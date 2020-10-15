Бриллиант проиграл нокаутом-фантомом. Конор едва задел соперника, но победил. Видео

Конор Макгрегор и Дастин Порье договорились о точной дате проведения своего боя – он состоится 23 января на арене Cowboys Stadium в Далласе. Ирландец ранее уже сообщил, что использует поединок в качестве подготовки к боксёрской встрече со знаменитым Мэнни Пакьяо. Порье по прозвищу Бриллиант преследует турнирные цели, надеясь вновь стать претендентом на чемпионский пояс в лёгком весе. Но у американца есть ещё один важнейший мотив – взять у Печального Известного реванш за давнее поражение.

Конор подерётся с Порье! Макгрегор устроил бунт, но сломался под нажимом Даны Вместо Пакьяо или Хабиба ирландец встретится с Бриллиантом. Президент UFC оказался влиятельнее своего бойца.

27 сентября 2014 года Макгрегор и Порье подрались в Лас-Вегасе. Ирландец тогда был восходящей звездой UFC, одержав победы над Маркусом Бримейджем, Максом Холлоуэеем и Диего Бранданом. Порье на тот момент был опытным бойцом промоушена, где выиграл восемь из десяти своих поединков. Конор не побоялся выйти в октагон второй раз за два месяца, утверждая, что всё равно легко разберётся с Порье. Бриллиант готовился оказать серьёзное сопротивление: американец на тот момент проигрывал только сабмишенами, а борьба никогда не была козырем Макгрегора.

Ирландец перед поединком по своей традиции сидел на корточках. Сразу после сигнала рефери Конор пошёл вперёд и начал выкидывать хай-кики. Бойцы охотно шли в размены, где точнее был Макгрегор. Порье пропустил несколько серьёзных ударов, не успевая за необычной техникой соперника. Дастин выглядел непривычно вяло, что потом объяснил моральным прессингом перед боем. После очередных встречных попаданий Бриллиант внезапно начал падать и Макгрегор не упустил своего шанса: ирландец добил Дастина жёсткими и размашистыми ударами, часть из которых пришлась по затылку.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube

На повторе очень сложно понять, от какого именно удара упал Порье. Скорее всего, американец просто набрал критическую массу урона, из-за чего и не сумел устоять на ногах после сравнительно неопасного удара по касательной. Как рассказывал позже сам Дастин, поражение стало для него важнейшим уроком и добавило необходимую мотивацию. За следующие шесть лет Бриллиант проиграл только дважды – Майклу Джонсону нокаутом и Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом.

Яхта за $ 3 млн, элитный автопарк и ботинки из питона. Куда ещё тратит деньги Макгрегор? Конор зарабатывает большие деньги, чтобы красиво их потратить.

Макгрегор после победы над Порье быстро добрался до двух чемпионских поясов, объединив титулы лёгкого и полулёгкого веса. Как и Бриллиант, ирландец тоже проигрывал Хабибу, продержавшись с россиянином на один раунд дольше Порье. В своём последнем на сегодняшний день поединке по правилам ММА Печально Известный легко разобрался с ветераном Дональдом Серроне и с тех пор отдыхал, успев даже в очередной раз объявить о «завершении карьеры».