«Еду в зал, там получаю люлей или даю люлей». Максим Гришин — о подготовке к бою в UFC

На «Бойцовском острове», расположенном в Абу-Даби продолжается серия турниров UFC Fight Night. Очередной ивент состоится в ночь на 18 октября. В карде представлен бой двух российских бойцов Максима «Максимуса» Гришина и Гаджимурада Антигулова. Это второй случай в истории промоушена, когда в октагоне сойдётся пара россиян.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Максимус рассказал, почему подготовка проходила не в Грозном, чем ему помогли сотрудники московского метро, рассказал о важности чувства юмора в жизни бойца и поделился своими впечатлениями от главных событий последних дней в мире ММА.

— Как прошла подготовка и весогонка?

— Подготовка прошла отлично. Готовился в Москве, в клубе «Стрела». Весогонка идёт по плану. В этом году я много работал со специалистом по физической подготовке, нарастил качественную мышечную массу. Думал, что будут проблемы, но их нет. Всё по плану: ем еду, пью много воды, настроение хорошее. Через три дня будет взвешивание, буду в весе.

— Сколько вы тогда выпили бутылок воды в Москве?

— Там правильные комментаторы, ребята уже знают. В индустрию пришёл этот инструмент сгонки веса. Мы пьём дистиллированную воду, без примесей, которая заполняет наши клетки, не задерживаясь. Без соли, без питательных веществ. Она увеличивает обмен веществ, «обманывает» наши почки. Это приём бодибилдеров. За десять дней до боя начинаем. Это помогает не думать о еде, постоянно идёт вода. Сложно выполнять нагрузки с ребятами в тяжёлом весе, не кушая качественную еду.

«Любой геймплан рушится после первой качественной атаки»

— У вас есть геймплан? Чем опасен для вас Антигулов, в чём ваши преимущества перед ним?

— Сложно назвать это именно геймпланом, это бой, не игра. Любой геймплан рушится после первой качественной атаки. Мы понимаем сильные стороны Гаджимурада и мои. Понимаем, что он полезет бороться, махнёт правой рукой. Меня хорошо знают тренеры клуба «Горец», я знаю их. Будет такая игра: я буду не давать ему бороться, а он будет меня бороть. При этом я не боюсь бороться, я готов и побороться с ним. Считаю, что Антигулов – боец первого раунда. Все бои, которые я видел – он тяжело воспринимает нагрузку на высоком пульсе 170-180. Легко поднять сердце до такого пульса можно тремя взрывными атаками. Так что посмотрим, чьё кардио окажется сильнее.

— Ваш бой с Антигуловым – лишь второй в UFC, где будут соперничать два россиянина. Есть ли разница, с кем соревноваться?

— У с Гаджимурадом нас один менеджер. На мой вопрос такого же характера мне ответили: а что вам мешает, это же спортивное состязание. Мы не тренируемся вместе. Да, мы общаемся, обедали много, есть общее фото и много общих друзей. Но что нам мешает показать спортивное состязание? Почему это должно быть соревнованием двух флагов? Понятно, что американскому зрителю неинтересно чисто российское соревнование. Но здесь UFC нужно понять наш уровень – мой уровень, уровень Гаджимурада. Антигулов будет отдавать всё ради победы, у него три поражения подряд. Для меня в таком бою нет ничего такого, нужно выступать.

— Антигулов пойдёт в атаку с первых минут из-за своей неудачной серии?

— Да, я думаю, что его давит эта мысль. Он будет искать возможность закончить бой очень быстро, а мне это и нужно. Я переживу любые взрывы и волны, после чего «накачу» своё.

«Я вышел с весом до 100 кг против парня, который весит 118»

— Не жалеете, что приняли бой с Марчином Тыбурой на коротком уведомлении и подпортили себе статистику? Есть ли вероятность, что вы ещё будете драться в тяжёлом дивизионе?

— В UFC прекрасно понимают, что на тот момент я их выручил, спас бой. Ко мне нет пренебрежительного отношения в этом плане. Единственно, досадно, что в рекорде теперь есть поражение. Никто же не будет разбираться, что я вышел на коротком уведомлении. Только специалисты знают, что я вышел с весом до 100 килограмм против парня, который весит 118. И Марчин меня даже не «удосрочил». Он использовал свои плюсы с полноценным трёхмесячным лагерем подготовки, пусть и к другому сопернику. Марчин просто лёг на меня животом и контролировал, мне не хватило навыков, которые я не отработал в лагере. Навыки теряются, если их не отработать. Если бы я прошёл полноценный лагерь, я даже в том весе составил бы ему конкуренцию. За пять дней до боя согласиться поехать в другую точку мира и там подраться – для меня это крутой опыт.

Недавно вспоминал, как я ехал эти 500 километров на бой. Приходилось столько вопросов решать: с угловыми, со тестами на коронавирус, были и определённые семейные неурядицы. Вот таким инструментом мы зашли в UFC. Я должен был сделать это уже давно, лет семь-восемь назад. Несколько предложений я отклонял, сейчас так получилось, что я созрел ментально. Два первых предложения UFC тоже предлагали выскочить на замену, но там был вообще не вариант. С Тыбурой ещё более-менее сложилось: я не потерял до этого сил, нормально двигался три раунда. Ещё одно предложение было, когда я должен был участвовать через месяц в Гран-при «Ахмата».

Мне писал Джо Силва, друг Даны Уайта и братьев Фертитта. У меня был турнир 5 октября на день рождения Рамзана Кадырова, а Силва предложил мне подраться в UFC 20 октября. Для меня было непрофессионально так поступить. У меня не было контракта с «Ахматом» на участие в Гран-при, но были устные договорённости. Для меня это было важно, но Силва меня не понял. У американских бойцов бытует мнение, что, когда ты один раз отказываешь UFC, они ставят на тебе что-то вроде чёрной метки и могут не предложить. Даже мои менеджеры мне потом говорили, что у меня с UFC какие-то личные моменты, не хотят они обо мне разговаривать. Но потом сменилась обстановка, политика, и вот я оказался здесь.

«Мотивация – само нахождение в UFC»

— Эти разговоры могут стать дополнительной мотивацией?

— Мотивация – это не только неделя боя, красивые постеры и прямая трансляция из клетки UFC. Само отношение лиги и нахождение здесь – мотивация. Фанаты видят многих бойцов, которые в принципе не должны находиться в UFC, но они здесь есть. Такие бойцы максимально затягивают свою карьеру, чтобы выступать под флагом UFC: дерутся раз в два года или ещё что-то. Я подрался в июле и дал понять, что я готов уже осенью подраться в своём весе до 93 килограмм. Хочу быть активным бойцом, чтобы это видели люди и руководство лиги.

— Чимаев – противоположность тем бойцам, о которых вы говорили. С чем связаны отказы топовых бойцов драться с Хамзатом?

— Хамзат, кстати, сейчас находится рядом на балконе, чуть ниже меня. Вчера общались с ним, всем передаёт привет.

Чимаев именно «ворвался» в UFC. Многие проходят этот путь молча, потихонечку поднимаясь, классически и шаблонно. Хамзат ворвался, всем накидал вызовы, показал свой навык. Может, UFC давала Чимаеву соперников немного не его уровня, но это не проблема Хамзата. Топовые бойцы сейчас его чуть-чуть побаиваются. Они набили себе определённые преференции, находятся в топе, и не хотят драться с ребятами, которые ниже. Не хотят давать шансы молодому. Я бы посоветовал Хамзату не распыляться на медийную ерунду. Ребята из топа будут искать моменты его ужалить, укусить где-то. Нужны поступательные движения.

«Про Александра говорят из-за фамилии»

— Бой Исмаилов – Емельяненко. Тренировались ли вы рядом с Александром во время его подготовки? Почему он не был похож на себя?

— ММА — это не просто внешний вид и форма, какие-то прошлые достижения. Сейчас ММА на очень высоком уровне. Как только бой Емельяненко – Исмаилов объявили, я сразу сказал, что победа будет за Магомедом. Я просто сравнил умения Саши и Магомеда. При этом я был одноклубником Емельяненко. Саша давным-давно не развивается, у него нет борьбы. Магомед сделал работу, которую было нужно сделать. Я не принимал участия в лагере Александра, поскольку были определённые карантинные меры и нельзя было передвигаться по стране.

— Есть ли смысл закончить Александру закончить с притязаниями на профессиональные бои в ММА?

— Я не могу сказать, это же его решение. Но я могу сказать, что он не сможет выступать на высоком уровне. Ему вот, драться с ребятами на Рен ТВ за пояс. Но этом моё личное мнение. Опять же, ему как спортсмену уделяется очень большое внимание из-за его фамилии. Опять же, я вообще семью Емельяненко всех трёх братьев знаю давным-давно, очень хорошо к ним ко всем отношусь, но для меня является неожиданным такой итог, что так произошло.

«Человек сидит один на горе. Все хотят его сбросить»

— Анонсирован бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Можем ли мы назвать его главным событием в российских ММА?

— Противостояние интересно, потому что есть там две фигуры определённые. Знаете, я не в индустрии российского ММА, я не понимаю, как это вообще всё происходит. У меня есть определённые знания в различных лигах. Но я смотрю эти бои, как и вы – как фанат, болельщик. Я болею за спортсменов, в первую очередь. Главный бой? Опять же, навыков Ивана Штыркова я не умаляю. Но он ещё сыроват для громких боёв в России, для самых громких боёв. Но это моё мнение. Если он может газануть, как сейчас модно говорить, показать свой вайп, как он всё это проходит и делает. Если у молодого парня есть возможность показать себя, почему бы и нет? Вот человек сидит на горе один, а все остальные стараются его оттуда сбросить. Это было, есть и будет. До нас и после нас.

— Джонс ушёл из вашего дивизиона непобеждённым. Пояс завоевал Блахович. Как, по вашим ощущениям, будет развиваться ситуация – Ян докажет, что он лучший боец- полутяж или, как говорится, пояс пойдёт по рукам?

— Да, Джонс задерживал пояс, по моему мнению. После того, как он его оставил, пошла определённая движуха. Но Ян достаточно терпеливый боец-трудяга, и он достоин этого пояса. Я знаю, что на старте карьеры он потерпел несколько поражений, но сумел переступитm через них и одержать победы над действительно крутыми спортсменами. Так что, всё на своих местах сейчас. Но я думаю, что в ближайшее время начнётся движ и пояс пойдёт по рукам. Нас ожидает смена, смена и смена чемпионов. И это будет круто для нашего дивизиона.

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«Еду в зал, там получаю люлей или даю люлей»

— Александру Волкову не так много уделяется внимания в медийной сфере. У него будет очень сложный соперник. На ваш взгляд, каковы его шансы в бою с Харрисом?

— Это будет очень интересные бой. Мы прошли с Сашей весь этот лагерь вместе, он готов. Слушайте, я посмотрел перед вылетом рейтинг тяжёлого веса, Саша находится в топ-6 дивизиона. Это говорит о многом, он не зря занимает своё место. Вот эти 10-15 человек, которые варятся в этом котле такие животные, в кавычках, конечно (улыбается), что друг друга мелят только так. Шансы есть у всех, но я не люблю прогнозы делать. Когда бьются равные бойцы, шанс есть у каждого.



— И ещё один вопрос по Волкову. У парня отличное чувство юмора, он ведёт очень интересный инстаграм. Каково ваше понимание, откуда столько негатива в комментариях, и почему российский болельщик так прессует своих бойцов?

— Мне это тоже очень интересно. Вы знаете, я недавно прочитал, что Госдума внесла проект закона о том, чтобы человек, регистрируясь в социальных сетях, показывал не непонятные какие-то никнеймы, а регистрировался под своим собственным именем, чтобы мы все знали, кто он. Вот это очень важно. Ведь человек скрывается за маской, выливает всю грязь, которая есть у него на душе. Это доступный инструмент самореализации для таких людей. Ведь раньше, что делали, кто-то идёт в спортзал, кто-то жену бьёт, кто-то пьёт. Конечно, и сейчас есть те, кто всё это продолжает делать, а если люди, которые поливают грязью других в интернете.

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Я лично готов выслушать конструктивную критику любого формата. Но только видеть, кто критикует. Пожалуйста, обоснуй. Я начну с тобой дискуссию. Как правило, когда ребята пишут подобное из открытых страниц, они быстро сливаются. Мы обсуждали с Сашей это. Некоторые даже не верят, что мы будем читать из посты. Кто-то просто пытается таким образом привлечь к себе внимание. У нас в стране, увы, всё так. Не знаю, может, зависть у кого-то. У нас в команде, с которой мы живём в отеле последние два дня (по регламенту UFC каждый, кто приезжает в комплекс на «Бойцовском острове», должен провести в номере двое суток – карантин. — Прим. «Чемпионата»), Виталик Бигдаш постоянно говорит мне, что нужно выгладывать в сеть свою мою повседневную деятельность.

Но для меня это всё до того бытовуха, а он говорит о том, что такой жизнью мечтают жить миллионы. От взрослых людей, до мальчишек. Но я просыпаюсь, веду сына старшего в школу, завтракаю, выпиваю кофе и еду в зал. Там получаю люлей или даю люлей, опять получаю какие-то неимоверные нагрузки. Приезжаю домой, но там отдохнуть не удаётся, потому что младший сын, супруга, бытовые дела. Потом еду на вечернюю тренировку. Кому это может быть интересно? Возможно, людям это действительно интересно, но у меня нет этой жилки, чтобы вести подобный блог.

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А что касается Саши… Вот сказали про его юмор. Он у него отличный. Но ведь Саша очень хорошо образованный человек, это о чём-то говорит. Шутка должна быть очень тонкой и бьющей по месту. Ведь шутку ещё нужно понять. Придумать и в контексте пошутить. Как-то так.

«Хуже было бы, предложи Али деньги тайно»

— Один известный болельщик из Ростова по имени Василий перед вашим боем с Тыбурой грозился высмеивать вас в случае поражения. Что он сказал вам после поражения?

— (Улыбается.) Вася таким образом поддержал меня. В узком кругу у нас так шутят. Но мы с ним так и не увиделись после боя. Я много времени с семьёй проводил, были бытовые проблемы. Не получалось выехать и увидеться с ребятами. Смеяться они будут, но по-доброму. Когда мы будем пить чай, я его попрошу: «Вася, шути. Людям нравится».

— Вопрос про Махачева. Он остался без соперника, и Али Абдель-Азиз пытается договориться с Фергюсоном, предлагая ему бонус в размере $100 000. Насколько такая практика нормальна и есть ли шанс увидеть этот бой?

— Исламу этот бой нужен потому, что он может схавать человека, который сидит наверху, а Фергюсон не принимает, поскольку ему не интересно с Исламом. Поэтому, Абдель-Азиз накидывает ему сверху деньги. Как инструмент, почему нет? Здесь ничего такого нет, если люди будут об этом знать. Другое дело, если бы потом вскрылось, что Тони дали денег. Но сейчас идёт открытый разговор. Все всё прекрасно понимают, всё нормально.

«В Москве готовился вынужденно»

— Лиана в нашей беседе подчёркивала, насколько ей комфортно заниматься в клубе «Ахмат», где созданы идеальные условия для подготовки. Яна Куницкая и Алексей Олейник называют массу неудобств при подготовке к боям в Москве и Санкт-Петербурге. Насколько вам комфортно было готовиться в столице?

— Моя семья всегда страдает, когда я начинаю подготовку к бою, да и я сам страдаю, где-то не хватало времени для восстановления. Но просто такой момент, что я не мог уехать, должен был остаться и быть помощником в семье. Но мне не впервой готовиться в столице. Я организовал процесс так, чтобы все залы были рядом. До зала «Стрела», когда были пробки, я добирался на Метро. От чего просто кайфовал. Когда ещё не было вспышки коронавируса. Я мог отдохнуть от руля, сменить обстановку. Для меня это, в принципе, не сложно.

«Люблю готовить, не обижаюсь на шутки про кухню и борщ». Лиана опасный, но позитивный боец Волчица рассуждает об отношениях женщин и мужчин-бойцов, рассказывает, почему в UFC побаиваются Чимаева и что Ян всегда был задиристым.

Нужны сборы, согласен. Проще уезжать, готовиться с партнёрами, это идеально. Но когда становишься старше, к сожалению, становишься, вот тут к счастью, ближе со своими близкими и семьёй. Наблюдая за всеми топовыми тяжеловесами, мы видим, что они готовятся дома. У всех есть семья. Стиве вон вообще ещё на работу в пожарку ходит, дежурит. Дома я могу отдыхать, поспать, музыку послушать. Есть в армии такая поговорка: «нам сложнее, а мы крепчаем». Кто был в армии, тот знает (улыбается). Это наша российская ментальность, наш русский дух. Чем нам сложнее, тем мы сильнее. Мы не ищем лёгких путей.

— Кстати, тот же DC не так давно говорил, что только тяжёлый труд и экстремальные условия сделают бойца по-настоящему крепким.

— Да, это всё круто звучит. Но когда ты проходишь большой путь в этой индустрии, уже хочется немного покомфортнее условия. Вот мы приехали в Абу-Даби (остров Яс, на котором сейчас проходят турниры UFC. – Прим. «Чемпионата»), заселились в отель, а нам тут прямо в номер еду приносят, заботятся о нас – ковёр косят. Вот это комфорт. Но опять же, нельзя постоянно готовиться в комфортных условиях. Нужен и дискомфорт, чтобы мы были чуть злее.

«Спасибо всему московскому метро!»

— Вы сказали, что ездили осенью в московском метро. Узнавали ли вас люди?

— Я ездил на МЦК, там очень комфортные вагоны, и нет толкучки. Однажды я был на самокате и забыл в вагоне сумку. Кстати, хочу выразить благодарность Мосметро. У меня там были все документы, ключ от машины. Всё, одним словом. И поезд уехал. Я поехал за ним, сообщил об этом и все службы очень круто сработали. Мне вернули сумку. Вообще, я хочу сказать, что это махина такая слаженная. Я вообще не представляю человека, который это всё организовал, связал воедино все эти департаменты, чтобы миллионы людей проходили-проезжали без проблем. У нас вообще очень комфортное, доступное и понятное метро.

Что касается вашего вопроса, то нет, не узнавали. У нас все очень заняты, спешат, сидят в телефонах. Вообще, по поводу узнаваемости, я когда бываю далеко от родины, выхожу в чат-рулетку. Там узнают, там интересно. В чате-рулетка пообщаться с соотечественниками – милое дело (смеётся).