«Физрук» или уникальный тренер? Кто поведёт Хабиба к главным победам в карьере

Отец Хабиба Нурмагомедова был для сына безусловным авторитетом как в жизни, так и в спорте. Он готовил его к боям, разрабатывал план и тактический рисунок схватки и являлся главным мотиватором и психологом. Уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова 3 июля стал для Хабиба двойной потерей – и отца, и главного тренера. И теперь на первые роли в его спортивной карьере должен выйти американский наставник Хавьер Мендес, с которым Нурмагомедовы начали совместную работу с 2014 года.

Сотрудничество Мендеса с отцом и сыном Нурмагомедовыми

Начальный этап подготовки к предстоящему 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби поединку с Джастином Гэтжи Хабиб проводил на родине самостоятельно. А за 45 дней до боя он улетел в Абу-Даби, где к финальной части его тренировочного процесса подключился Хавьер Мендес. «В Дагестане я в основном подтягиваю борьбу, а потом на протяжении двух месяцев в Америке – грэпплинг и ударку. Стараюсь смешивать АКА и Дагестан», – говорил о стандартах подготовки к своим боям Хабиб.



Мендес всегда отдавал должное авторитету Абдулманапа и понимал, что занимает для Хабиба второе тренерское место в его команде. «В 2014 году, когда отец Хабиба впервые приехал к нам в АКА, он с полным уважением относился ко мне, как к главному тренеру в зале. Я тогда контролировал тренировки его сына, но он всегда оставался боссом, он был главным тренером Хабиба, а я – его вторым тренером», – рассказывает Хавьер.

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Также Мендес всегда подчёркивал, что ключевую роль в становлении Хабиба чемпионом сыграл его отец. «Именно этот человек – главная причина, почему Хабиб стал тем, кто он есть. Я просто добавил штрихи к уже готовой основе. Я очень уважаю Абдулманапа, я не могу описать, как много у меня уважения к этому человеку», – признаётся Хавьер. Но и Абдулманап, в свою очередь, всегда очень уважительно относился к американскому тренеру своего сына.



И хотя Мендес утверждает, что когда отец был в углу Хабиба, то тот не очень прислушивался к его советам, а всегда действовал по плану отца, отношения между ними на протяжении всех лет сотрудничества остаются очень хорошими и даже тёплыми. А теперь они ещё более сблизились. Хабиб называет Хавьера чуть ли не своим вторым отцом, а во время пребывания на карантине постоянно связывался с Мендесом по видеосвязи.

Чем ещё известен Мендес помимо работы с Хабибом

Хавьер Мендес в своё время сам являлся профессиональным бойцом ММА. На его счету имеется три официальных боя в промоушене UFC, в которых он одержал две победы и потерпел одно поражение. Но единоборствами (а именно тхэквондо) он начал заниматься ещё с 1978 года.

Наибольших успехов в своей спортивной карьере Мендес достиг в очень модном и популярном в те времена кикбоксинге. Начав карьеру в этом виде спорта в 1985 году с показательного поединка против знаменитого Билла Уоллеса, спустя семь лет Хавьер стал чемпионом мира, а в 1995 году завоевал мировой титул и в более тяжёлом весе (оба раза по версии ISKA).



Уже в начале своих занятий кикбоксингом на профессиональном уровне Мендес основал ставший теперь знаменитым в мире смешанных единоборств зал боевых искусств American Kickboxing Academy (AKA), расположенный в Сан-Хосе (штат Калифорния). Там же он начал и свою тренерскую деятельность. Сначала он работал только с кикбоксёрами, подготовив среди них нескольких чемпионов мира как среди любителей, так и среди профессионалов.



А с 1996 года Хавьер впервые соприкоснулся с миром ММА, когда помог бойцу Брайану Джонсону улучшить его навыки в кикбоксинге. Впоследствии он стал одним из первых и самых известных тренеров в мире смешанных единоборств, которые усовершенствовали бойцам кикбоксёрскую технику. Первым же чемпионом UFC под руководством Мендеса стал в 1997 году обретший впоследствии легендарный статус Фрэнк Шемрок. Потом Хавьер работал с Би Джей Пенном, до того, как тот стал звездой ММА.



Самым же успешным периодом тренерской карьеры Мендеса можно считать 2015 год, когда одновременно три его подопечных – Даниэль Кормье, Люк Рокхолд и Кейн Веласкес – являлись действующими чемпионами UFC. Это достижение до сих пор является уникальным для мира смешанных единоборств.

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В АКА основное внимание всегда уделялось качественному обучению техники разных спортивных единоборств, включая кикбоксинг, бокс, тайский бокс, ММА, борьбу и джиу-джитсу. Благодаря работе Хавьера и команды его тренеров-единомышленников АКА в нынешнее время считается одним из самых лучших залов для тренировок профессиональных бойцов ММА во всём мире.

Кроме многих других известных спортсменов, в Академии Мендеса проходят подготовку к схваткам и россияне. Особенно их количество там увеличилось с приходом Хабиба. Бойцы Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов, Ислам Мамедов, Зубайра Тухугов, Руслан Магомедов и даже олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов тренируются или ранее тренировались в АКА.

Неоднозначная репутация

Однако, стоит отметить, что в среде поклонников и журналистов смешанных единоборств сам Хавьер Мендес пользуется неоднозначной репутацией. Некоторые из них считают его недооценённым тренером, а другие, наоборот, переоценённым. Последние полагают, что он является больше умелым менеджером и организатором тренировочного процесса, нежели тренером как таковым.

Также Мендеса иногда (в том числе и сам Дана Уайт) критикуют за то, что в АКА проходят очень жёсткие тренировки и спарринги, из-за чего его подопечные чаще чем в других залах подвержены травмам и, как следствие, отменам боёв. А ещё Хавьера некоторые упрекают в том, что он якобы не может подсказать ничего толкового своим бойцам во время перерывов между раундами боя.

Иногда полярные мнения высказываются и насчёт того, что в АКА большой упор делается на физическую и функциональную подготовку. Одни называют Мендеса за это едва ли не «физруком», а другие отмечают, что его подопечные, как правило, выносливы и уверенно чувствуют себя как в стойке, так и в партере. Противоположно оцениваются и его тактические способности. Есть мнения, что Хавьеру присуща качественная разработка планов на бой, но имеется и позиция, что составление геймплана схваток является его слабым местом.