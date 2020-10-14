Прокатился в ноги — как Саб-Зиро. Боец установил рекорд, победив всего за 11 секунд. Видео

Турниры по смешанным единоборствам идут один за другим, несмотря на ухудшение мировой ситуации с коронавирусом. 15 октября состоится бойцовский вечер Bellator 249, где главным событием станет встреча Крис Сайборг и Арлин Бленкоу. Не меньший интерес вызывает встреча Патрика Фрейре и Джалила Уиллиса, но и в предварительном карде будет, на что посмотреть. В частности, пристального внимания заслуживает израильский спортсмен Авив Гозали, которому предстоит встреча с Логаном Нилом.

Принцесса даже не поняла, что случилось. Победа редчайшим приёмом «Хруст скорпиона». Видео Моника Чочликова в дебютном бою удивила не только Джейд Джоранд, но даже Большого Джона Маккарти.

На счету Гозали только четыре поединка в ММА (4-0), но он уже успел войти в историю Bellator. 24 августа 2019 года израильский спортсмен по прозвищу Король встретился в октагоне с Эдуардом Муравицким. Как белорус попал в Bellator – загадка, ведь на момент дебюта в промоушене Эдуард шёл на серии из семи поражений. Как бы то ни было, Муравицкий получил отличную возможность показать себя: его оппонент проводил третий бой в Bellator, но не выглядел откровенно доминирующим бойцом.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide. Посмотреть ролик можно в аккаунте Bellator в «Инстаграме».

Однако поединок Гозали с белорусом продлился намного меньше, чем можно было ожидать. Израильтянин сразу побежал и выполнил своеобразный подкат, словно Саб-Зиро из Mortal Combat. С помощью специфичного тейкдауна Авив добился своей цели: опрокинул на канвас Муравицкого, не успевшего ничего сообразить. К тому же Гозали обманул соперника, изобразив, что будет атаковать правую ногу вместо левой. В партере Король так и не отпустил ногу, за которую схватился, проведя молниеносное «скручивание пятки». Эдуарду не оставалось ничего другого, кроме как сдаться.

Снёс соперника коленом и начал его передразнивать. Веном разозлил даже судью. Видео Майкла Пейджа многие недолюбливают из-за скверного характера. Но дерётся MVP отменно.

На весь бой ушло всего 11 секунд: победа Газали вошла в историю Bellator как самая быстрая, одержанная с помощью сабмишена. Израильскому спортсмену ещё есть, куда стремиться: в UFC подобный рекорд составляет на две секунды меньше. Установил его наш знаменитый соотечественник Олег Тактаров: Русский Медведь провёл фантастически быструю гильотину на Энтони Масиасе в полуфинале UFC 6. Тогда россиянин провёл три удушающих приёма за один вечер и победил в турнире.