навыки Коротаева, который посвящал тренировкам буквально каждую свободную минуту, развивались стремительно. В 17 лет он выиграл всесоюзное первенство спортивного общества «Буревестник», сделав это в ярчайшем стиле. Талантливого парня с мощнейшим ударом заприметил известный тренер Георгий Джероян. После чего Олег перебрался в Москву и поступил в университет Физической Культуры.



Прорывным для Коротаева стал 1970 год. Тогда на чемпионате СССР в Каунасе он триумфально выиграл золото, блестяще пройдя всю турнирную сетку и победив в финале Владимира Нестеренко. После победы на главных состязаниях страны Олег активно стал привлекаться в ряды сборной.



В октябре он отправился на престижный международный турнир на Кубе. В первой встрече он нокаутировал представителя ГДР Курта Андерсона уже в первом раунде. Во втором поединке полутяжеловес отправил в нокаут кубинца Вегу, да так, что того уносили с ринга на носилках. Наконец, в финальной встрече уральцу противостоял ещё один кубинец, чемпиона Панамериканских игр Луис Вальеро. Местная публика надеялась на своего любимца, но Коротаев был безжалостен, снова победив досрочно. Успехи Коротаева отметил даже Команданте Фидель Кастро. Лидер Кубинской революции был настолько восхищён мастерством советского боксёра, что подарил тому в знак уважения мачете. А по слухам, даже совершил с ним автопрогулку на личном автомобиле. После таких успехов, как на ринге, так и вне его, о Коротаеве не говорил разве что ленивый



В 1971 году Олег принял участие в матчевой встрече сборных США и СССР. Тогда советская делегация отправилась в Лас-Вегас (штат Невада, США), где молодого, талантливого боксёра буквально покорила тамошняя жизнь. Сборную встречал легендарный Джо Луис, а размещена команда была в шикарной гостинице Caesars Palace. Но, невзирая на отвлекающие факторы, Коротаев выступил на высшем уровне. В первом бою он нокаутировал Натаниэля Джексона, а во втором досрочно расправился со спарринг-партнёром Мохаммеда Али, чемпионом США Уильямом Ратлиффом.



Американцы были настолько поражены талантом «Русского танка» (прозвище, которым Коротаева наградил один из зарубежных комментаторов), что сразу же предложили ему перейти в профессионалы. По слухам, менеджер и тренер Мохаммеда Али Анджело Данди предлагал Олегу контракт в профессионалах на $ 1 млн.



Но американцы по этому вопросу сразу же обратились непосредственно к советской делегации, так что шансов выбирать у Олега фактически не было. Боксёра заставили публично отказаться от предложения. Более того, с тех пор соответствующие органы, по слухам, обращали на него пристальное внимание. После этого в карьере Коротаева всё было уже не так гладко.

Падение. Конфликт с тренером сборной и избиение сына главы МВД

В 1970 году тренером сборной по боксу был назначен участник Великой отечественной войны, чемпион СССР 1946 года Анатолий Степанов. Пока Коротаев был на дальних подступах к основному составу, отношения тренера и боксёра оставались ровными. Но когда стало понятно, что Олег – основной претендент на поездку на Олимпийские игры в Мюнхене, выяснилось, что у Степанова есть личные претензии к Коротаеву.



Сам Олег, отличаясь жёстким и прямым характером, также не способствовал налаживанию отношений. Коротаев не считал Степанова тренером, соответствующим уровню сборной и указывал ему на недочёты в работе. Конечно, это раздражало специалиста. Масла в огонь подливал и тот факт, что личный тренер Коротаева Джероян также вошёл в конфронтацию со Степановым.



В этих условиях проходила подготовка к континентальному первенству, которое должно было состояться в Мадриде. Спорткомитет утвердил Коротаева первым номером сборной полутяжёлого веса. Но выступить в Испании Олегу было не суждено. Непосредственно на соревнованиях Степанов провёл рокировку, усадив нашего героя в запас, и дав возможность выступить львовянину Метелёву. Тот провалился, что сразу вызвало вопросы к тренерскому штабу. Тем не менее, это никак не могло помочь Коротаеву вернуть упущенную возможность.



«В мою судьбу вошёл человек, который разметал все мои надежды. Степанов Анатолий Георгиевич. Когда мой тренер Джероян и Степанов вступили в конфронтацию, боксёр Нестеров вызвался переговорить со Степановым, чтобы эта конфронтация обошла стороной меня. Но я отказался. Поклониться мерзавцу, пусть даже через посредника, я не мог. Как и предать своего тренера», — вспоминал позже Коротаев.



Дальше чёрная полоса продолжилась. Коротаев получил тяжёлую травму связок ноги, что привело к операции и длительному восстановлению. Степанов разгонял слухи, что Олег не сможет выступать, как прежде и превратится в инвалида. Спортсмену снизили спортивную стипендию и едва не поставили на нём крест. Но в дело вмешался Джероян и удержал его на плаву. А в 1972 году боксёр вернулся в дело, да ещё как. На турнире в Ленинграде в финале он нокаутировал того самого Метелёва, который занял место Олега на чемпионате Европы. Это создало Степанову дополнительные проблемы и вызвало на него волну критики за ту самую рокировку в Мадриде. Казалось, что вот она – сладкая месть.

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Но, к радости Степанова, вскоре Олег неожиданно проиграл в финале первенства СССР и заметно снизил шансы на поездку на Олимпиаду. А окончательно они были уничтожены после того, как Коротаев пришёл на базу сборной после отбоя, опоздав на полчаса. Тогда Степанов поднял невообразимый скандал, потребовав лишить спортсмена за нарушение дисциплины всех званий, спортивной стипендии и пожизненно дисквалифицировать. Запрос тренера сборной был удовлетворён. Таким образом, в 23 года на карьере можно было бы ставить крест. Однако, как оказалось, Коротаев был прав, сомневаясь в квалификации Степанова. Сборная СССР по боксу провалилась на Олимпиаде в Мюнхене, что привело к смене её руководства. Олег тут же был реабилитирован и закрутил новый виток своей карьеры. В 1973 году он, наконец, выступил на чемпионате Европы. Пройдясь по турнирной сетке словно танком, в полуфинале он встретился с действующим чемпионом континента, югославом Мате Парловом. Уже в первом раунде Олег отправил того в нокдаун. Но вскоре балканец восстановился. А в дальнейшем, действуя в грязной манере, рассёк советскому спортсмену бровь. Рефери проигнорировал нарушение со стороны Парлова, а врач вскоре остановил встречу. Таким образом, Коротаеву досталась бронза. На подиуме, он отказался пожимать руку своему обидчику.



После этого Олег больше не был стабилен. Да, в 1973 году он выиграл всесоюзное первенство, но в 1974 году даже не добрался до полуфинала. В том же 1974 году он защищал честь сборной на чемпионате мира в Гаване. В ходе соревнований он победил самого Леона Спинкса, который в профессионалах бил даже Мохаммеда Али. Но роковым для «Русского Танка» стал бой всё с тем же Парловым. В финале у Коротаева снова открылось рассечение, и он вынужден был удовлетвориться бронзой.



На фоне неудач Олег всё чаще стал нарушать режим. Гулянки в ресторанах до поздней ночи, весёлый и шумные компании и драки, драки, драки. В одной из них Коротаев, сам того не ведая, нанёс побои сыну главы МВД Николая Щёлокова Игорю. Тот восстанавливался два месяца. За это Олега уже не простили и арестовали. Вскоре, подключив все возможные связи, он вышел на свободу, чтобы поучаствовать в чемпионате СССР 1976 в родном Свердловске. Там, потерявший форму Коротаев взял только бронзу. То были последние соревнования в его карьере.



Всего за годы карьеры он провёл 196 боёв, добыв 187 побед (160 нокаутом).

Рон отсидел за убийство, нокаутировал боксёра из СССР и едва не побил Али и Формана Джордж признавался, что никто не бил его так сильно, как Лайл.

Срок, побег из России 90-х и убийство в США

В 1977 году Коротаев встрял в ещё один скандал. В лифте одной из московских гостиниц он избил иностранца и, по слухам, отобрал у него кошелёк. Вскоре делу дали ход на высшем уровне. За Олега взялись высшие чины, как за боксёра, бросающего тень на советский спорт. Карательная машина сработала оперативно. При обыске дома у него изъяли мачете, подаренный Фиделем Кастро. Этот сувенир квалифицировали, как хранение холодного оружия. Кроме того, у него в квартире нашли наркотики, хотя за Олегом никогда не замечали употребления запрещённых средств. В итоге суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.



В застенках ярославской колонии Коротаев разжился авторитетом среди криминального мира и вышел на свободу с большими связями в этой среде. Впрочем, долго гулять ему не пришлось. В 1985 году он снова был осуждён за драки, и на этот раз его отправили в колонию-поселение в Биробиджан. Там, по признанию Коротаева-младшего, всё было очень неплохо. Вся семья проживала в поселении вместе с осуждённым и мирно проводила досуг. Но такая видимость идиллии с ограниченной свободой улетучилась в 1988 году, когда Коротаева досрочно выпустили из заключения.



Он вернулся в Москву. В перестроечной столице шла жаркая пора становления кооперативов и мелкого бизнеса. Бывший боксёр поймал нужную волну и занялся бизнесом. Никто так и не может сказать, чем именно занимался Коротаев, но, по мнению большинства, он был причастен к работе нескольких организованных преступных группировок. Состояние Олега быстро росло. Он менял автомобили, как перчатки и баловал семью подарками. Но в лихие 90-е всё менялось слишком стремительно. Вскоре по всей стране начался «отстрел» представителей криминального мира-выходцев с Урала.



В эти же дни один из бывших товарищей по спорту Коротаева, работавший в спецслужбах, сообщил ему, что его также хотят убрать. Олег не воспринял информацию всерьёз, но вскоре заметил слежку и в 1992 году эмигрировал в США.



Там он второй раз женился, легализовался и работал вице-президентом туристической компании. При этом, поддерживая тесные связи с семьёй. Казалось, что угроза миновала. Но всё было не так безоблачно.



11 января, Коротаеву, вышедшему из ресторана «Арбат» в Нью-Йорке, предложили прислать автомобиль, на что он отмахнулся и ответил:

«Пустое всё, меня убьют сегодня…»

Слова Коротаева оказались пророческими. В тот же вечер возле этого самого ресторана он был убит выстрелом в затылок. Реальных мотивов убийства прославленного боксёра не знают до сих пор. Кто-то верит в обычное бытовое убийство, а кто-то полагает, что Олег перешёл дорогу международным синдикатам, пребывая ещё в России. Как бы то ни было, узнать это уже невозможно. Похоронили Коротаева в Москве, на Ваганьковском кладбище. На церемонию прощания пришли сотни людей.